فورمولا 3: مالوني يحرز قطب الانطلاق الأول وعلم أحمر ينهي التصفيات مبكرًا في هولندا

واصل سائق ترايدنت - الذي انطلق أولًا كذلك في إيمولا - سلسلة تأدياته الجيدة بعد فوزه بالسباق الرئيسي في سبا، ليسجّل الزمن الأسرع في التصفيات على حلبة زاندفورت مع دقيقة و24.386 ثانية.

وكان مالوني في الصدارة أمام فيكتور مارتينز مع انتصاف الحصة، حيث كان في طريقه لتحسين زمنه قبل رفع العلم الأحمر جرّاء اصطدام ويليام ألاتالو بالحواجز عند المنعطف الثالث لتنتهي الحصة مبكرًا.

وترك ذلك العديد من السائقين في حالة إحباط إثر عدم تمكنهم من تحسين أزمنتهم بالتوجه إلى الجولة ما قبل الأخيرة للموسم.

وبالعودة لمجريات الحصة، كان إسحق هجار أول من صعد إلى صدارة الأزمنة مع دقيقة و26.309 ثانية، لكن سرعات ما أطاح به كايو كوليت ومن ثم زميله أليكسندر سموليار، قبل أن يتقدم مارتينز إلى الصدارة مع دقيقة و25.152 ثانية.

ومع تحسّن الأزمنة في الطلعات التالية، تقدم جاك كروفورد إلى المركز الرابع وصعد كوليت إلى المركز الثاني.

لاحقًا، تمكن مارتينز من التقدم إلى الصدارة مع دقيقة و24.676 ثانية، قبل أن يُطيح به مالوني الذي كان أسرع بـ 0.290 ثانية، مع تواجد كروفورد في المركز الثالث أمام رومان ستانيك.

المركز الخامس ذهب إلى فرانكو كولابينتو لصالح فريقه فان أميرسفورت ريسينغ، بينما سينطلق هجار في السباق الرئيسي من المركز السادس أمام سيباستيان مونتويا وجوني إدغار وكوليت.

في المقابل، سينطلق خوان مانويل كوريا من المركز الأول في سباق الغد القصير مع شبكة الانطلاق المعكوسة أمام جريغور سوسي وزاك أوسوليفان.

شبكة الانطلاق: