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فورمولا 3: هاوغر على قطب الانطلاق الأول في النمسا بعد شطب زمن كوليه

تواجد دينيس هاوغر في الموقع المناسب لانتزاع قطب الانطلاق الأوّل من كايو كوليه ضمن تصفيات محتدمة شهدتها جولة النمسا في الفورمولا 3.

فورمولا 3: هاوغر على قطب الانطلاق الأول في النمسا بعد شطب زمن كوليه

سجّل كوليه سائق "ام بي موتورسبورت" الزمن الأسرع في نهاية حصة التصفيات، لكن تم شطب هذا الزمن إثر خروجه عند حدود المسار عند المنعطف العاشر، ليذهب قطب الانطلاق الأول إلى هاوغر سائق "بريما".

 طغى زحام السيارات على حصة التصفيات على حلبة ريد بُل رينغ، ما أفسد العديد من لفات السائقين، إذ سيكون هنالك تحقيق إثر تحرّك بعض السائقين ببطء على المسار، إلى جانب الإبطاء عند المنعطفين التاسع والعاشر تحديدًا.

هذا وساهم شطب زمن كوليه في تصعيد فريدريك فيستي سائق "آرت" إلى المركز الثاني، فيما تقدم زميله أليكسندر سموليار إلى المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي.

فيما سينعكس ترتيب الـ 12 الأوائل في تصفيات اليوم ليشكّلوا شبكة انطلاق سباق السبت القصير الأول، ما سيضع لوغان سارجينت على مركز الانطلاق الأول غدًا أمام ماتيو نانيني وفيكتور مارتينز.

وبالعودة إلى حصة التصفيات، فقد كان كليمينت نوفالاك أول الخارجين إلى الحلبة متقدمًا قطار السيارات الـ 30.

بينما تكدست السيارات على الحلبة القصيرة، كانت هنالك العديد من الحوادث القريبة في الوقت الذي كان يحاول فيه السائقون تحمية إطاراتهم وخلق مساحة للقيام بلفة نظيفة.

وكان أول زمن سريع من نصيب رومان ستانيك مع دقيقة و21.082 ثانية، قبل أن تتوالى الأزمنة السريعة، ويتقدم فيستي إلى الصدارة مع دقيقة و20.153 ثانية أمام سارجينت.

وبحلول منتصف الحصة كانت 7 أعشار من الثانية فقط تفصل بين الأزمنة الـ 22 الأوائل، ليتناوب عدد من السائقين على الصدارة بعد ذلك قبل 3 دقائق من نهاية الحصة.

شبكة الانطلاق لسباق الأحد الرئيسي:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 15 1:19.726  
2 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 15 1:19.754 0.028
3 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 15 1:19.801 0.075
4 18 كايو كوليه Netherlands ام بي موتورسبورت 15 1:19.809 0.083
5 10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 15 1:19.817 0.091
6 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 16 1:19.829 0.103
7 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 14 1:19.887 0.161
8 3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 15 1:19.900 0.174
9 2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 15 1:19.975 0.249
10 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 15 1:20.003 0.277
11 14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 16 1:20.070 0.344
12 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 15 1:20.101 0.375
13 26 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 15 1:20.112 0.386
14 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 16 1:20.148 0.422
15 30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 14 1:20.188 0.462
16 24 United States كايلن فريددرك United Kingdom كارلين 15 1:20.235 0.509
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