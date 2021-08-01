فورمولا 3: هوغر يتفوّق على لوكلير ويفوز في سباق المجر الرئيسي

اقتنص النرويجي صدارة السباق من زميله آرثر لوكلير في اللفة التاسعة، حيث تمكن من تجاوز المونغاسكي من الجهة الخارجية عند المنعطف الثالث، سامحًا لصاحب المركز الثالث جاك دوهان بإغلاق الفارق كذلك.

وقد عانى السائقون مع إطاراتهم بعد فترتين تهاطلت الأمطار فيهما بغزارة قبل السباق الذي انطلق خلف سيارة الأمان، والتي دخلت بدورها مرّتين خلال السباق الممتد لـ 20 لفة.

وقد أكمل دوهان مراكز منصة التتويج أمام دايفيد شوماخر وكليمينت نوفالاك في المركزين الرابع والخامس تواليًا.

المركز السادس كان من نصيب أليكسندر سموليار لصالح "آرت غران بري" أمام زميله فريدريك فيستي وسائق "بريما" أولي كالدويل.

وقد أكمل إنزو فيتيبالدي سائق "شاروز ريسينغ" - بعد تعويضه 8 مراكز - وزميله لوغان سارجينت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد نتج عن لفة التحمية رذاذًا صعّب من رؤية السائقين، لكن ذلك توقّف مع انطلاقة السباق.

وقد حافظ لوكلير على صدارته بالخروج من المنعطف الأول، بينما جمعت معركة على المركز الثالث بين دوهان وشوماخر ضمن تلك الأجواء المبللة.

وقد شهد السباق انسحاب فيكتور مارتينز مع حركة تجاوز غير محسوبة تسببت بخروجه عن المسار وارتطامه بالحواجز، ما نتج عنه دخول سيارة الأمان.

ومع استئناف السباق حاول لوكلير الحفاظ على أفضليته، لكنّ خروجًا عن المسار في اللفة السادسة سمح لهوغر بتقليص الفارق وإجبار زميله على القيادة الدفاعية في الصدارة.

لينجح هوغر في النهاية من تجاوز زميله في اللفة التاسعة، قبل أن يحاول لوكلير اللحاق به في اللفة 12 مع تسجيله أسرع لفة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وكان دخول سيارة الأمان للمرة الثانية بالقرب من نهاية السباق إثر احتكاك رومان ستانيك وآموري كورديل، لينتهي السباق تحت سيارة الأمان.

جديرٌ بالذكر أنه وبتلك النتيجة قد عزز هوغر من صدارته للترتيب أمام دوهان وكالدويل في المركز الثالث.

نتيجة السباق: