فورمولا 3: هوغار يترجم قطب الانطلاق الأول إلى انتصار بالسباق الثالث في برشلونة

في طريقه لصعود منصة تتويجه الثانية، والأولى مع الفريق الإيطالي، تواجد هوغار ناشئ ريد بُل في صدارة كل لفات السباق بعد تسجيله قطب الانطلاق الأول في تصفيات الجمعة بفارق 0.006 ثانية فقط.

فيما كانت الوصافة من نصيب زميله في معسكر ناشئي ريد بُل جاك دوهان بفارق ناهز أربع ثوان عن الصدارة.

بينما كان آخر مراكز منصة التتويج من نصيب ماتيو نانيني سائق "اتش دبليو أيه رايس لاب"، وذلك بعد انطلاقه من المركز الرابع.

أولي كالدويل زميل هوغار بالفريق - والفائز بالسباق الثاني لهذه الجولة - حلّ رابعًا أمام فيكتور مارتينز سائق "ام بي موتورسبورت".

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد كانت هنالك معركة رباعية عند المنعطف الأول من اللفة الأولى، لكن هوغار تشبّث بالصدارة وتقدم لبناء فارق في الأمام.

كما كانت هنالك معركة على المركز الثالث في اللفة التاسعة، حيث انتزع دوهان المركز من مارتينز، قبل أن يتجاوز نانيني إلى مركز الوصافة في اللفة 12.

وبحلول اللفة 13، كان هوغار قد نجح ببناء فارق مريح بلغ 3.3 ثانية أمام دوهان، فيما تجاوز كالدويل مارتينز في اللفة 18.

وفي اللفة قبل الأخيرة، اقتنص كليمينت نوفالاك المركز السادس من لوجان سارجينت، قبل أن يتم تجاوز الأخير من قٍبَل كل من فريدريك فيستي وتشاو كوليت اللذين حلّا بالمركزين السابع والثامن تواليًا.

فيما أكمل سارجينت ورومان ستانيك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ الجولة التالية من الفورمولا 3 ستكون مع جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار بين 25 و27 يونيو/حزيران.

نتيجة السباق: