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فورمولا 3 / زاندفورت تقرير السباق

فورمولا 3: هوغر يسجّل فوزه الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب في زاندفورت

أحرز دينيس هوغر فوزه الرابع في هذا الموسم من منافسات الفورمولا 3 على حلبة زاندفورت، حيث تصدّر كامل السباق ليُعزّز من صدارته للترتيب مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.

فورمولا 3: هوغر يسجّل فوزه الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب في زاندفورت

وسّع نجم فريق بريما أفضليته في الترتيب بـ 31 نقطة، وذلك بعد حصده قطب الانطلاق الأول، الفوز ونقطتين إضافيتين لأسرع لفة.

وكان دايفيد شوماخر في طريقه نحو مركز وصافة مُحقق لصالح ترايدنت، لكنّ حادثة مع فيكتور مارتينز في اللفة 22 أنهت سباقه مبكرًا، وتركت الفرنسي مع عقوبة 10 ثوان، ليتراجع خارج مراكز منصة التتويج.

مستفيدًا من تلك الحادثة، تقدم كليمينت نوفالاك إلى المركز الثاني لصالح ترايدنت أمام أليكسندر سموليار الذي أكمل مراكز منصة التتويج لصالح آرت غران بري بعد انطلاقه من المركز الثامن.

المركز الرابع كان من نصيب المنافس على اللقب جاك دوهان أمام كايو كوليت سائق ام بي موتورسبورت.

هذا ويتصدّر هوغر الترتيب الآن برصيد 193 نقطة قُبيل جولة سوتشي الختامية - بفارق 43 نقطة أمام دوهان - مع تواجد نوفالاك ثالثًا برصيد 122 نقطة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حافظ هوغر على صدارته مع انطلاقة رائعة، مع بقاء الثلاثة الأوائل في مراكزهم بالتوجه إلى المنعطف الأول.

وقد خسر دوهان مركزًا لصالح نوفالاك قبل أن يتراجع واحدًا آخر لصالح سموليار عند المنعطف الثالث بعد خروجه عن المسار، ليتواجد في المركز السادس.

فيما نجح كوليت بتجاوز لوغان سارجينت إلى المرك الثامن في اللفة الثانية.

وبحلول اللفة السابعة، كان أفضلية هوغر قد بلغت 1.3 ثانية أمام شوماخر، والتي وسّعها إلى 2.5 ثانية بحلول منتصف السباق، عندما نجح كوليت بتجاوز جاك كروفورد إلى المركز السابع.

وقبل أربع لفات من النهاية، بلغت أفضلية هوغر 4.% ثانية أمام شوماخر، والذي كان بدوره متقدمًا بـ نصف ثانية فقط أمام مارتينز.

وقد تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 22 بعد اصطدام شوماخر ومارتينز، الحادثة التي أنهت سباق شوماخر وأرجعت الفرنسي إلى المركز الثالث ويمحت لنوفالاك بالتقدم إلى المركز الثاني، قبل أن يقضي مارتينز عقوبة الـ 10 ثوان إثر تسببه بالحادثة.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 24 -  
2 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 24 5.300 5.300
3 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 24 6.900 6.900
4 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 24 7.100 7.100
5 18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 24 8.700 8.700
6 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 12.000 12.000
7 10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 13.000 13.000
8 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 24 14.000 14.000
9 2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 24 14.600 14.600
10 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 24 15.800 15.800
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فورمولا 3: مارتان يقتنص انتصاره الأوّل في سباق درامي في زاندفورت

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