فورمولا 3: مارتان يقتنص انتصاره الأوّل في سباق درامي في زاندفورت

حقّق مارتان، الذي حلّ وصيفًا في مناسبتين، انتصاره الأوّل أخيرًا بعد سباق درامي شهد خروج متصدّرَي الترتيب العام دينيس هاوغر وجاك دوهان خاليي الوفاض بعد حوادث في آخر لفّتين.

وانطلق مارتان من المركز الخامس واستغلّ وتيرته السريعة لينتزع الصدارة بحلول اللفّة الـ 16.

أمّا كليمون نوفالاك سائق تريدنت، الذي كان في الصدارة بحلول تلك المرحلة، فقد حلّ ثانيًا، في حين أكمل فريدريك فيستي ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح فريق آرت.

وكانت انطلاقة السباق فوضويّة بعض الشيء عند المنعطفَين الأوّل والثالث مثلما كان متوقّعًا، لكنّ نوفالاك خرج متصدّرًا.

في الأثناء خاض هاوغر وأولي كالدويل سائقا بريما معركة حامية على المركز الخامس وكادا أن يتلامسا في الكثير من المناسبات.

ودخلت سيارة الأمان في اللفّة الثالثة بعد تعرّض لورينزو كولومبو لثقبٍ في إطاره الخلفيّ الأيسر إثر احتكاك في المنعطف الأوّل.

واستؤنف السباق في اللفّة السادسة، حيث أقدم مارتان على سلسلة من التجاوزات حينها إلى أن وصل إلى الصدارة.

بالتوازي مع ذلك نجح هاوغر أخيرًا في تجاوز زميله في اللفّة الـ 18 منتزعًا المركز الخامس.

لكنّ سيارة الأمان دخلت في اللفّة الـ 20 بعد أن علقت سيارة آماوري كوردييل في المنطقة الحصويّة في المنعطف الأوّل.

واستؤنف السباق في اللفّة الـ 23 مع بقاء لفّتين على النهاية، حيث سمح فيستي لهاوغر بتجاوزه بعد أن أغلق مكابحه.

لكنّ احتكاكًا حدث بين هاوغر وسيارة أخرى تسبّب في ثقب إطاره الخلفيّ الأيمن وتراجعه إلى أسفل الترتيب.

كما شهدت اللفّة الأخيرة خروج دوهان عن المسار وتراجعه إلى المركز الـ 18، ليخرج المتنافسان على اللقب من دون أيّة نقاط في السباق.

نتيجة السباق: