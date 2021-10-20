جي تي المفتوحة الدولية 2021: الزُبير وسوسيك على أهبة الاستعداد للجولة الختامية في برشلونة

قدَّم الثنائي، المشارك على متن سيارة بورشه "911 جي تي 3 آر" من تحضير "فريق ليخنر للسباقات"، تأديةً ممتازة منذ بداية الموسم، وسيتوجهان إلى الحلبة الكاتالونية مع فرصة حسابية لأندي لإحراز اللقب.

علمًا بأن الفيصل لم يشارك في الجولة التي أقيمت على حلبة هنغارورينغ المجرية، لكنه واصل تأديته الجيدة إذ يحتل المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت للسائقين في السلسلة، متأخرًا بـ 18 نقطة فقط عن زميله أندي.

يعدّ الثنائي الإيطالي ميكاييلي بيريتّا وزميله السويسري فريدريك شاندورف المرشحان للفوز باللقب، ويشاركان في سيارة لامبورغيني "أوراكان جي تي 3 إيفو" من تحضير "فريق فينشينزو سوسبيري للسباقات"، حيث قدَّم الثنائي الأوروبي تأديةً ثابتة، وفازا بأربع جولات ويتقدمان على سوسيك بـ 22 نقطة قبيل التوجه للجولة الأخيرة، التي ستتألف من سباقين، الأول مدته 70 دقيقة يوم السبت والآخر 60 دقيقة يوم الأحد، ويحتاج سوسيك إلى أن يخفق بيريتّا وشاندورف في إنهاء أحد السباقين ليتمكّن من إحراز اللقب.

إلى ذلك، لقد كان هذا الموسم حافلًا بالنسبة للعماني وزميله الإسباني، إذ فازا معًا في السباق الأول في جولة بلجيكا على حلبة سبا فرانكورشان الشهيرة، والسباق الثاني في جولة إيطاليا على حلبة إيمولا.

يحتل الثنائي الأوراسي، البلجيكي بابتيست مولان والياباني يوكي نيموتو، المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت، وذلك بعد خوض 12 سباقًا أقيمت على ستٍّ من أشهر الحلبات الأوروبية.

قال الفيصل: "أشعر بسعادةٍ بالغة للعودة إلى السباقات، وخوض الجولة الأخيرة هذا الموسم في سلسلة جي تي المفتوحة، من الرائع التوجد على حلبةٍ مثل برشلونة، التي أجرينا تجارب فيها سابقًا. أعتقد بأننا سنكون أقوياء حقًّا. لقد كان موسمًا عظيمًا ونتطلَّع لأن ننهيه في القمة. لا يهمنا ما الذي سيحصل، يمكننا القول بأن موسمنا الأول في سباقات التحمل كان جيدًا، وسنضغط بكامل قوتنا في الجولة الأخيرة".

تبدأ منافسات الجولة الأخيرة بخوض ثلاث تجارب حرة يوم الجمعة، الأولى الساعة 9:58 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (11:58 ظهرًا بتوقيت مسقط)، والثانية الساعة 2:22 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (4:22 عصرًا بتوقيت مسقط)، والثالثة الساعة 5:15 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (7:15 مساءً بتوقيت مسقط)

تقام التجارب التأهيلية للسباق الأول يوم السبت، 23 تَشرين الأول (أكتوبر)، في الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (12:40 ظهرًا بتوقيت مسقط)، على أن يقام السباق الأول في الساعة 14:55 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا (4:55 عصرًا بتوقيت مسقط)، حيث ستكون الانطلاقة متحركة.

تقام التجارب التأهيلية للسباق الثاني يوم الأحد، 24 تَشرين الأول (أكتوبر)، في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (11:00 قبل الظهر بتوقيت مسقط)، يليها السباق الثاني الذي سيبدأ الساعة 13:25 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (3:25 بتوقيت مسقط).

الترتيب العام المؤقت لبطولة جي تي المفتوحة العالمية موسم 2021 – بعد 12 سباقًا (الجولة السادسة):

السائقان النقاط

01- فريدريك شاندورف (سويسرا)/ ميكاييلي بيريتّا (إيطاليا) 136 نقطة

02- أندي سوسيك (إسبانيا) 108 نقاط

03- الفيصل الزُبير (سلطنة عُمان) 90 نقطة

04- بابتيست مولان (بلجيكا)/ يوكي نيموتو (اليابان) 85 نقطة

05- أولِّي ميلّروي (بريطانيا)/ برِندان إيريب (أمريكا) 67 نقطة

06- لوريس سبينِلِّي (إيطاليا) 55 نقطة