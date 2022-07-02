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فورمولا 3 / سيلفرستون تقرير السباق

فورمولا 3: هاجر يتجاوز مارتينز ويفوز بالسباق القصير في سيلفرستون

تمكّن إسحق هاجر من حصد فوزه الثاني بالسباقات القصيرة ضمن هذا الموسم من بطولة الفورمولا 3 من بوابة جولة سيلفرستون، حيث تمكن من تجاوز فيكتور مارتينز في اللفة قبل الأخيرة ليقتنص الفوز.

فورمولا 3: هاجر يتجاوز مارتينز ويفوز بالسباق القصير في سيلفرستون

انطلق سائق هايتيك من المركز الرابع، لكنه نجح بتجاوز كوش مايني إلى المركز الثالث في اللفة الرابعة، قبل أن يخطف مركز الوصافة من ريس أوجيما عند منعطف ستو بعد عدة لفات لاحقة.

فيما تمكّن متصدر ترتيب البطولة مارتينز سائق آرت من التشبّث بالصدارة لمعظم السباق الممتد لـ 17 لفة، وذلك بعد أن اقتنص الصدارة على الانطلاقة، لكن هاجر تمكن في النهاية من تجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة من الجهة الخارجية عند منعطف ستو.

وبذلك الفوز يتقدم هاجر إلى المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين، بعدما كان رابعًا بفارق 15 نقطة عن مواطنه الفرنسي.

هذا واكتفى مارتينز بالمركز الثاني، بينما أكمل أوجيما، الذي انطلق أولًا لصالح فريقه فان أميرسفورت ريسينغ، مراكز منصة التتويج.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد تم إيقاف الانطلاقة في البداية بعد تعرّض براد بينافيديس سائق كارلين لمشكلة على شبكة الانطلاق، لتكون هنالك لفة تحمية ثانية قبل انطلاقة السباق.

ومع الانطلاقة، تمكن مارتينز من اقتناص الصدارة من أوجيما الذي دخل في معركة حامية على المركز الثاني مع مايني.

فيما خسر أولي بيرمان سائق بريما مركزين في الخلف في اللفة الأولى، مع تواجد مالوني بالمركز السابع.

في الأثناء، تقدم هاجر إلى المركز الثالث قبل دخول سيارة الأمان في اللفة العاشرة بعد اصطدام ثنائي شاروز ريسينغ لازلو توث وزدينيك تشوفانيك ببعضهما البعض.

ومع استئناف السباق في اللفة 13، تقدم هاجر ليقترب من مارتينز من أجل انتزاع الصدارة، قبل أن ينجح في ذلك مع تجاوز على الجهة الخارجية من منعطف ستو في اللفة قبل الأخيرة.

المركز الرابع في السباق ذهب إلى مايني أمام كايلين فريدريك سائق هايتيك ورومان ستانيك.

وقد أكمل مالوني وثلاثي بريما آرثر لوكلير، بيرمان وجاك كروفورد ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 -  
2   7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 17 0.700 0.700
3   31 ريس أوجيما Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 17 1.300 1.300
4   12 India كوش مايني Netherlands ام بي موتورسبورت 17 2.900 2.900
5   17 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 5.800 5.800
6   2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 17 6.500 6.500
7   3 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 17 7.200 7.200
8   4 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 17 7.600 7.600
9   6 أوليفر بيرمان Italy بريما باورتيم 17 7.900 7.900
10   5 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 17 8.500 8.500
11   10 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 17 9.200 9.200
12   20 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 17 10.900 10.900
13   29 Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 17 11.200 11.200

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