فورمولا 3: مالوني يحرز الفوز ومارتينز ينتزع صدارة الترتيب العام في زاندفورت

كرر سائق تريدنت والحاصل على قطب الانطلاق الأول أداءه الممتاز الذي أظهر في سبا، حيث نجح بتحقيق الفوز في زاندفورت.

وبالرغم من انتزاع مارتينز للصدارة لكن مالوني عاد وأخذ المركز الأول بحلول منتصف السباق الذي شهد دخول سيارة الأمان مرتين، ليحقق الفوز.

مارتينز، أنهى ثانياً لصالح آرت، وبات يتصدر الترتيب العام بفارق خمس نقاط أمام إسحاق حجار قبل الجولة الختامية في مونزا.

فرانكو كولابينتو أكمل مراكز منصة التتويج لصالح فان أميرسفورت على حلبة موطنه.

وبعد الانطلاقة، مارتينز نجح باقتناص الصدارة في المنعطف الأول، بينما خرج مالوني على المنطقة العشبية، لكنه حافظ على المركز الثاني.

الانطلاقة المتواضعة من أولي بيرمان، أرجعته من المركز 14 إلى 18، حيث خاض معركة في مواجهة آرثر لوكلير الذي انطلق من المركز 20.

دخلت سيارة الأمان للمرة الأولى في اللفة الثالثة بسبب حادثة براد بينافيديس وويليام ألاتالو، حيث خرجا كلاهما على الحصى لينتهي سباقهما.

وتم استئناف السباق بعد خمس لفات، حيث تصدر مارتينز ركب المنافسين بينما تعرض جاك كرافورد لقفل في المكابح ليتراجع حتى المركز التاسع، ما سمح لـ كولابينتو بالتقدم لمراكز منصة التتويج.

كايو كوليت سائق أم.بي موتورسبورت وكذلك سيباستيان مونتويا، تجاوزا جوني إدغار إلى المركزين السابع والثامن على التوالي.

في المقدمة، مالوني انتزع الصدارة في اللفة 12، متقدماً على مارتينز.

وبحلول اللفة 19، خرج دايفيد فيداليس بسيارته كامبوس إلى المنطقة الحصوية، بينما نجح كولابينتو بالاقتراب من مارتينز، بينما تمسك مالوني بالصدارة.

في الخلف، تقدم بيرمان إلى المركز 11 ومن ثم إلى المركز العاشر متجاوزاً أوسوليفان.

سيارة الأمان دخلت مجدداً قبل ثلاث لفات من النهاية بسبب خروج سيارة رافاييل فياغوميز عن المسار، بينما انسحب غريغوار ساوسي بسبب تضرر سيارته.

مالوني تصدر ركب المنافسين مع انتهاء فترة سيارة الأمان وبقاء لفتين، ونجح بعبور العلم المرقط أولاً بالرغم من اقتراب مارتينز.

رومان ستانيك احتل المركز الرابع، بينما اكتفى حجار بالمركز الخامس.

كوليت خسر المركز السادس لصالح كراوفورد في اللفة الأخيرة، بينما حقق مونتويا المركز الثامن وأكمل إدغار وبيرمان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق في زاندفورت: