تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت
فورمولا 3 / زاندفورت تقرير السباق

فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت

أحرز آرثر لوكلير فوزه الثاني في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 3 من بوابة السباق القصير الأول لجولة زاندفورت، حيث نجح في الحفاظ على صدارته رُغم هجمات لوغان سارجينت.

فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت

انتزع سائق بريما الصدارة عند المنعطف الأول بعد انطلاقه من المركز الثالث، إذ وعلى الرُغم من الهجمات المتعددة من سائق شاروز، إلّا أنه ظل في الصدارة حتى عبور العلم الشطرنجي.

وقد حافظ سارجينت على مركز الوصافة الذي انطلق منه ليصعد منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، بينما أكمل أيومو إيواسا المراكز الثلاثة الأولى لصالح فريقه هايتيك.

في المركز الرابع حلّ جاك كروفورد، وذلك بعد أن أصبح أصغر سائق يصعد منصة التتويج في الفورمولا 3 نهاية الأسبوع الماضي في سبا، بينما أكمل كايو كوليت السباق في المركز الخامس لصالح "ام بي موتورسبورت".

المركزان السادس والسابع كانا من نصيب جاك دوهان ودينيس هوغر على الترتيب، وذلك بعد انطلاقهما من المركزين التاسع والـ 12.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد كان سارجينت في طريقه لاقتناص الصدارة بعد انطلاقته الرائعة، لكنّ لوكلير هو من تمكن من التقدم حول الجهة الخارجية للمنعطف الأول وانتزاع الصدارة، بينما تقدم إيواسا إلى المركز الثالث.

وكان آموري كورديل المنطلق أولًا قد انزلق بعد احتكاك أليكسندر سموليار بالإطار الخلفي الأيسر على سيارته، ليتراجع في الترتيب، بينما حصل سائق آرت على عقوبة توقّف 10 ثوانٍ.

وعلى إثر المعركة المحتدمة بين ثنائي الصدارة لوكلير وسارجينت، تمكن إيواسا، كروفورد وكليت من إغلاق الفرق لتتشكّل معركة خماسية على الصدارة، ويزيد الضغط على المونغاسكي في الصدارة.

لكنّ لوكلير نجح في تعزيز صدارته بحلول اللفة الـ 16 حتى قبل دخول سيارة الأمان قبل 7 لفات من النهاية بعد حادثة تصادم جوناثان هوغارد وهانتر ييني.

ومع استئناف السباق، جمعت معركة سارجينت وإيواسا جنبًا إلى جنب، ليستفيد لوكلير من ذلك ويبتعد في الصدارة مُحققًا فوزًا مستحقًا.

جديرٌ بالذكر أنّ آيدو كوهين سائق كارلين سينطلق أولًا في السباق القصير الثاني بعد ظهر اليوم مع شبكة انطلاق معكوسة، وخلفه كليمينت نوفالاك وأولي كالدويل.

نتيجة السباق:

  # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
  2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 24 -  
  29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 0.900 0.900
  11 أيومو إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 1.500 1.500
  10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 2.400 2.400
  18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 24 2.700 2.700
  4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 24 3.000 3.000
  1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 24 3.800 3.800
  17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 24 4.300 4.300
  7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 24 7.000 7.000
  3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 24 7.300 7.300
  5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 24 8.100 8.100
المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت

المقال السابق

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ستيوارت: لو كان فيرشتابن يسابق في أيامنا لفارق الحياة

6 س
2
فورمولا 1

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

19 س
3
فورمولا 1

فيتيل: الفورمولا واحد بحاجة إلى محركات جديدة وتغييرات في الروزنامة للتعامل مع المخاوف البيئية

4
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

3 س
5
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

1 س
أحدث الأخبار
فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت
F3

فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت

3 س
فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت
F3

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت

03-09-2021
فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز
F3

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز

29-08-2021
فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا
F3

فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا

28-08-2021
فورمولا 3: كولومبو يسجّل فوزه الأول بفارق أكثر من 13 ثانية في سباق سبا الماطر
F3

فورمولا 3: كولومبو يسجّل فوزه الأول بفارق أكثر من 13 ثانية في سباق سبا الماطر

28-08-2021

الأكثر شعبية اليوم

ستيوارت: لو كان فيرشتابن يسابق في أيامنا لفارق الحياة
فورمولا 1 فورمولا 1

ستيوارت: لو كان فيرشتابن يسابق في أيامنا لفارق الحياة

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: سيكون "من المؤسف للغاية" أن تعيق مرسيدس انضمام ألبون إلى ويليامز

فيتيل: الفورمولا واحد بحاجة إلى محركات جديدة وتغييرات في الروزنامة للتعامل مع المخاوف البيئية
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: الفورمولا واحد بحاجة إلى محركات جديدة وتغييرات في الروزنامة للتعامل مع المخاوف البيئية

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: ماذا حصل مع العطية في المرحلة الثالثة؟

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: روجيه يتقدم بفارق 35 ثانية أمام العطية مع نهاية اليوم الثاني

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتغلّب على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى القصيرة بعد احتراق محرّك فيتيل في هولندا

هاميلتون: صافرات الاستهجان من الجماهير في زاندفورت "أمر متوقع"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: صافرات الاستهجان من الجماهير في زاندفورت "أمر متوقع"

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

أحدث الأخبار

فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: هوغر يتفوّق على شوماخر وينطلق أولًا في زاندفورت

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الثاني على التوالي في سبا بعد معركة مثيرة مع مارتينز

فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: دوهان يفوز خلف سيارة الأمان بعد حادث منعطف راديون في سبا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.