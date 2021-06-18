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فورمولا 3 / بول ريكار تقرير التجارب

فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا

سجّل دينيس هاوغر سائق بريما ريسينغ الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة لجولة بول ريكار للفورمولا 3 وذلك عبر لفّة أخيرة صاروخيّة تفوّق من خلالها على كايو كوليت سائق "ام.بي موتورسبورت".

فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا

وضع بيير-لوي شوفيه، الذي يُعوّض لازلو توث في صفوف فريق كامبوس نهاية هذا الأسبوع، المعيار مبكّرًا بتسجيله 1:55.469 دقيقة، لكن سرعان ما تقدّم عليه زميله أماوري كورديل بأكثر من ثانية.

ومع تهاوي الأزمنة إثر ذلك فتقدّم كوليت إلى الصدارة بـ 1:53.164 دقيقة، لكنّ هاوغر ناشئ ريد بُل كان أوّل من يدخل حاجز الـ 1:52 دقيقة بتسجيله دقيقة واحدة و52.297 ثانية في مرحلة أولى قبل أن يُحسّن زمنه إلى 1:51.478 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وذهب المركز الثالث إلى جاك دوهان سائق تريدنت، حيث تقدّم على فريدريك فيستي سائق آرت غران بري.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب فيكتور مارتان سائق "ام.بي موتورسبورت" الآخر، بينما حلّ صاحب الـ 16 ربيعًا جاك كراوفورد سادسًا.

وعرفت الحصّة رفع العلم الأحمر مع بقاء 20 دقيقة نتيجة خروج ريشاد دي غيروس عن المسار واصطدامه بالحواجز الجانبيّة عند المنعطف السادس، بالرغم من أنّه تمكّن من العودة ببطء إلى خطّ الحظائر واستؤنفت الحصّة بعد ذلك بستّ دقائق.

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