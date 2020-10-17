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جي تي / أخبار عاجلة

انطلاقة قوية للحارثي وعُمان ريسينغ خلال التجارب الحرة لجولة سبا في بطولة جي تي المفتوحة

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انطلاقة قوية للحارثي وعُمان ريسينغ خلال التجارب الحرة لجولة سبا في بطولة جي تي المفتوحة

استهلّ أحمد الحارثي مشاركته الأولى في بطولة "جي تي الدولية المفتوحة" على نحوٍ إيجابي ضمن نهاية الأسبوع على حلبة سبا-فرانكورشان، وذلك خلال التجارب التي أجريت يوم أمس الجمعة تحضيرًا للحدث.

يعود أصيل مسقط للمنافسة على الحلبات بعد غياب استمرّ قرابة 12 شهرًا، حيث كان سائق عُمان ريسينغ سعيدًا للغاية بالعودة خلف مقود سيارته أستون مارتن فانتاج جي تي 3 رقم 97 بعد فترة الغياب، إذ ومع التجارب الأولى لم يبدُ بأنّ الابتعاد قد أثّر مُطلقًا على الحارثي.

وسجّلت تجارب الجمعة في سبا كذلك أوّل مشاركة للحارثي بجوار زميله السائق البريطاني توم كانينغ، حيث عمل الثنائي على نحوٍ قوي للغاية تحضيرًا لسباقَي نهاية هذا الأسبوع على الحلبة البلجيكية الأسطورية.

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وبالحديث عن مجريات حصّتي التجارب الحرة ليوم أمس، فقد سجّل الثنائي سابع أسرع زمن في فئة "المحترفين-الهواة" والمركز الـ 13 الإجمالي مع أفضل زمنٍ لهما والذي بلغ دقيقتين و19.749 ثانية.

ومع بلوغهما الحصة الثانية، شهدت أزمنتهما تحسنًا كبيرًا، حيث أنهت السيارة رقم 97 الحصة في المركز الرابع ضمن فئة "المحترفين-الهواة" والتاسع الإجمالي مع توقيت بلغ دقيقتين و18.963 ثانية، بأقلّ من عُشر من الثانية عن المركز الثالث في الفئة.

وتعقيبًا على تلك البداية صرّح الحارثي قائلًا: "حظينا بيوم جيّد للغاية، كان من الرائع العودة داخل السيارة بعد تلك الفترة الطويلة، إذ خضنا تجارب جيّدة حيث عملنا على أمور مختلفة. كان من الجيّد كذلك القيادة بجوار توم والعمل سويًا للمرة الأولى".

وأضاف: "ستكون نهاية أسبوع مثيرة. إنّها بطولة جديدة بالنسبة لنا مع قوانين مختلفة وطرق جديدة للتسابق، لكنّتي أتطلّع بالفعل لخوض التصفيات والسباقين، حيث من الرائع دومًا العودة إلى سبا".

وأكمل: "توم سيتأهّل يوم السبت وسيخوض القسم الأوّل من السباق الأوّل، وسأتأهّل أنا يوم الأحد وأخوض القسم الأوّل من السباق الثاني. أنا سعيد جدًا بالعودة، وعليّ توجيه الشكر إلى شركائي الرائعين دومًا. آمُل أن نحقق نتائج جيّدة هنا. أتطلّع لذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ تصفيات السباق الأوّل ستُقام اليوم في الساعة 11.05 بالتوقيت المحلي، على أن ينطلق السباق في الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي. بينما تنطلق التصفيات الثانية يوم غد الأحد في الساعة 09.40 وسينطلق السباق الثاني في الساعة 13.50.

ويُمكنكم مشاهدة كلا السباقين مباشرة على الإنترنت من خلال قناة بطولة "جي تي المفتوحة" على يوتيوب هنا.

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