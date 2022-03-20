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فورمولا 3 / البحرين تقرير السباق

فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

حصد فيكتور مارتينز فوزه الأول ضمن منافسات بطولة الفورمولا 3 من بوابة جولة البحرين، حيث نجح في الفوز بالسباق الرئيسي الفوضوي بعد أن صدّ هجمات آرثر لوكلير القادم من الخلف.

فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

ذلك هو الفوز الأول لسائق أكاديمية ألبين مع فريق "آرت غران بري"، كما سجّل عودته بعد انسحابه من السباق القصير يوم أمس السبت.

في المقابل، شق لوكلير طريقه على نحوٍ مذهل من الخلف ليحصد مركز الوصافة لصالح بريما ريسينغ، وذلك بعد انطلاقه من المركز الـ 13.

فيما عبر فرانكو كولابينتو خط النهاية ثالثًا لصالح الفريق الوافد الجديد على البطولة "فان أميرسفورت ريسينغ"، لكنه تراجع إلى المركز الخامس بعد تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ لتجاوزه حدود المسار، ليرث غريغور سوسي آخر مراكز منصة التتويج لصالح فريق "آرت غران بري".

المركز الرابع كان من نصيب زميل سوسي بالفريق خوان مانويل كوريا، وذلك بعدما نجح بصد العديد من الهجمات على مدار السباق الفوضوي الذي شهد 4 انسحابات، سيارة أمان وسيارة أمان افتراضية.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد قام كولابينتو بانطلاقة رائعة أمام رومان ستانيك، حيث حافظ الثنائي على الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول.

لكن وبعد ثوان معدودة دخلت سيارة الأمان بعدما انزلق كل من زاين مالوني وفرانشيسكو بيتزي وتوقّفت سيارتيهما.

وبعد خروج سيارة الأمان في اللفة الخامسة، عرفت الدراما طريقها من جديد إلى ستانيك، حيث تعرض لانثقاب إثر احتكاكه بسيارة أليكسندر سموليار.

لاحقًا، تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية إثر توقف سيارة نازيم أزمان ليكون خامس المنسحبين.

أولي بيرمان زميل لوكلير بالفريق وجاك كروفورد أكملا السباق في المركزين السادس والسابع تواليًا، وذلك بعد انطلاقهما من المركزين الـ 10 والـ 20.

فيما أكمل دايفيد فيداليس، ويليام ألتالو وكايلن فريدريك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

  السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
  France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 23 -  
  Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 23 1.500 1.500
  غريغور سوسي France آرت غران بري 23 6.800 6.800
  United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 23 9.000 9.000
  Argentina فرانكو كولابينتو فان أميرسفورت ريسينغ
 23 11.100 11.100
  أولي بيرمان Italy بريما باورتيم 23 14.500 14.500
  جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 23 18.700 18.700
  Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 23 23.000 23.000
  Finland ويليام ألاتالو Switzerland جنزر موتورسبورت 23 23.600 23.600
  United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 23.800 23.800
  United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 23 26.900 26.900
  Mexico رافائيل فيلاغوميز فان أميرسفورت ريسينغ
 23 28.200 28.200
  بيبي مارتي Spain كامبوس ريسينغ 23 30.100 30.100
  هانتر ياني Spain كامبوس ريسينغ 23 33.200 33.200
  Finland نيكو كاري Switzerland جنزر موتورسبورت 23 35.000 35.000

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فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين
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فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين
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