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فورمولا 3 / هنغارورينغ تقرير السباق

فورمولا 3: نانيني يحقّق انتصاره الأوّل بعد معركته مع فيتيبالدي

أحرز ماتيو نانيني انتصاره الأوّل في الفورمولا 3 على حلبة هنغارورينغ بعد معركة دراميّة مع إنزي فيتيبالدي.

فورمولا 3: نانيني يحقّق انتصاره الأوّل بعد معركته مع فيتيبالدي

أصبح نانيني تاسع فائزٍ مختلف في غضون 11 سباقًا أُقيمت حتّى الآن هذا الموسم.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد عبر ثلاثيّ الصدارة المنعطف الأوّل بشكلٍ واسع، حيث تقدّم نانيني على رومان ستانيك نحو المركز الثاني وبدأ بالضغط على فيتيبالدي صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وبقي الوضع ثابتًا حتّى اللفّة الرابعة عندما انتزع نانيني الصدارة بعد أن كادت أن تجمعهما حادثة كون فيتيبالدي أغلق مكابحه بالدخول إلى المنعطف الثاني.

وقام الإيطالي إثر ذلك ببناء فارق 1.8 ثانية بحلول اللفّة السادسة، بينما فصلت سبعة أعشارٍ من الثانية بين فيتيبالدي وستانيك صاحب المركز الثالث.

وشُطب زمن لفّة من لفّات نانيني في اللفّة الـ 11 لتجاوزه حدود المسار في المنعطف الـ 11، حيث تمّ تحذيره من قبل مهندسه بأنّه ضمن تحذيره الثاني، ليلتزم الإيطالي منذ ذلك الحين حتّى عبوره خطّ النهاية بفارق 2.5 ثانية عن فيتيبالدي.

وحلّ رومان ستانيك ثالثًا لصالح فريق هايتيك مكملًا مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الرابع إلى الروسي أليكسندر سموليار، بينما أكمل دينيس هاوغر ترتيب الخمسة الأوائل.

أمّا الألماني دافيد شوماخر فقد حلّ سادسًا متقدّمًا على لورينزو كولومبو، في حين أكمل كليمون نوفالاك ولوغان سارجنت وأيومو إيواسا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 22 35:26.725     163.082     15  
2   30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 35:29.244 2.519 2.519 162.889     12  
3   12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 35:30.561 3.836 1.317 162.788     10  
4   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 22 35:31.073 4.348 0.512 162.749     8  
5   1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 22 35:31.347 4.622 0.274 162.728     6 2
6   6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 22 35:32.332 5.607 0.985 162.653     5  
7   21 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 22 35:33.738 7.013 1.406 162.546     4  
8   5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 22 35:35.625 8.900 1.887 162.402     3  
9   29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 35:38.540 11.815 2.915 162.181     2  
10   11 أيومو إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 35:39.357 12.632 0.817 162.119     1  
11   2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 22 35:39.643 12.918 0.286 162.097        
12   18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 22 35:40.431 13.706 0.788 162.038        
13   4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 22 35:44.336 17.611 3.905 161.742        
14   9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 22 35:44.764 18.039 0.428 161.710        
15   19 تيمن فان Netherlands ام بي موتورسبورت 22 35:46.955 20.230 2.191 161.545        
16   7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 22 35:49.574 22.849 2.619 161.348        
17   24 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom كارلين 22 35:52.359 25.634 2.785 161.140        
18   31 ريشاد دي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 35:55.076 28.351 2.717 160.936        
19   27 United Kingdom جوناثان هوجارد Switzerland جنزر موتورسبورت 22 35:56.809 30.084 1.733 160.807        
20   28 فيليب أوغران Switzerland جنزر موتورسبورت 22 35:58.825 32.100 2.016 160.657        
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فورمولا 3: كولومبو يسجّل أولى انتصاراته من بوابة السباق القصير الأول في المجر

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