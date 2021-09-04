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فورمولا 3 / زاندفورت تقرير السباق

فورمولا 3: مارتان يقتنص انتصاره الأوّل في سباق درامي في زاندفورت

أحرز فيكتور مارتان انتصاره الأوّل في الفورمولا 3 في زاندفورت من خلال أداء قويّ اندفع به إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

فورمولا 3: مارتان يقتنص انتصاره الأوّل في سباق درامي في زاندفورت

حقّق مارتان، الذي حلّ وصيفًا في مناسبتين، انتصاره الأوّل أخيرًا بعد سباق درامي شهد خروج متصدّرَي الترتيب العام دينيس هاوغر وجاك دوهان خاليي الوفاض بعد حوادث في آخر لفّتين.

وانطلق مارتان من المركز الخامس واستغلّ وتيرته السريعة لينتزع الصدارة بحلول اللفّة الـ 16.

أمّا كليمون نوفالاك سائق تريدنت، الذي كان في الصدارة بحلول تلك المرحلة، فقد حلّ ثانيًا، في حين أكمل فريدريك فيستي ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح فريق آرت.

وكانت انطلاقة السباق فوضويّة بعض الشيء عند المنعطفَين الأوّل والثالث مثلما كان متوقّعًا، لكنّ نوفالاك خرج متصدّرًا.

في الأثناء خاض هاوغر وأولي كالدويل سائقا بريما معركة حامية على المركز الخامس وكادا أن يتلامسا في الكثير من المناسبات.

ودخلت سيارة الأمان في اللفّة الثالثة بعد تعرّض لورينزو كولومبو لثقبٍ في إطاره الخلفيّ الأيسر إثر احتكاك في المنعطف الأوّل.

واستؤنف السباق في اللفّة السادسة، حيث أقدم مارتان على سلسلة من التجاوزات حينها إلى أن وصل إلى الصدارة.

بالتوازي مع ذلك نجح هاوغر أخيرًا في تجاوز زميله في اللفّة الـ 18 منتزعًا المركز الخامس.

لكنّ سيارة الأمان دخلت في اللفّة الـ 20 بعد أن علقت سيارة آماوري كوردييل في المنطقة الحصويّة في المنعطف الأوّل.

واستؤنف السباق في اللفّة الـ 23 مع بقاء لفّتين على النهاية، حيث سمح فيستي لهاوغر بتجاوزه بعد أن أغلق مكابحه.

لكنّ احتكاكًا حدث بين هاوغر وسيارة أخرى تسبّب في ثقب إطاره الخلفيّ الأيمن وتراجعه إلى أسفل الترتيب.

كما شهدت اللفّة الأخيرة خروج دوهان عن المسار وتراجعه إلى المركز الـ 18، ليخرج المتنافسان على اللقب من دون أيّة نقاط في السباق.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   17 France فيكتور مارتان Netherlands ام بي موتورسبورت 24 38:43.058    
2   5 United Kingdom كليمون نوفالك Italy تريدنت 24 38:43.454 0.396 0.396
3   7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 24 38:45.083 2.025 1.629
4   18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 24 38:45.466 2.408 0.383
5   6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 24 38:46.955 3.897 1.489
6   3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 24 38:48.160 5.102 1.205
7   2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 24 38:48.595 5.537 0.435
8   10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 38:49.823 6.765 1.228
9   14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 24 38:50.281 7.223 0.458
10   29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 38:50.848 7.790 0.567
11   24 United States كايلن فريددرك United Kingdom كارلين 24 38:51.411 8.353 0.563
12   28 فيليب أوغران Switzerland جنزر موتورسبورت 24 38:53.175 10.117 1.764
13   15 أوليفر راسموسن Germany اتش دبليو آي آي جي 24 38:53.242 10.184 0.067
14   16 رافاييل فيلاغوميز Germany اتش دبليو آي آي جي 24 38:53.994 10.936 0.752
15   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 24 38:54.050 10.992 0.056
16   12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 38:54.730 11.672 0.680
17   20 لازلو توث Spain كامبوس ريسينغ 24 38:55.129 12.071 0.399
18   9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 24 38:55.549 12.491 0.420
19   4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 24 38:56.204 13.146 0.655
20   27 United Kingdom جوناثان هوجارد Switzerland جنزر موتورسبورت 24 38:56.370 13.312 0.166
21   31 زدينيك شوفانيك Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 38:56.680 13.622 0.310
22   19 تيمن فان دير هيلم Netherlands ام بي موتورسبورت 24 38:57.035 13.977 0.355
23   26 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 24 38:57.099 14.041 0.064
24   30 هانتر ييني Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 38:57.943 14.885 0.844
25   25 United Kingdom جوني إدجر United Kingdom كارلين 24 39:05.193 22.135 7.250
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