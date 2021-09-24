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فورمولا 3 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: نوفالاك يتفوق على دوهان لينطلق أولًا في سوتشي

تمكّن كليمينت نوفالاك من حصد قطب الانطلاق الأول لجولة سوتشي في الفورمولا 3، متفوقًا على زميله في ترايدنت جاك دوهان في حصة تصفيات شهدت زحامًا كبيرًا للسيارات ورفع العلم الأحمر.

فورمولا 3: نوفالاك يتفوق على دوهان لينطلق أولًا في سوتشي

سجّل نوفالاك الزمن الأسرع بفارق جزئين بالمئة من الثانية فقط أمام زميله الأسترالي، والذي يخوض معركة شرسة على اللقب في مواجهة دينيس هاوغر سائق بريما.

وقد فصلت 0.2 ثانية فقط بين العشرة الأوائل في حصة شهدت رفع العلم الأحمر وشابها زحام السيارات.

وقد أكمل دوهان الحصة ثانيًا، بينما أحرز جوناثان هوغارد أفضل نتيجة له في التصفيات بحلوله ثالثًا لصالح فريقه جينزر موتورسبورت.

فريدريك فيستي سائق آرت أحرز المركز الرابع بفارق 0.07 ثانية فقط عن نوفالاك، بينما سينطلق زميله خوان مانويل كوريا من المركز الخامس.

فيما اكتفى متصدّر ترتيب السائقين دينيس هاوغر بالتأهّل في المركز الثامن.

وعلى شبكة انطلاق السباق القصير الأول، سينطلق رومان ستانيك من المركز الأول لصالح هايتيك.

ونذكّر هنا بأنّ السباق القصير الأول سيُقام بعد ظهر اليوم بدلًا من صباح الغد بسبب توقعات الطقس السيء على الحلبة.

فيما سينطلق فيكتور مارتينز بجوار ستانيك وأمام لوغان سارجينت وجاك كروفورد.

وبالعودة إلى مجريات حصة اليوم، فقد كان دوهان أول الخارجين إلى الحلبة، قبل أن يتسبب الزحام الشديد إثر محاولة السائقين خلق مساحة لبدء لفاتهم السريعة في كثير من الإحباط بين الفرق.

وتمكّن دوهان من الابتعاد عن ذلك الزحام وبدء لفته السريعة، لكنه عانى مع التماسك، وكاد يخسر زمنه إثر اقترابه من الخروج عن حدود المسار.

وبعد مرور 7 دقائق، رُفع العلم الأحمر إثر اصطدام جوني إدغر بالحواجز عند المقطع الثالث، قبل أن تُستأنف الحصة بعد أقل من 10 دقائق.

وسرعان ما تقدم دوهان إلى الصدارة أمام شاو كوليت، قبل أن يحسن زمنه مع بقاء 5 دقائق على النهاية متقدمًا حينها على هوغارد.

لكن وفي الثواني الـ 30 الأخيرة، نجح نوفالاك من اقتناص الصدارة مع لفة صاروخية، ليسجّل انطلاقته الأولى من الصف الأول في البطولة.

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