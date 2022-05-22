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فورمولا 3 / برشلونة تقرير السباق

فورمولا 3: مارتينز يستعيد صدارة الترتيب بفوز بالسباق الرئيسي في برشلونة

تمكن فيكتور مارتينز من تسجيل فوزه الثاني في الفورمولا 3 هذا الموسم من بوابة السباق الرئيسي في برشلونة، ليستعيد بذلك صدارة ترتيب السائقين.

فورمولا 3: مارتينز يستعيد صدارة الترتيب بفوز بالسباق الرئيسي في برشلونة

نجح سائق أرت في تجاوز رومان ستانيك سائق ترايدنت إلى الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول، وذلك بعد انطلاقته الأفضل من غريمه.

وسرعان ما عمد مارتينز إلى بناء فارق جيد في الصدارة بالرُغم من دخول سيارة الأمان في مناسبتين، إذ حافظ على رباطة جأشه ليسجل فوزه الثالث في السلسلة.

ستانيك اكتفى بالمركز الثاني ليتواجد في وصافة ترتيب السائقين، وذلك بعد صده هجوم إسحق هاجر سائق هايتيك وأليكسندر سموليار سائق ام بي موتورسبورت واللذين أحرزا المركزين الثالث والرابع تواليًا.

وكانت انطلاقة مارتينز جيدة كفاية لتضعه مباشرة في الصدارة أمام ستانيك، بينما في الخلف نجح أولي بيرمان سائق بريما ريسينغ بتجاوز آرثر لوكلير الذي تراجع كذلك خلف كايو كوليت سائق ام بي موتورسبورت على الانطلاقة.

فيما تقدم جاك كروفورد مركزين بالتوجه إلى المنعطف الأول ليتواجد بالمركز السابع.

بينما تقد هاجر مركزًا لينتزع المركز الثالث من سموليار من الجهة الخارجية للمنعطف الأول وكان قريبًا كذلك من تجاوز ستانيك أمامه قبل أن ينجح الأخير بصد هجومه.

ودخلت سيارة الأمان للمرة الأولى في اللفة الرابعة بعد حادثة التصادم بين رافاييل فيلاغوميز وكوش مايني عند المنعطف الـ 12، حيث انحرف سائق فان أميرسفورت ريسينغ خارج المسار إلى المنطقة الحصوية واصطدم بالحواجز وانتهى سباقه مبكرًا. فيما تلقّى مايني عقوبة 10 ثوان لتسببه بالحادثة.

في حين دخلت سيارة الأمان للمرة الأخرى بعد اصطدام براد بينافيديس سائق كارلين بالحواجز عند المنعطف الثاني إثر معاناته من مشكلة ميكانيكية.

المركز الخامس في السباق ذهب إلى بيرمان أمام كروفورد وكوليت، فيما أكمل فرانكو كولابينتو، كايلن فريدريك وخوان مانويل كوريا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 24 -  
2   2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 24 2.300 2.300
3   18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 3.000 3.000
4   11 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 24 3.600 3.600
5   6 أوليفر بيرمان Italy بريما باورتيم 24 4.300 4.300
6   5 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 24 5.400 5.400
7   10 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 24 6.600 6.600
8   29 Argentina فرانكو كولابينتو فان أميرسفورت ريسينغ 24 6.800 6.800
9   17 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 8.400 8.400
10   9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 24 12.000 12.000
11   8 غريغور سوسي France آرت غران بري 24 14.100 14.100
12   25 Finland ويليام ألاتالو Switzerland جنزر موتورسبورت 24 15.200 15.200
13   3 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 24 17.500 17.500
14   4 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 24 18.300 18.300

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فورمولا 3: فيداليس يصد هجمات كروفورد ويسجل فوزه الأول في موطنه إسبانيا
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