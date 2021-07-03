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فورمولا 3 / سبيلبرغ تقرير السباق

فورمولا 3: هاوغر يفوز بالسباق القصير الأول متقدمًا ثنائية بريما في النمسا

تمكن دينيس هاوغر من تسجيل الفوز بسباق فوضوي ضمن جولة الفورمولا 3 في النمسا، حيث تقدّم 11 مركزًا ليعبر العلم الشطرنجي في المركز الأول متقدمًا ثنائية فريقه "بريما" على حلبة ريد بُل رينغ.

فورمولا 3: هاوغر يفوز بالسباق القصير الأول متقدمًا ثنائية بريما في النمسا

انطلق متصدر ترتيب البطولة من المركز الـ 12، لكنّه شق طريقه على نحوٍ رائع ليحقق الفوز، متفاديًا حادثة تصادم أمامه على المسار في سباق شهد أربعة متصدرين مختلفين.

أولي كالدويل زميل هاوغر بالفريق حلّ ثانيًا، فيما اكتفى المنطلق أولًا لوغان سارجينت بالمركز الثالث لصالح فريقه "شاروز ريسينغ".

وقد شهد السباق حادقة تصادم عنيفة بين ماتيو يانيني وكليمينت نوفالاك بينما كان يتنافسان على الصدارة عند المنعطف التاسع، ليخرجا من المنافسة، ويتمكن سارجينت من تفادي ذلك التصادم ليقتنص المركز الثالث.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انتزع نانيني الصدارة على المنعطف الافتتاحي، فيما تقد كالدويل إلى المركز الثالث قبل أن يتجاوزه نوفالاك.

فيكتور مارتنز تراجع إلى المركز الخامس على الانطلاقة، فيما خسر آثر لوكلير كذلك مراكز إثر انطلاقته الضعيفة، بينما عانى فريدريك فيستي كذلك.

وبحلول نهاية اللفة الرابعة، وسّع نانيني صدارته، في حين تقدم هاوغر خمسة مراكز ليتقدم إلى المركز السابع.

وفي اللفة التاسعة، انتزع سارجينت الصدارة متجاوزًا نانيني، قبل أن يتناوب الثنائي على الصدارة.

لكن نوفالاك نجح بتجاوز سارجينت إلى المركز الثاني، في الوقت الذي واصل هاوغر فيه تقدمه متجاوزًا دوهان إلى المركز الخامس.

نوفالاك واصل التقدم ليقتنص الصدارة ويُجيبر نانيني على الخروج عن المسار.

زحف هاوغر لم يتوقف، حيث نجح بتجاوز سارجينت إلى المركز الثالث في اللفة 18، ليتواجد في الموقع مناسب ليستفيد من حادثة تصادم نوفالاك مع نانيني ويتقدم إلى الصدارة التي حافظ عليها ليحقق الفوز.

مارتنز حل في المركز الرابع أمام جاك كروفورد وكايو كوليه، بينما أكمل كل من دوهان، يانيني أيوما أيواسا وأليكسندر سموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن السباق القصير الثاني ستتحدد شبكة انطلاقته بعكس ترتيب المراكز الـ 12 الأولى في هذا السباق، وعليه سينطلق جوني إدجر من المركز الأول أمام إنزو فيتيبالدي وأليكسندر سموليار.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 24 -  
2   3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 24 0.400 0.400
3   29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 3.000 3.000
4   17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 24 4.000 4.000
5   10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 4.700 4.700
6   18 كايو كوليه Netherlands ام بي موتورسبورت 24 5.200 5.200
7   4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 24 6.500 6.500
8   14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 24 7.200 7.200
9   11 أيوما أيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 7.500 7.500
10   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 24 8.000 8.000
11   30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 8.600 8.600
12   25 United Kingdom جوني إدجر United Kingdom كارلين 24 9.100 9.100
13   7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 24 9.200 9.200
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فورمولا 3: هاوغر على قطب الانطلاق الأول في النمسا بعد شطب زمن كوليه

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