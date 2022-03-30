تحدي جي تي العالمي: الفيصل الزُبير في مهمة جديدة مع المنار للسباقات على حلبة إيمولا

سيشارك الفيصل مع "فريق المنار للسباقات من أتش آر تي" ضمن فئة الكأس الفضي، التي يشارك فيها 17 سائقًا، إلى جانب زميليه فابيان شيلر وأكسيل جيفريز. سجل فابيان أسرع توقيت لفة في الاختبارات الشتوية التي سبقت انطلاقة الموسم، على متن سيارة مرسيدس – "أيه أم جي" طراز "جي تي 3"، وأقيمت في فرنسا.

سيشارك فريق "أتش آر تي" بأربع سيارات سباق مرسيدس "أيه أم جي" أخرى في السباق، إلى جانب أربع سيارات لامبورغيني، وأربع سيارات أودي، وسيارتي ماكلارين، وسيارتي بورشه "جي تي 3".

سيشارك في السباق في جميع فئاته 52 سيارة، وتمتد الجولة لثلاث ساعات، وقد أكد منظمو الجولة أنها سجلت أكبر عدد للمشاركين في كأس سباقات التحمل، منذ سباق 24 ساعة في سبا في بلجيكا عام 2018، كما تسجل عددًا قياسيًا لعدد المشاركين في فئة الكأس الفضي.

وقال الفيصل: "أتطلع قدمًا لبدء البطولة. إنها بالتأكيد أصعب بطولة سأشارك فيها، سأشارك في الفئة الفضية، إنها بطولة صعبة للغاية. أعتقد أن هناك 17 مشاركًا في الفئة الفضية. لذلك، سيكون الأمر صعبًا للغاية، خاصة في سباق تشارك فيه أكثر من 50 سيارة إجمالًا".

وأضاف: "أعتقد أن علينا في أول مشاركة لنا خوض السباق والتأكد من تحقيق مركز قوي نسبيًا في فئتنا. سيكون هذا هدفنا. سيكون الهدف لهذا الموسم إنهائه ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الفئة الفضية، والمنافسة على لقبها إن استطعنا. في الحقيقة، ليس لدينا توقعات للفوز، لكننا سنبذل قصارى جهدنا. لدينا تشكيلة قوية وفريقٌ قوي للغاية. وأنا متحمس الآن لبدء الموسم".

يبلغ أكسيل جيفريز 24 عامًا من العمر، وقد ولد في زيمبابوي، إنه سائق سباقات محترف، ومدرب سباقات خبير في حلبة مرسى ياس في أبو ظبي. شارك أكسيل العام الماضي في سلسلة سباقات لومان الآسيوية، وفي بطولة "جي تي الدولية المفتوحة"، وبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وفابيان شيلر عمره 24 عامًا أيضًا، بدأ مسيرته الرياضية في سباقات الكارتينغ، وانتقل بعدها إلى سباقات المقعد الأحادي "الفورمولا" وسباقات السيارات الرياضية. شارك العام الماضي في بطولة "تحدي جي تي العالمي أوروبا"، وفي "سلسلة سباقات التحمل على حلبة نوربورغرينغ".

الفيصل الزُبير

تعاون الفيصل في وقت سابق من هذا الموسم مع السائقين الهولندي إندي دونتي، والألماني لوقا ستولتز، والنمساوي مارتن كونراد، وأنهى سباق "هانكوك - 24 ساعة في دبي" في المركز الخامس في الترتيب العام، في سيارة مرسيدس "أيه أم جي" "جي تي 3" بإشراف من "فريق هاوبت للسباقات".

يتضمن موسم 2022 عشر جولات تقام على حلبات إيمولا (إيطاليا)، وبراندزهاتش (بريطانيا)، وماني كور وبول ريكار (فرنسا)، وزاندفوورت (هولندا)، وميزانو (إيطاليا)، وسبا فرانكورشان (بلجيكا)، وهوكنهايم (ألمانيا)، وبلنسية وبرشلونة (إسبانيا).

استضافت حلبة إيمولا، واسمها الرسمي "حلبة إنزو ودينو فيراري الدولية"، إحدى جولات "تحدي جي تي العالمي أوروبا من فاناتيك" أول مرة في عام 2020. طولها 4.9 كيلومترات بمسار عكس اتجاه عقارب الساعة.

تبدأ منافسات فرق الكأس الفضي بحصة تجارب حرة يوم السبت، بين الساعة 09:00 و 10:30 صباحًا، يعقبها حصة تجارب تأهيلية مسبقة بين الساعة 01:40 و 03:10 بعد الظهر.

يتضمن برنامج السباق يوم الأحد إقامة حصة تجارب تأهيلية مدتها ساعة واحدة تبدأ 09:00 صباحًا، على يبدأ السباق الساعة 03:00 بعد الظهر ويمتد لثلاث ساعات. سيشارك في السباق بجميع فئاته سيارات أنتجها تسعة صانعين.

كما يتضمن جدول الجولة سباقات مساندة لكأس "لامبورغيني سوبر تروفيو"، و "سلسة جي تي 2 الأوروبية – فاناتيك"، و "سلسلة جي تي 4 الأوروبية".