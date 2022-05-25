جي تي الدولية المفتوحة: السعودية ريما الجفالي تحرز الفوز مع فريقها "ذيبة موتورسبورت" في جولة فرنسا

أعربت سائقة السيارات السعودية ومؤسسة فريق "ذيبة موتورسبورت" للسباقات عن سعادتها الغامرة بعد تحقيق فريقها لأول فوز له في فئة المحترفين – الهواة Pro-Am في سباق الجولة الثانية من بطولة جي تي الدولية المفتوحة.

جرى السباق في حلبة بول ريكار، حيث تمكنت الجفالي وزميلها في الفريق آدم كريستودولو من إنهاء أول سباقات فريق "ذيبة موتورسبورت" بنتائج مبهرة تمثلت في تحقيق المركز الأول والترتيب الثالث على لائحة الترتيب الكلي في السباق الثاني، وذلك بعد التأهل للسباق في المركز 13.

وقبل ذلك بيوم واحد، أنهى السائقان السباق الأول في المركز الخامس بفئتهما والسابع على الترتيب الإجمالي، محققين أولى النقاط المتقدمة بعد الانطلاق من مركز البداية الأول. وأعربت الجفالي عن سعادتها بما أحرزه الفريق الذي أطلقته الأسبوع الماضي فقط.

وقالت الجفالي: "وصل الفريق إلى المنصة للمرة الأولى وجاء في المرتبة الأولى في فئته، إنني سعيدة وفخورة بما أنجزناه كفريق في هذا الوقت القصير. هناك اختلاف كبير بين المشاركة كسائق منفرد وكسائق يقود فريقًا، ولكنني أعتقد أن ذلك يجعل المشاركة أكثر تشويقًا".

وأضافت: "قدم آدم أداء رائعًا اليوم وحافظ على التقدم لنتمكن من الوصول رغم العقبات. والآن يمكننا المواصلة من هنا لنعزز هذا الأداء –فأنا متحمسة ومستعدة للسباق المقبل!".

ومن جانبه وصف آدم كريستودولو الفوز بأنه تتويج للجهود المستمرة، وقال السائق البريطاني: "حققنا نتيجة رائعة اليوم بعد الفوز في فئتنا والحصول على المركز الثالث في الترتيب العام، مما يجعله سباقًا ناجحًا. قادت ريما بشكل ممتاز وكان أداء الفريق مميزًا والسيارة في حالة مثالية طوال فترة السباق ولهذا كان السعي والفوز تتويجًا لكل هذه الجهود".

وفي السباق الثاني، بدأت الجفالي السباق الذي يستمر 60 دقيقة بعد التأهل في المركز 13، وتمكنت من تجاوز بضعة منافسين لتصل في المركز الحادي عشر.

وتبادلت الجفالي وكريستودولو مقعد القيادة مبكرًا في اللفة 11 ليقدم أداء باهرًا ويتقدم في السباق بسرعة.

كان التوقيت مثاليًا حيث تمكّن كريستودولو حينها من اغتنام فرصة توقف السائقين السبعة الأوائل للتبديل وتمكن من التقدم إلى المركز العاشر ثم السادس في فئة Pro-Am.

ومن ثم تقدم آدم إلى المركز الخامس ضمن فئته قبل مواصلة التقدم، واندفع في المراحل الأخيرة ليستكمل مهمته بنجاح متقدمًا على كافة سائقي الفئة.

أما في السباق الافتتاحي، فقد تمكن كريستودولو من إيصال سيارته مرسيدس إي إم جي جي تي 3 إيفو إلى الصف الأمامي وواصل تقدمه الثابت نحو خط البداية متقدمًا على المنافسين.

ولكن تقدمه واجه عقبة مبكرة عندما توقف دينو ستاينر على الحلبة قبل دقائق من فتح نافذة منطقة الاستراحة والتبديل. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن من العودة إلى الصدارة قبل التبديل مع الجفالي. ونظرًا لتأخير قدره 20 ثانية بسبب الفوز المتحقق في السباق السابق في حلبة إستوريل، قادت الجفالي السيارة بعزيمة للحفاظ على المركز الخامس في الفئة والسابع في الترتيب الكلي متفوقة على ألين فالينتي.

تشارك الجفالي وكريستودولو في السباق القادم يومي 18-19 يونيو ضمن الجولة الثالثة في بطولة جي تي الدولية المفتوحة، حيث يقام السباق في حلبة سبا فرانكوشان في بلجيكا.