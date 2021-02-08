الحارثي يعود إلى دبي للمشاركة في السباقين الافتتاحيين من سلسلة لومان الآسوية

سيشارك العُمانيّ سائق "عُمان ريسينغ" إلى جانب جوني آدم السائق المصنعيّ لدى أستون مارتن وكذلك توم كانينغ سائق أكاديمية "إيه.أم.آر" ضمن البطولة المكونة من أربع جولات، والتي تقام للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط.

وستستضيف حلبة دبي أوتودروم السبقين الافتتاحيتن يومي 13 و14 فبراير/شباط الجاري، بينما ستستضيف حلبة ياس مارينا - والتي كانت في البداية ستستضيف كامل الجولات الأربع - في أبوظبي، الجولتين الثالثة والرابعة في الأسبوع التالي.

وتعتبر دبي نوعاً ما سباق الموطن بالنسبة للحارثي الذي تعود آخر مشاركاته على هذه الحلبة إلى 2011 في تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط وكذلك بطولة "جي تي" الإماراتية.

حيث قال: "ستكون منافسات رائعة في الشرق الأوسط مجدداً، لا أكاد أطيق صبراً للعودة إلى الحلبة مع الجميع في ’عُمان ريسينغ’. من الواضح أننا كنا نمر في فترة غير اعتيادية خلال الـ 12 شهراً الماضية، وجميع الخطط تعدلت وتغيرت بسبب جائحة كورونا، لكننا تمكنا أخيراً من إطلاق منافسات سلسلة لومان الآسيوية".

وأكمل: "حلبة دبي أوتودروم إحدى أقرب الحلبات لما يمكن اعتباره حلبة الموطن، لذا أنا أتطلع قدماً للتواجد هناك. لدينا تشكيلة رائعة مع جوني وتوم، وكذلك طاقم عمل ’تي.أف سبورت ريسينغ’ في تحضير السيارة. نحن واثقون تماماً بقدرتنا على تقديم بداية قوية مع سيارتنا".

وجاء فوز الحارثي في سبا ضمن منافسات "جي تي" العالمية المفتوحة شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليثبت مجدداً قدرة الحارثي وإرادته، بالرغم من أنّ آخر سباقاته كانت تعود إلى أكتوبر 2019 في برشلونة، إسبانيا قبل تفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

"حافزي مرتفع على الدوام وأكبر من أي وقت مضى. البطولة باتت تنافسية جداً، واحترافية للغاية مع فرق كبيرة وسائقين موهوبين. المشاركات تبدو قوية جداً، لذا ستكون تلك المشاركة بمثابة تحدّ حقيقي. أتطلع لإهداء نتيجةٍ طيبةٍ للجميع في موطني عُمان" قال الحارثي.

ومع أكثر من 20 سيارة مشاركة ضمن فئة "جي تي"، فإن فريق "عُمان ريسينغ" بسيارته أستون مارتن، سيواجه منافسة في مواجهة سيارات مكلارين، بورشه، بي أم دبليو وفيراري، بينما ستضم كامل قائمة المشاركين 16 سيارة إضافية ضمن فئتي "إل إم بي2" و"إل إم بي3".

وبعد تجارب الغد الثلاثاء، وكذلك الأربعاء، ستنطلق التجارب الحرة الرسمية يوم الخميس 11 فبراير. أما حصة التصفيات فستنطلق الساعة 9.55 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 12 فبراير.

وسينطلق السباق الساعة 14.15 يوم السبت 13 فبراير على حلبة دبي أوتودروم، بينما سيبدأ السباق الثاني الساعة 12.45 بالتوقيت المحلي يوم الأحد 14 فبراير.