فورمولا 3: لوكلير يصد هجمات سارجينت ويحقق فوزه الثاني من بوابة زاندفورت

انتزع سائق بريما الصدارة عند المنعطف الأول بعد انطلاقه من المركز الثالث، إذ وعلى الرُغم من الهجمات المتعددة من سائق شاروز، إلّا أنه ظل في الصدارة حتى عبور العلم الشطرنجي.

وقد حافظ سارجينت على مركز الوصافة الذي انطلق منه ليصعد منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، بينما أكمل أيومو إيواسا المراكز الثلاثة الأولى لصالح فريقه هايتيك.

في المركز الرابع حلّ جاك كروفورد، وذلك بعد أن أصبح أصغر سائق يصعد منصة التتويج في الفورمولا 3 نهاية الأسبوع الماضي في سبا، بينما أكمل كايو كوليت السباق في المركز الخامس لصالح "ام بي موتورسبورت".

المركزان السادس والسابع كانا من نصيب جاك دوهان ودينيس هوغر على الترتيب، وذلك بعد انطلاقهما من المركزين التاسع والـ 12.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد كان سارجينت في طريقه لاقتناص الصدارة بعد انطلاقته الرائعة، لكنّ لوكلير هو من تمكن من التقدم حول الجهة الخارجية للمنعطف الأول وانتزاع الصدارة، بينما تقدم إيواسا إلى المركز الثالث.

وكان آموري كورديل المنطلق أولًا قد انزلق بعد احتكاك أليكسندر سموليار بالإطار الخلفي الأيسر على سيارته، ليتراجع في الترتيب، بينما حصل سائق آرت على عقوبة توقّف 10 ثوانٍ.

وعلى إثر المعركة المحتدمة بين ثنائي الصدارة لوكلير وسارجينت، تمكن إيواسا، كروفورد وكليت من إغلاق الفرق لتتشكّل معركة خماسية على الصدارة، ويزيد الضغط على المونغاسكي في الصدارة.

لكنّ لوكلير نجح في تعزيز صدارته بحلول اللفة الـ 16 حتى قبل دخول سيارة الأمان قبل 7 لفات من النهاية بعد حادثة تصادم جوناثان هوغارد وهانتر ييني.

ومع استئناف السباق، جمعت معركة سارجينت وإيواسا جنبًا إلى جنب، ليستفيد لوكلير من ذلك ويبتعد في الصدارة مُحققًا فوزًا مستحقًا.

جديرٌ بالذكر أنّ آيدو كوهين سائق كارلين سينطلق أولًا في السباق القصير الثاني بعد ظهر اليوم مع شبكة انطلاق معكوسة، وخلفه كليمينت نوفالاك وأولي كالدويل.

نتيجة السباق: