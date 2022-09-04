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فورمولا 3 / زاندفورت تقرير السباق

فورمولا 3: مالوني يحرز الفوز ومارتينز ينتزع صدارة الترتيب العام في زاندفورت

أحرز زاين مالوني انتصاره الثاني على التوالي في سباق الفورمولا 3 الرئيسي على حلبة زاندفورت الهولندية، بينما تقدم فيكتور مارتينز إلى صدارة الترتيب العام.

فورمولا 3: مالوني يحرز الفوز ومارتينز ينتزع صدارة الترتيب العام في زاندفورت

كرر سائق تريدنت والحاصل على قطب الانطلاق الأول أداءه الممتاز الذي أظهر في سبا، حيث نجح بتحقيق الفوز في زاندفورت.

وبالرغم من انتزاع مارتينز للصدارة لكن مالوني عاد وأخذ المركز الأول بحلول منتصف السباق الذي شهد دخول سيارة الأمان مرتين، ليحقق الفوز.

مارتينز، أنهى ثانياً لصالح آرت، وبات يتصدر الترتيب العام بفارق خمس نقاط أمام إسحاق حجار قبل الجولة الختامية في مونزا.

فرانكو كولابينتو أكمل مراكز منصة التتويج لصالح فان أميرسفورت على حلبة موطنه.

وبعد الانطلاقة، مارتينز نجح باقتناص الصدارة في المنعطف الأول، بينما خرج مالوني على المنطقة العشبية، لكنه حافظ على المركز الثاني.

الانطلاقة المتواضعة من أولي بيرمان، أرجعته من المركز 14 إلى 18، حيث خاض معركة في مواجهة آرثر لوكلير الذي انطلق من المركز 20.

دخلت سيارة الأمان للمرة الأولى في اللفة الثالثة بسبب حادثة براد بينافيديس وويليام ألاتالو، حيث خرجا كلاهما على الحصى لينتهي سباقهما.

وتم استئناف السباق بعد خمس لفات، حيث تصدر مارتينز ركب المنافسين بينما تعرض جاك كرافورد لقفل في المكابح ليتراجع حتى المركز التاسع، ما سمح لـ كولابينتو بالتقدم لمراكز منصة التتويج.

كايو كوليت سائق أم.بي موتورسبورت وكذلك سيباستيان مونتويا، تجاوزا جوني إدغار إلى المركزين السابع والثامن على التوالي.

في المقدمة، مالوني انتزع الصدارة في اللفة 12، متقدماً على مارتينز.

وبحلول اللفة 19، خرج دايفيد فيداليس بسيارته كامبوس إلى المنطقة الحصوية، بينما نجح كولابينتو بالاقتراب من مارتينز، بينما تمسك مالوني بالصدارة.

في الخلف، تقدم بيرمان إلى المركز 11 ومن ثم إلى المركز العاشر متجاوزاً أوسوليفان.

سيارة الأمان دخلت مجدداً قبل ثلاث لفات من النهاية بسبب خروج سيارة رافاييل فياغوميز عن المسار، بينما انسحب غريغوار ساوسي بسبب تضرر سيارته.

مالوني تصدر ركب المنافسين مع انتهاء فترة سيارة الأمان وبقاء لفتين، ونجح بعبور العلم المرقط أولاً بالرغم من اقتراب مارتينز.

رومان ستانيك احتل المركز الرابع، بينما اكتفى حجار بالمركز الخامس.

كوليت خسر المركز السادس لصالح كراوفورد في اللفة الأخيرة، بينما حقق مونتويا المركز الثامن وأكمل إدغار وبيرمان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق في زاندفورت:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 Barbados زاين مالوني
Italy تريدنت
2 France فيكتور مارتينز
France آرت غران بري 1.000
3 Argentina فرانكو كولابينتو
Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 1.400
4 Czech Republic رومان ساتانيك
Italy تريدنت 2.100
5 France إسحق هاجر
United Kingdom هايتيك ريسينغ 2.700
6 United States جاك كراوفورد
Italy بريما باورتيم 2.900
7 Brazil كايو كوليت
Netherlands ام بي موتورسبورت 4.300
8 Colombia سيباستيان مونتويا
Spain كامبوس ريسينغ 5.200
9 United Kingdom جوني إدجر
Italy تريدنت 5.500
10 United Kingdom أوليفر بيرمان
Italy بريما باورتيم 8.400
11 Russian Federation ألكسندر سموليار
Netherlands ام بي موتورسبورت 9.300
12 United Kingdom زاك أوسوليفان
United Kingdom كارلين 10.100
13 India كوش مايني
Netherlands ام بي موتورسبورت 10.800
14 Monaco آرثر لوكلير
Italy بريما باورتيم 11.200
15 United States كايلن فريددرك
United Kingdom هايتيك ريسينغ 12.200
16 Spain جوزيب ماريا مارتي
Spain كامبوس ريسينغ 12.900
17 Germany دايفيد شوماخر
Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 13.600
18 United States خوان مانويل كوريا
France آرت غران بري 14.200
19 Israel إيدو كوهين
Switzerland جنزر موتورسبورت 14.700
20 Enzo Trulli
United Kingdom كارلين 15.400
21 Francesco Pizzi
Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 15.600
22 Reece Ushijima
Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 16.000
23 Italy فيدريكو مالفستيتي
Switzerland جنزر موتورسبورت 16.400
24 Malaysia ناظم أزمان
United Kingdom هايتيك ريسينغ 17.000
25 Hungary لازلو توث
Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 17.500
26 Switzerland جريجوار سوسي
France آرت غران بري 4 laps
27 Mexico رافائيل فيلاغوميز
Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 5 laps
28 Spain دايفيد فيداليس
Spain كامبوس ريسينغ 10 laps
29 United States براد بينافيداس
United Kingdom كارلين 23 laps
30 Finland ويليام ألاتالو
Switzerland جنزر موتورسبورت 23 laps
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فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت
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فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت

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