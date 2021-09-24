فورمولا 3: هوغر يحسم اللقب وسارجينت يفوز بالسباق الأول في سوتشي

أحرز سائق بريما المركز الثاني في السباق ليحسم بذلك لقب السائقين مع بقاء سباقين على نهاية الموسم، حيث استفاد من إخفاق غريمه جاك دوهان في تسجيل النقاط، وذلك إثر تراجعه على الانطلاقة ليُكمل السباق في النهاية بالمركز الـ 15.

وانطلق هوغر من المركز الرابع، لكنّه أكمل السباق ثانيًا ليحصد نقاطًا أكبر بكثير من الـ 6 التي كان بحاجة لها أمام دوهان ليُتوّج باللقب في بداية هذه الجولة التي دخلها وهو متقدّم بفارق 43 نقطة.

فيما سجّل سارجينت فوزه الأول هذا الموسم لصالح فريقه شاروز، في حين حلّ فيكتور مارتينز ثالثًا لصالح "ام بي موتورسبورت" وأمام زميله تشاو كوليه وكليمينت نوفالاك.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد كانت الانطلاقة فوضوية بعض الشيء، حيث تمكن سارجينت من اقتناص الصدارة من مارتينز عند المنعطف الرابع.

بينما تراجع دوهان إلى المركز الـ 15 بعد انزلاقه على الحفف الجانبية لذات المنعطف في اللفة الأولى، قبل أن يخسر مركزًا آخر لصالح أولي كالدويل.

وبحلول اللفة الرابعة، كان هوغر مباشرة خلف جاك كروفورد، قبل أن يتجاوزه إلى المركز الثالث عند المنعطف الـ 13.

ولم تمر لحظات حتى تمكن هوغر من تجاوز مارتينز إلى مركز الوصافة، الذي حافظ عليه رُغم اقتراب الفرنسي خلفه.

جديرٌ بالذكر أنّ جوناثان هوغارد سينطلق في السباق القصير الثاني بشبكة انطلاق معكوسة غدًا من المركز الأول أمام أيوما إيواسا، كروفورد وفريدريك فيستي.