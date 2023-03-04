فورمولا 3: مارتي يُحرز الفوز بالسباق القصير في البحرين

انطلق سائق كامبوس من المركز الثاني خلف كولابينتو صاحب قطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير.

وفي حين خسر مارتي المركز لصالح كولي في المنعطف الثاني عند الانطلاقة، فقد تمكّن مارتي من العودة إلى المرتبة الثانية بعد استئناف السباق في اللفّة السابعة إثر سيارة الأمان الأولى التي دخلت نتيجة حادث رافاييل فيلاغوميز.

لكنّ سيارة الأمان سرعان ما عادت نتيجة توقّف سيارة لوك براونينغ سائق هايتيك في المنعطف الثاني.

وكان مارتي قريبًا من مولابينتو طوال المراحل الأولى، وأقدم مارتي على محاولة مدهشة من الجهة الخارجيّة للمنعطف الرابع من اللفّة الـ 14.

وبالرغم من أنّ كولابينتو ناشئ ويليامز بدا قريبًا من استعادة الصدارة في عدّة مناسبات، فإنّ مارتي اعتنى بإطارات بشكلٍ أفضل وتمكّن من الخروج من مجال نظام "دي آر اس" ليعبر خطّ النهاية بفارق 1.8 ثانية أمام منافسه.

أمّا المركز الثالث على منصّة التتويج فقد ذهب إلى كولي، بينما تمكّن بيغانوفيتش من تجاوز رالف آرون ليظفر بالمركز الرابع.