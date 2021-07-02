فورمولا 3: هاوغر على قطب الانطلاق الأول في النمسا بعد شطب زمن كوليه

سجّل كوليه سائق "ام بي موتورسبورت" الزمن الأسرع في نهاية حصة التصفيات، لكن تم شطب هذا الزمن إثر خروجه عند حدود المسار عند المنعطف العاشر، ليذهب قطب الانطلاق الأول إلى هاوغر سائق "بريما".

طغى زحام السيارات على حصة التصفيات على حلبة ريد بُل رينغ، ما أفسد العديد من لفات السائقين، إذ سيكون هنالك تحقيق إثر تحرّك بعض السائقين ببطء على المسار، إلى جانب الإبطاء عند المنعطفين التاسع والعاشر تحديدًا.

هذا وساهم شطب زمن كوليه في تصعيد فريدريك فيستي سائق "آرت" إلى المركز الثاني، فيما تقدم زميله أليكسندر سموليار إلى المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي.

فيما سينعكس ترتيب الـ 12 الأوائل في تصفيات اليوم ليشكّلوا شبكة انطلاق سباق السبت القصير الأول، ما سيضع لوغان سارجينت على مركز الانطلاق الأول غدًا أمام ماتيو نانيني وفيكتور مارتينز.

وبالعودة إلى حصة التصفيات، فقد كان كليمينت نوفالاك أول الخارجين إلى الحلبة متقدمًا قطار السيارات الـ 30.

بينما تكدست السيارات على الحلبة القصيرة، كانت هنالك العديد من الحوادث القريبة في الوقت الذي كان يحاول فيه السائقون تحمية إطاراتهم وخلق مساحة للقيام بلفة نظيفة.

وكان أول زمن سريع من نصيب رومان ستانيك مع دقيقة و21.082 ثانية، قبل أن تتوالى الأزمنة السريعة، ويتقدم فيستي إلى الصدارة مع دقيقة و20.153 ثانية أمام سارجينت.

وبحلول منتصف الحصة كانت 7 أعشار من الثانية فقط تفصل بين الأزمنة الـ 22 الأوائل، ليتناوب عدد من السائقين على الصدارة بعد ذلك قبل 3 دقائق من نهاية الحصة.

شبكة الانطلاق لسباق الأحد الرئيسي: