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فورمولا 3 / أخبار عاجلة

مرسيدس تتعاقد مع فيستي ضمن برنامجها للسائقين اليافعين

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مرسيدس تتعاقد مع فيستي ضمن برنامجها للسائقين اليافعين

أضاف فريق مرسيدس للفورمولا واحد الدنماركي الصاعد فريدريك فيستي إلى برنامجه للسائقين اليافعين.

أكمل فيستي بطولة الفورمولا 3 في المركز الرابع مع فريق بريما بعد أن حقّق ثلاثة انتصارات وسينتقل إلى صفوف فريق آرت هذا العام.

وبحديثه حول هذه الفرصة، قال فيستي: "حلمت بأن أكون يافعًا في صفوف مرسيدس وعملت بجهدٍ من أجل ذلك، وحفّزني ذلك كلّ يوم في حياتي".

وأضاف: "وأن أصبح جزءًا من الفريق الأفضل في العالم لهو دفعة ضخمة في مسيرتي وأتطلّع قدمًا لبناء علاقة متينة مع الفريق في المستقبل".

وكانت مرسيدس قد تابعت مسيرة فيستي لعدّة أعوام وتعاقدت معه بالتوجّه إلى ما تأمل أن يكون موسمه للفوز بلقب الفورمولا 3 في 2021.

وقال غوين لاغرو مستشار تطوير السائقين في مرسيدس: "نحبّ ونحترم التزام فريدريك وعزيمته. أتذكّر إرساله لي لتحديثات حول بداية مسيراته في عالم سباقات المقعد الأحادي وإعلامي بتفاصيل تقدّمه وتطوّره، وذلك أمرٌ نقدّره على الدوام".

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