فورمولا 3: هيوز يفوز بالسباق الدرامي في مونزا وبياستري وسارجينت ينسحبان

قام ليريم زينديلي بانطلاقة سريعة من المركز الرابع ليتقدم إلى الصدارة عند المنعطف المزدوج الأوّل، فيما احتل إنزو فيتيبالدي المركز الثاني بعد تجاوزه لمايكل بيلوف المنطلق أولًا.

وفي اللفة الخامسة، تمكّن فيتيبالدي من القفز إلى الصدارة بحركة عبقرية من الجهة الخارجية للمنعطف المزدوج الثاني، لكنه لم يهنأ بها حيث استعد سائق ترايدنت مركزه في اللفة التالية.

بعد لفتين، عاد فيتيبالدي للهجوم ليقتنص الصدارة، قبل أن يُقدم زينديلي على محاولة استعادة مركزه سريعًا ويصطدم بالإطار الخلفي لغريمه، ما أدى إلى انثقابه وخروج فيتيبالدي من المنافسة.

ليام لاوسون ناشئ ريد بُل انتهز تلك الفرصة بتواجده في المركز الثالث ليتقدم ويتجاوز زينديلي إلى الصدارة، مع تقدم هيوز إلى المركز الثاني مستفيدًا من خروج زينديلي عن المسار في اللفة التالية.

وتواصلت الدراما في اللفة التالية، مع اصطدام كليمينت نوفالاك بسيارة بياستري ما تسبب بأضرار بالغة على سيارة الأخيرة أدت إلى انسحابه، لكنّ صدارته لترتيب البطولة لم تتأثر في ظل انسحاب غريمه كذلك سارجينت الذي اصطدم بسيارة فريدريك فيستي.

في هذه الأثناء، حافظ هيوز على صدارته ليسجّل فوزه الثاني هذا الموسم أمام لاوسون وثيو بورشير الذي قدم أداءًا مميزًا ليشق طريقه نحو آخر مراكز منصة التتويج من المركز الـ 17 على شبكة الانطلاق.

المركز الرابع ذهب إلى ألكسندر سموليار أمام زينديلي وأليكس بيروني وبيير-لويز شوفيه.

فيما أكمل رومان ستانيك أولي كالدويل وريتشارد فيرشور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: