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فورمولا 3 / مونزا / تقرير السباق

فورمولا 3: هيوز يفوز بالسباق الدرامي في مونزا وبياستري وسارجينت ينسحبان

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فورمولا 3: هيوز يفوز بالسباق الدرامي في مونزا وبياستري وسارجينت ينسحبان

تقدم جاك هيوز ليسجّل الفوز بالسباق الثاني الدرامي ضمن جولة مونزا في الفورمولا 3، في الوقت الذي انسحب فيه ثنائي صدارة الترتيب أوسكار بياستري ولوغان سارجينت جرّاء حادثتين منفصلتين.

قام ليريم زينديلي بانطلاقة سريعة من المركز الرابع ليتقدم إلى الصدارة عند المنعطف المزدوج الأوّل، فيما احتل إنزو فيتيبالدي المركز الثاني بعد تجاوزه لمايكل بيلوف المنطلق أولًا.

وفي اللفة الخامسة، تمكّن فيتيبالدي من القفز إلى الصدارة بحركة عبقرية من الجهة الخارجية للمنعطف المزدوج الثاني، لكنه لم يهنأ بها حيث استعد سائق ترايدنت مركزه في اللفة التالية.

بعد لفتين، عاد فيتيبالدي للهجوم ليقتنص الصدارة، قبل أن يُقدم زينديلي على محاولة استعادة مركزه سريعًا ويصطدم بالإطار الخلفي لغريمه، ما أدى إلى انثقابه وخروج فيتيبالدي من المنافسة.

ليام لاوسون ناشئ ريد بُل انتهز تلك الفرصة بتواجده في المركز الثالث ليتقدم ويتجاوز زينديلي إلى الصدارة، مع تقدم هيوز إلى المركز الثاني مستفيدًا من خروج زينديلي عن المسار في اللفة التالية.

وتواصلت الدراما في اللفة التالية، مع اصطدام كليمينت نوفالاك بسيارة بياستري ما تسبب بأضرار بالغة على سيارة الأخيرة أدت إلى انسحابه، لكنّ صدارته لترتيب البطولة لم تتأثر في ظل انسحاب غريمه كذلك سارجينت الذي اصطدم بسيارة فريدريك فيستي.

في هذه الأثناء، حافظ هيوز على صدارته ليسجّل فوزه الثاني هذا الموسم أمام لاوسون وثيو بورشير الذي قدم أداءًا مميزًا ليشق طريقه نحو آخر مراكز منصة التتويج من المركز الـ 17 على شبكة الانطلاق.

المركز الرابع ذهب إلى ألكسندر سموليار أمام زينديلي وأليكس بيروني وبيير-لويز شوفيه.

فيما أكمل رومان ستانيك أولي كالدويل وريتشارد فيرشور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 22 37:52.033     201.446     15  
2   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 37:53.874 1.841 1.841 201.283     12  
3   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 22 37:56.285 4.252 2.411 201.070     10  
4   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 22 37:56.694 4.661 0.409 201.034     8 2
5   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 22 37:57.433 5.400 0.739 200.968     6  
6   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 22 38:00.492 8.459 3.059 200.699     5  
7   4 بيير-لويز شوفيه United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 38:00.693 8.660 0.201 200.681     4  
8   23 رومان ستانيك Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 38:04.156 12.123 3.463 200.377     3  
9   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 22 38:05.816 13.783 1.660 200.231     2  
10   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 22 38:07.150 15.117 1.334 200.115     1  
11   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 22 38:07.889 15.856 0.739 200.050        
12   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 22 38:08.380 16.347 0.491 200.007        
13   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 22 38:15.294 23.261 6.914 199.405        
14   25 مايكل بيلوف Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 38:15.693 23.660 0.399 199.370        
15   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 22 38:16.134 24.101 0.441 199.332        
16   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 38:17.209 25.176 1.075 199.238        
17   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 22 38:24.442 32.409 7.233 198.613  
فورمولا 3: فيستي يشق طريقه من المركز التاسع ليحقق فوزًا مثيرًا في مونزا

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