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فورمولا 3 / سبا تقرير السباق

فورمولا 3: مالوني يحرز انتصاره الأول من بوابة بلجيكا

أحرز زاين مالوني أولى انتصاراته في الفورمولا 3 خلال سباق يوم الأحد الرئيسي على حلبة سبا-فرانكورشان، بينما حقق أولي بيرمان منصة التتويج الثانية له.

فورمولا 3: مالوني يحرز انتصاره الأول من بوابة بلجيكا

انطلق سائق تريدنت ثانياً على المسار قبل أن يتجاوز كايو كوليت إلى الصدارة في اللفة الأولى، لكنه اضطر لإعادة المركز بعد خروجه بشكل عريض عن المسار، ليتجاوزه أوليفر غوث إلى الصدارة.

لكنه شق طريقه مجدداً إلى المركز الثاني بعد عدة لفات قبل أن يتجاوز خصمه من فريق أم.بي موتورسبورت بعد عدة لفات، إلى الصدارة.

وتقدم رومان ستانيك إلى المركز الثاني، بينما عبر كوليت خط النهاية ثالثاً لكنه تراجع حتى السادس بسبب عقوبة خمس ثوانٍ بسبب عودته إلى المسار بشكل غير آمن أثناء معركته مع مالوني، ما منح بيرمان المركز الثالث بعد فوزه في سباق يوم السبت القصير.

وقدم كل من كوليت ومالوني انطلاقة قوية، لكن معركتها منحت الصدارة المؤقتة في اللفة الأولى إلى غوث.

ودخلت سيارة الأمان في اللفة الثالثة بعد حادثة كوش مايني وفرانسيشكو بيزي.

تم استئناف السباق في اللفة السادسة، مع كوليت في الصدارة أمام غوث قبل أن يستعيد مالوني المركز الثاني.

ستانيك تقدم للمركز الثالث بعد ذلك، دافعاً متصدر بطولة الفورمولا الأوروبية المفتوحة للمركز الرابع.

لكن حادثة غريغوري ساوسي وبيبي مارتي أوقفت المنافسات مجدداً.

أوليفر بيرمان، بريما

أوليفر بيرمان، بريما

تصوير: فورمولا 3

وحالما رفع العلم الأخضر مجدداً اقتنص مالوني الصدارة من كوليت، بينما بدأ جوني إدغار يضغط على غوث لنيل المركز الرابع، وحاول بيرمان فعل ذلك أيضاً.

ستانيك اقتنص المركز الثاني من كوليت في اللفة 14، بينما خاض آرثر لوكلير الذي انطلق من المركز 20 معركة مع زاك أوسوليفان على المركز الـ 12.

وقبل ثلاث لفات فقط، انتزع بيرمان المركز الخامس من إدغار قبل بدء الضغط على غوث في اللفة الأخيرة وتجاوزه.

ومع منصة التتويج التي أحرزها بيرمان، بات يحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام، بفارق نقطة واحدة فقط خلف إسحاق حجار، الذي أنهى بالمركز 14.

كما أنه يتقدم على مارتينز بفارق نقطة واحدة، بينما يتأخر لوكلير بنقطة أخرى مع بقاء جولتين فقط على انتهاء الموسم: زاندفورت ومونزا.

كوليت اكتفى بالمركز السادس أمام دايفيد فيداليس وويليام آلاتالو.

بينما أكمل أليكسندر سموليار وريس أوشيجيما ترتيب المراكز العشرة الأولى، وأنهى لوكلير خارج مراكز النقاط بالمركز 11.

نتيجة السباق الرئيسي:

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 18 -    
2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 18 1.000 1.000 1.000
3 United Kingdom أوليفر بيرمان Italy بريما باورتيم 18 5.600 5.600 4.600
4 Oliver Goethe Spain كامبوس ريسينغ 18 6.700 6.700 1.100
5 United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 18 7.400 7.400 0.700
6 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 18 9.200 9.200 1.800
7 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 18 10.800 10.800 1.600
8 Finland ويليام ألاتالو Switzerland جنزر موتورسبورت 18 10.800 10.800 0.000
9 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 18 11.600 11.600 0.800
10 Reece Ushijima Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 13.300 13.300 1.700
11 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 18 13.600 13.600 0.300
12 Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 14.800 14.800 1.200
13 United Kingdom زاك أوسوليفان United Kingdom كارلين 18 15.700 15.700 0.900
14 France إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 16.400 16.400 0.700
15 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 18 16.900 16.900 0.500
16 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 17.900 17.900 1.000
17 United States جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 18 18.300 18.300 0.400
18 United States براد بينافيداس United Kingdom كارلين 18 20.100 20.100 1.800
19 Mexico رافائيل فيلاغوميز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 20.600 20.600 0.500
20 Malaysia ناظم أزمان United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 20.900 20.900 0.300
21 Francesco Pizzi Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 21.500 21.500 0.600
22 Spain جوزيب ماريا مارتي Spain كامبوس ريسينغ 18 23.700 23.700 2.200
23 Christian Mansell Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 24.600 24.600 0.900
24 Enzo Trulli United Kingdom كارلين 18 24.900 24.900 0.300
25 Hungary لازلو توث Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 18 25.400 25.400 0.500
26 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 18 1:13.900 1:13.900 48.500
  Switzerland جريجوار سوسي France آرت غران بري 6 12 laps    
  Israel إيدو كوهين Switzerland جنزر موتورسبورت 1 17 laps    
  France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 1 17 laps    
  India كوش مايني Netherlands ام بي موتورسبورت 0 18 laps    
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فورمولا 3: بيرمان ينتزع فوزه الأول في سباق قصير فوضوي على حلبة سبا
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فورمولا 3: بيرمان ينتزع فوزه الأول في سباق قصير فوضوي على حلبة سبا

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