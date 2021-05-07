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فورمولا 3 / برشلونة تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: هوغر ينتزع قطب الانطلاق الأول من دوهان في برشلونة

نجح دينيس هوغر سائق بريما ريسينغ في اقتناص قطب الانطلاق الأول ضمن أولى حصص تصفيات هذا الموسم من بطولة الفورمولا 3 في برشلونة، متفوقًا على جاك دوهان سائق ترايدنت.

فورمولا 3: هوغر ينتزع قطب الانطلاق الأول من دوهان في برشلونة

سجّل ناشئ ريد بُل هوغر الزمن الأسرع ومعه أربع نقاط في البطولة قبل دقيقتين فقط من نهاية الحصة على حلبة برشلونة، مع زمن بلغ دقيقة و32.904 ثانية.

فيما حلّ ناشئ ريد بُل الآخر دوهان ثانيًا مع دقيقة و32.910 ثانية، ليخسر قطب الانطلاق الأوّل بفارق 8 أجزاء بالألف من الثانية.

المركز الثالث كان من نصيب فيكتور مارتينز سائق "ام بي موتورسبورت"، مع لفة سريعة قفز بها من المركز الـ 23 بلغ توقيتها دقيقة و32.965 ثانية.

ماتيو نانيني حلّ رابعًا لصالح "اتش دبليو أيه رايس لاب" أمام فريدريك فيستي سائق "آرت غراند بري".

وقد فصل أقل من نصف ثانية المراكز الـ 12 الأولى، حيث تعني الصيغة الجديدة للتصفيات بأن جوني إدغار الذي سجّل المركز الـ 12 في الحصة سينطلق من المركز الأول في سباق الغد الصباحي.

بينما سينطلق أليكساندر سموليار من المركز الثاني أمام تشاو إيلوت ودايفيد شوماخر.

في المقابل، أكمل خوان مانويل كوريا - العائد إلى الرياضة بعد 18 شهرًا من الغياب جرّاء حادثته المميتة في الفورمولا 2 في سبا موسم 2019 والتي أودت بحياة أنطوان هوبير - الحصة بالمركز الـ 13، ليخسر قطب الانطلاق الأوّل للسباق الافتتاحي بفارق مركز وحيد.

جديرٌ بالذكر أن تصفيات اليوم تحدد شبكة الانطلاق لسباق الأحد، بينما تتحدد شبكة الانطلاق لسباق السبت الأول الصباحي في الجائزة عبر عكس ترتيب المراكز الـ 12 الأولى لحصة التصفيات، بينما يتم عكس ترتيب المراكز الـ 12 الأولى في السباق الأول لتحديد مراكز انطلاق السباق الثاني بعد ظهر الغد.

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خوان مانويل كوريا يسجّل عودة بطولية من بوابة الفورمولا 3 هذا الموسم

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