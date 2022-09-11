فورمولا 3: مارتينز يتوج باللقب في سباق مونزا الذي شهد رفع العلم الأحمر 

حقق الفرنسي اللقب بعد نوعٍ من الحيرة أحاطت بالعقوبات بعد التوقف، حيث كان مارتينز، زاين مالوني سائق تريدنت وأولي بيرمان سائق بريما ريسينغ ضمن دائرة تحقيق الفوز.

لكن الفرنسي خرج منتصراً في النهاية.

وخلال فترة التوقف، تلقى مارتينز عقوبة، بعد أن كان ثالثاً، ليتراجع خلف المركز الرابع.

إلا أن ويليام ألاتالو الذي كان رابعاً، تلقى حينها عقوبة، ما دفع مارتينز مجدداً إلى المركز الرابع ما كان كافياً له ليحسم اللقب.

مالوني احتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام بفارق خمس نقاط، بينما كان المركز الثالث من نصيب بيرمان.

مالوني أحرز الفوز بالسباق القصير، بينما أنهى بيرمان ثانياً، وزميله جاك كراوفورد ثالثاً.

مالوني قام بتجاوز ستانيك قبل أن ينتزع الصدارة من سموليار، بينما دخل آرثر لوكلير وبيرمان في معركة خلال هذه الفترة، لكن الناشئ تمكن من تجاوز لوكلير إلى المركز الخامس.

دخلت سيارة الأمان في اللفة الأولى بعد خروج دايفيد فيداليس (كامبوس) ورافاييل فياغوميز سائق فان أمرسفورت إلى المنطقة الحصوية، بينما تلامس كل من براد بينافيديس وزميله إنزو ترولي.

خرجت سيارة الأمان في اللفة الخامسة، حيث تراجع مالوني ليقع بين براثن مارتينز وسموليار، بينما نجح سائق آرت بانتزاع الصدارة بينما اكتفى سموليار بالمركز الثاني.

لوكلير تجاوز بيرمان إلى المركز الخامس قبل المعركة بين السائقين في اللفة التالية، حيث نجح لوكلير بالبقاء أمام زميله.

في المقدمة، سموليار، مالوني وستانيك دخلوا في معركة ثلاثية على المركز الثالث، حيث تجاوز مالوني منافسه سائق أم.بي سبورت إلى المركز الثاني في اللفة الثامنة.

مالوني ومارتينز دخلا ضمن معركة على الصدارة. وكذلك الحال مع لوكلير وستانيك، حيث استفاد بيرمان من ذلك لينتزع المركز الرابع.

من ثم قام البريطاني بتجاوز سموليار للمركز الثالث، قبل أن يتراجع سموليار بسرعة إلى الخلف.

بيرمان انتزع المركز الثاني في اللفة 12، واقترب من مالوني في اللفة 14، وكاد أن يقتنص الصدارة.

لكن السباق شهد رفع العلم الأحمر في اللفة 16 بعد انزلاق سيارة كوش مايني ليرتطم بسيارة بينافيديس ومن ثم إلى الحواجز.

تلقى مارتينز عقوبة خمس ثوانٍ لأنه خرج أكثر من مرة عن حدود المسار.

أرجعته العقوبة للمركز الخامس، لكن ألاتالو تلقى عقوبة بدوره، ما أعاد الفرنسي للمركز الرابع.

لوكلير أنهى خامساً، بينما كان المركزان السادس والسابع من نصيب ستانيك وألاتالو على التوالي.

جوني إدغار أحرز المركز الثامن لصالح تريدنت، بينما احتل إسحاق حجار المركز التاسع أمام ريسي أوشيجيما الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.