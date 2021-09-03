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فورمولا 3 / زاندفورت تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت

نجح دينيس هوغر في انتزاع قطب الانطلاق الأول من دايفيد شوماخر في اللحظات الأخيرة من تصفيات جولة زاندفورت في بطولة الفورمولا 3، لينطلق أولًا للمرة الثالثة هذا الموسم.

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت

أطاح متصدر الترتيب بسائق ترايدنت من صدارة جدول الأزمنة بفارق ناهز عُشر الثانية، ما حرم الألماني من تحقيق قطب الانطلاق الأول له في السلسلة.

وأتى ذلك بعد خوض سائق بريما ومتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة لنهاية أسبوع صعبة في سبا، إذ تأهّل حينها بالمركز الـ 14.

فيما سينطلق فيكتور مارتينز من المركز الثالث لسباق الأحد الرئيسي أمام جاك دوهان.

مركز الانطلاق الخامس كان من نصيب كليمينت نوفالاك سائق ترايدنت أمام كايو كوليت.

وبالعودة إلى حصة التصفيات، فقد تأخرت انطلاقتها بعشر دقائق، قبل أن يتقدم أليكسندر سموليار إلى المركز الأول لصالح "آرت غران بري"، قبل أن يُطيح به دوهان مع دقيقة و25.630 ثانية.

وبعد مرور 10 دقائق، تقدم شوماخر إلى المركز الثاني بفارق عُشرين من الثانية خلف هوغر الذي نجح قبل ذلك في الإطاحة بدوهان.

وقبل 12 دقيقة من النهاية، نجح شوماخر بالتقدم إلى الصدارة، مع دقيقة و24.715 ثانية، بفارق ناهز نصف ثانية أمام هوغر الذي سارع بتحسين زمنه إلى دقيقة و24.869 ثانية.

وقد شهدت الحصة رفع العلم الأحمر قبل 4 دقائق من النهاية، وذلك إثر انزلاق هانتر ييني وتوقف سيارته على المسار عند المنعطف الثالث.

وعند استنئاف الحصة، كانت هنالك العديد من التحسينات، قبل أن يتمكن هوغر من تسجيل الزمن الأسرع في الثواني الـ 30 الأخيرة.

آموري كورديل سينطلق أولًا في سباق السبت القصير الأول مع شبكة الانطلاق المعكوسة، وأمام لوغان سارجينت، آرثر لوكلير، أيومو إيواسا، سموليار وكروفورد.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 13 1:24.580  
2 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 15 1:24.715 0.135
3 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 15 1:24.885 0.305
4 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 15 1:24.939 0.359
5 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 15 1:24.961 0.381
6 18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 15 1:25.031 0.451
7 10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 14 1:25.274 0.694
8 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 11 1:25.345 0.765
9 11 أيومو إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 14 1:25.403 0.823
10 2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 13 1:25.422 0.842
11 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 13 1:25.556 0.976
12 22 آموري كورديل Spain كامبوس ريسينغ 10 1:25.567 0.987
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فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز

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فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز
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