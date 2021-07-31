سبا 24ساعة: نقل آيتكن وريغون إلى المستشفى بعد حادث منعطف راديون الخطير

كان آيتكن سائق لامبورغيني وريغون سائق فيراري طرفَين في حادثٍ من أربع سيارات عند منعطف "راديون" بعد منعطف "أوروج" في اللفّة العاشرة من جولة "تحدّي جي تي العالمي الأوروبي"، وهو ما تسبّب في فترة علم أصفر مطوّلة.

ووُصفت إصابات آيتكن وريغون من قبل إدارة السباق بغير المهدّدة للحياة.

أمّا السائقان الآخران كيفن إستري سائق الفريق المصنعي لبورشه، وفرانك بيريرا سائق لامبورغيني الآخر فقد تمّ تسريحهما من المركز الطبي في الحلبة وعادا إلى فريقَيهما.

وتطلّب الأمر ساعة و20 دقيقة من الأعلام الصفراء المتواصلة إثر فترة سيارة الأمان من أجل إتمام عمليّة تصحيح الحواجز الجانبيّة.