فورمولا 3: مالوني يحرز انتصاره الأول من بوابة بلجيكا

انطلق سائق تريدنت ثانياً على المسار قبل أن يتجاوز كايو كوليت إلى الصدارة في اللفة الأولى، لكنه اضطر لإعادة المركز بعد خروجه بشكل عريض عن المسار، ليتجاوزه أوليفر غوث إلى الصدارة.

لكنه شق طريقه مجدداً إلى المركز الثاني بعد عدة لفات قبل أن يتجاوز خصمه من فريق أم.بي موتورسبورت بعد عدة لفات، إلى الصدارة.

وتقدم رومان ستانيك إلى المركز الثاني، بينما عبر كوليت خط النهاية ثالثاً لكنه تراجع حتى السادس بسبب عقوبة خمس ثوانٍ بسبب عودته إلى المسار بشكل غير آمن أثناء معركته مع مالوني، ما منح بيرمان المركز الثالث بعد فوزه في سباق يوم السبت القصير.

وقدم كل من كوليت ومالوني انطلاقة قوية، لكن معركتها منحت الصدارة المؤقتة في اللفة الأولى إلى غوث.

ودخلت سيارة الأمان في اللفة الثالثة بعد حادثة كوش مايني وفرانسيشكو بيزي.

تم استئناف السباق في اللفة السادسة، مع كوليت في الصدارة أمام غوث قبل أن يستعيد مالوني المركز الثاني.

ستانيك تقدم للمركز الثالث بعد ذلك، دافعاً متصدر بطولة الفورمولا الأوروبية المفتوحة للمركز الرابع.

لكن حادثة غريغوري ساوسي وبيبي مارتي أوقفت المنافسات مجدداً.

أوليفر بيرمان، بريما تصوير: فورمولا 3

وحالما رفع العلم الأخضر مجدداً اقتنص مالوني الصدارة من كوليت، بينما بدأ جوني إدغار يضغط على غوث لنيل المركز الرابع، وحاول بيرمان فعل ذلك أيضاً.

ستانيك اقتنص المركز الثاني من كوليت في اللفة 14، بينما خاض آرثر لوكلير الذي انطلق من المركز 20 معركة مع زاك أوسوليفان على المركز الـ 12.

وقبل ثلاث لفات فقط، انتزع بيرمان المركز الخامس من إدغار قبل بدء الضغط على غوث في اللفة الأخيرة وتجاوزه.

ومع منصة التتويج التي أحرزها بيرمان، بات يحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام، بفارق نقطة واحدة فقط خلف إسحاق حجار، الذي أنهى بالمركز 14.

كما أنه يتقدم على مارتينز بفارق نقطة واحدة، بينما يتأخر لوكلير بنقطة أخرى مع بقاء جولتين فقط على انتهاء الموسم: زاندفورت ومونزا.

كوليت اكتفى بالمركز السادس أمام دايفيد فيداليس وويليام آلاتالو.

بينما أكمل أليكسندر سموليار وريس أوشيجيما ترتيب المراكز العشرة الأولى، وأنهى لوكلير خارج مراكز النقاط بالمركز 11.

نتيجة السباق الرئيسي: