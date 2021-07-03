فورمولا 3: هاوغر يفوز بالسباق القصير الأول متقدمًا ثنائية بريما في النمسا

انطلق متصدر ترتيب البطولة من المركز الـ 12، لكنّه شق طريقه على نحوٍ رائع ليحقق الفوز، متفاديًا حادثة تصادم أمامه على المسار في سباق شهد أربعة متصدرين مختلفين.

أولي كالدويل زميل هاوغر بالفريق حلّ ثانيًا، فيما اكتفى المنطلق أولًا لوغان سارجينت بالمركز الثالث لصالح فريقه "شاروز ريسينغ".

وقد شهد السباق حادقة تصادم عنيفة بين ماتيو يانيني وكليمينت نوفالاك بينما كان يتنافسان على الصدارة عند المنعطف التاسع، ليخرجا من المنافسة، ويتمكن سارجينت من تفادي ذلك التصادم ليقتنص المركز الثالث.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انتزع نانيني الصدارة على المنعطف الافتتاحي، فيما تقد كالدويل إلى المركز الثالث قبل أن يتجاوزه نوفالاك.

فيكتور مارتنز تراجع إلى المركز الخامس على الانطلاقة، فيما خسر آثر لوكلير كذلك مراكز إثر انطلاقته الضعيفة، بينما عانى فريدريك فيستي كذلك.

وبحلول نهاية اللفة الرابعة، وسّع نانيني صدارته، في حين تقدم هاوغر خمسة مراكز ليتقدم إلى المركز السابع.

وفي اللفة التاسعة، انتزع سارجينت الصدارة متجاوزًا نانيني، قبل أن يتناوب الثنائي على الصدارة.

لكن نوفالاك نجح بتجاوز سارجينت إلى المركز الثاني، في الوقت الذي واصل هاوغر فيه تقدمه متجاوزًا دوهان إلى المركز الخامس.

نوفالاك واصل التقدم ليقتنص الصدارة ويُجيبر نانيني على الخروج عن المسار.

زحف هاوغر لم يتوقف، حيث نجح بتجاوز سارجينت إلى المركز الثالث في اللفة 18، ليتواجد في الموقع مناسب ليستفيد من حادثة تصادم نوفالاك مع نانيني ويتقدم إلى الصدارة التي حافظ عليها ليحقق الفوز.

مارتنز حل في المركز الرابع أمام جاك كروفورد وكايو كوليه، بينما أكمل كل من دوهان، يانيني أيوما أيواسا وأليكسندر سموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن السباق القصير الثاني ستتحدد شبكة انطلاقته بعكس ترتيب المراكز الـ 12 الأولى في هذا السباق، وعليه سينطلق جوني إدجر من المركز الأول أمام إنزو فيتيبالدي وأليكسندر سموليار.

نتيجة السباق: