فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت

أطاح متصدر الترتيب بسائق ترايدنت من صدارة جدول الأزمنة بفارق ناهز عُشر الثانية، ما حرم الألماني من تحقيق قطب الانطلاق الأول له في السلسلة.

وأتى ذلك بعد خوض سائق بريما ومتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة لنهاية أسبوع صعبة في سبا، إذ تأهّل حينها بالمركز الـ 14.

فيما سينطلق فيكتور مارتينز من المركز الثالث لسباق الأحد الرئيسي أمام جاك دوهان.

مركز الانطلاق الخامس كان من نصيب كليمينت نوفالاك سائق ترايدنت أمام كايو كوليت.

وبالعودة إلى حصة التصفيات، فقد تأخرت انطلاقتها بعشر دقائق، قبل أن يتقدم أليكسندر سموليار إلى المركز الأول لصالح "آرت غران بري"، قبل أن يُطيح به دوهان مع دقيقة و25.630 ثانية.

وبعد مرور 10 دقائق، تقدم شوماخر إلى المركز الثاني بفارق عُشرين من الثانية خلف هوغر الذي نجح قبل ذلك في الإطاحة بدوهان.

وقبل 12 دقيقة من النهاية، نجح شوماخر بالتقدم إلى الصدارة، مع دقيقة و24.715 ثانية، بفارق ناهز نصف ثانية أمام هوغر الذي سارع بتحسين زمنه إلى دقيقة و24.869 ثانية.

وقد شهدت الحصة رفع العلم الأحمر قبل 4 دقائق من النهاية، وذلك إثر انزلاق هانتر ييني وتوقف سيارته على المسار عند المنعطف الثالث.

وعند استنئاف الحصة، كانت هنالك العديد من التحسينات، قبل أن يتمكن هوغر من تسجيل الزمن الأسرع في الثواني الـ 30 الأخيرة.

آموري كورديل سينطلق أولًا في سباق السبت القصير الأول مع شبكة الانطلاق المعكوسة، وأمام لوغان سارجينت، آرثر لوكلير، أيومو إيواسا، سموليار وكروفورد.

نتيجة التصفيات: