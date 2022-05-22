فورمولا 3: مارتينز يستعيد صدارة الترتيب بفوز بالسباق الرئيسي في برشلونة

نجح سائق أرت في تجاوز رومان ستانيك سائق ترايدنت إلى الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول، وذلك بعد انطلاقته الأفضل من غريمه.

وسرعان ما عمد مارتينز إلى بناء فارق جيد في الصدارة بالرُغم من دخول سيارة الأمان في مناسبتين، إذ حافظ على رباطة جأشه ليسجل فوزه الثالث في السلسلة.

ستانيك اكتفى بالمركز الثاني ليتواجد في وصافة ترتيب السائقين، وذلك بعد صده هجوم إسحق هاجر سائق هايتيك وأليكسندر سموليار سائق ام بي موتورسبورت واللذين أحرزا المركزين الثالث والرابع تواليًا.

وكانت انطلاقة مارتينز جيدة كفاية لتضعه مباشرة في الصدارة أمام ستانيك، بينما في الخلف نجح أولي بيرمان سائق بريما ريسينغ بتجاوز آرثر لوكلير الذي تراجع كذلك خلف كايو كوليت سائق ام بي موتورسبورت على الانطلاقة.

فيما تقدم جاك كروفورد مركزين بالتوجه إلى المنعطف الأول ليتواجد بالمركز السابع.

بينما تقد هاجر مركزًا لينتزع المركز الثالث من سموليار من الجهة الخارجية للمنعطف الأول وكان قريبًا كذلك من تجاوز ستانيك أمامه قبل أن ينجح الأخير بصد هجومه.

ودخلت سيارة الأمان للمرة الأولى في اللفة الرابعة بعد حادثة التصادم بين رافاييل فيلاغوميز وكوش مايني عند المنعطف الـ 12، حيث انحرف سائق فان أميرسفورت ريسينغ خارج المسار إلى المنطقة الحصوية واصطدم بالحواجز وانتهى سباقه مبكرًا. فيما تلقّى مايني عقوبة 10 ثوان لتسببه بالحادثة.

في حين دخلت سيارة الأمان للمرة الأخرى بعد اصطدام براد بينافيديس سائق كارلين بالحواجز عند المنعطف الثاني إثر معاناته من مشكلة ميكانيكية.

المركز الخامس في السباق ذهب إلى بيرمان أمام كروفورد وكوليت، فيما أكمل فرانكو كولابينتو، كايلن فريدريك وخوان مانويل كوريا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: