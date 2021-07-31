فورمولا 3: نانيني يحقّق انتصاره الأوّل بعد معركته مع فيتيبالدي

أصبح نانيني تاسع فائزٍ مختلف في غضون 11 سباقًا أُقيمت حتّى الآن هذا الموسم.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد عبر ثلاثيّ الصدارة المنعطف الأوّل بشكلٍ واسع، حيث تقدّم نانيني على رومان ستانيك نحو المركز الثاني وبدأ بالضغط على فيتيبالدي صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وبقي الوضع ثابتًا حتّى اللفّة الرابعة عندما انتزع نانيني الصدارة بعد أن كادت أن تجمعهما حادثة كون فيتيبالدي أغلق مكابحه بالدخول إلى المنعطف الثاني.

وقام الإيطالي إثر ذلك ببناء فارق 1.8 ثانية بحلول اللفّة السادسة، بينما فصلت سبعة أعشارٍ من الثانية بين فيتيبالدي وستانيك صاحب المركز الثالث.

وشُطب زمن لفّة من لفّات نانيني في اللفّة الـ 11 لتجاوزه حدود المسار في المنعطف الـ 11، حيث تمّ تحذيره من قبل مهندسه بأنّه ضمن تحذيره الثاني، ليلتزم الإيطالي منذ ذلك الحين حتّى عبوره خطّ النهاية بفارق 2.5 ثانية عن فيتيبالدي.

وحلّ رومان ستانيك ثالثًا لصالح فريق هايتيك مكملًا مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى الروسي أليكسندر سموليار، بينما أكمل دينيس هاوغر ترتيب الخمسة الأوائل.

أمّا الألماني دافيد شوماخر فقد حلّ سادسًا متقدّمًا على لورينزو كولومبو، في حين أكمل كليمون نوفالاك ولوغان سارجنت وأيومو إيواسا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: