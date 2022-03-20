فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

ذلك هو الفوز الأول لسائق أكاديمية ألبين مع فريق "آرت غران بري"، كما سجّل عودته بعد انسحابه من السباق القصير يوم أمس السبت.

في المقابل، شق لوكلير طريقه على نحوٍ مذهل من الخلف ليحصد مركز الوصافة لصالح بريما ريسينغ، وذلك بعد انطلاقه من المركز الـ 13.

فيما عبر فرانكو كولابينتو خط النهاية ثالثًا لصالح الفريق الوافد الجديد على البطولة "فان أميرسفورت ريسينغ"، لكنه تراجع إلى المركز الخامس بعد تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ لتجاوزه حدود المسار، ليرث غريغور سوسي آخر مراكز منصة التتويج لصالح فريق "آرت غران بري".

المركز الرابع كان من نصيب زميل سوسي بالفريق خوان مانويل كوريا، وذلك بعدما نجح بصد العديد من الهجمات على مدار السباق الفوضوي الذي شهد 4 انسحابات، سيارة أمان وسيارة أمان افتراضية.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد قام كولابينتو بانطلاقة رائعة أمام رومان ستانيك، حيث حافظ الثنائي على الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول.

لكن وبعد ثوان معدودة دخلت سيارة الأمان بعدما انزلق كل من زاين مالوني وفرانشيسكو بيتزي وتوقّفت سيارتيهما.

وبعد خروج سيارة الأمان في اللفة الخامسة، عرفت الدراما طريقها من جديد إلى ستانيك، حيث تعرض لانثقاب إثر احتكاكه بسيارة أليكسندر سموليار.

لاحقًا، تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية إثر توقف سيارة نازيم أزمان ليكون خامس المنسحبين.

أولي بيرمان زميل لوكلير بالفريق وجاك كروفورد أكملا السباق في المركزين السادس والسابع تواليًا، وذلك بعد انطلاقهما من المركزين الـ 10 والـ 20.

فيما أكمل دايفيد فيداليس، ويليام ألتالو وكايلن فريدريك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: