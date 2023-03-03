فورمولا 3: مايني يفتتح الموسم بتسجيل قطب الانطلاق الأول في البحرين
سجل غابرييل مايني قطب الانطلاق الأول في موسم 2023 من بطولة الفورمولا 3، حيث سجل سائق هايتيك الناشئ الزمن الأسرع ضمن مشاركته الأولى في السلسلة.
سجل ناشئ أكاديمية ألبين زمنًا وقدره دقيقة و47.055 ثانية قبل دقيقتين من النهاية ولم يتمكن أحد رغم المحاولات الأخيرة من تجاوز هذا التوقيت.
وكان مايني قد استهل الحصة بصدارة مبكرة أمام بيبي مارتي سائق كامبوس ريسينغ، بينما كان الفرنسي السائق الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و48 ثانية بحلول نصف الحصة.
كما حسّن زمنه في المحاولة الثانية ليستعيد الصدارة قبل أن يحسنه من جديد ويحسم قطب الانطلاق الأول.
وتقدم مايني على غابرييل بورتوليتو الذي تصدر التجارب الحرة في وقت مبكر من اليوم، بينما سينطلق غريغور سوسي سائق آرت من المركز الثالث بينما يخوض ثاني مواسمه مع الفريق.
مايني كان واحدًا من 19 ناشئًا في تلك الحصة، حيث تواجد في الصدارة منذ وقت مبكر.
وقد أطاح به بورتوليتو لفترة وجيزة، لكنه تمكن من العودة واستعادة الصدارة متقدمًا على زميله سيباستيان مونتويا وتايلور بارنارد سائق جينزر.
زاك أوسوليفان عاد لينتزع الصدارة لصالح بريما قبل أن يطيح به كايو كوليت سائق فان أميرسفورت ريسينغ.
لكن مايني عاد هذه المرة وسجل دقيقة و47.118 ثانية والذي حسنه إلى دقيقة و47.055 ثانية قبل عودته إلى خط الحظائر بينما خرج بقية السائقين لمحاولاتهم الأخيرة، لكنهم لم يتمكنوا من الإطاحة بزمن مايني.
أوليفر غويث سينطلق من المركز الرابع لصالح كامبوس أمام هيو بارتر وكايلين فريدريك وليوناردو فورنارولي.
فيما أكمل ثلاثي بريما دينو بيغانوفيتش، بول آرون وأوسوليفان ترتيب المراكز العشرة الأولى.
هذا وسينطلق مارتي في سباق السبت القصير مع شبكة الانطلاق المعكوسة من المركز الأول أمام كوليه.
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