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فورمولا 3 / برشلونة تقرير السباق

فورمولا 3: هوغار يترجم قطب الانطلاق الأول إلى انتصار بالسباق الثالث في برشلونة

نجح دينيس هوغار سائق بريما في تحقيق الفوز بالسباق الثالث والأخير ضمن جولة برشلونة في الفورمولا 3، متصدرًا كل اللفات بعد انطلاقه من المركز الأول.

فورمولا 3: هوغار يترجم قطب الانطلاق الأول إلى انتصار بالسباق الثالث في برشلونة

في طريقه لصعود منصة تتويجه الثانية، والأولى مع الفريق الإيطالي، تواجد هوغار ناشئ ريد بُل في صدارة كل لفات السباق بعد تسجيله قطب الانطلاق الأول في تصفيات الجمعة بفارق 0.006 ثانية فقط.

فيما كانت الوصافة من نصيب زميله في معسكر ناشئي ريد بُل جاك دوهان بفارق ناهز أربع ثوان عن الصدارة.

بينما كان آخر مراكز منصة التتويج من نصيب ماتيو نانيني سائق "اتش دبليو أيه رايس لاب"، وذلك بعد انطلاقه من المركز الرابع.

أولي كالدويل زميل هوغار بالفريق - والفائز بالسباق الثاني لهذه الجولة - حلّ رابعًا أمام فيكتور مارتينز سائق "ام بي موتورسبورت".

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد كانت هنالك معركة رباعية عند المنعطف الأول من اللفة الأولى، لكن هوغار تشبّث بالصدارة وتقدم لبناء فارق في الأمام.

كما كانت هنالك معركة على المركز الثالث في اللفة التاسعة، حيث انتزع دوهان المركز من مارتينز، قبل أن يتجاوز نانيني إلى مركز الوصافة في اللفة 12.

وبحلول اللفة 13، كان هوغار قد نجح ببناء فارق مريح بلغ 3.3 ثانية أمام دوهان، فيما تجاوز كالدويل مارتينز في اللفة 18.

وفي اللفة قبل الأخيرة، اقتنص كليمينت نوفالاك المركز السادس من لوجان سارجينت، قبل أن يتم تجاوز الأخير من قٍبَل كل من فريدريك فيستي وتشاو كوليت اللذين حلّا بالمركزين السابع والثامن تواليًا.

فيما أكمل سارجينت ورومان ستانيك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ الجولة التالية من الفورمولا 3 ستكون مع جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار بين 25 و27 يونيو/حزيران.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 22 -  
2 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 22 3.700 3.700
3 14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 22 6.100 6.100
4 3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 22 8.100 8.100
5 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 22 11.500 11.500
6 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 22 12.300 12.300
7 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 22 13.400 13.400
8 18 تشاو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 22 14.000 14.000
9 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 15.400 15.400
10 12 رومان ستانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 15.400 15.400
11 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 22 16.000 16.000
12 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 22 16.600 16.600
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فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين

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