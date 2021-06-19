حقّق أصيل موناكو نقاطه الأولى في الفورمولا 3 مع الحظيرة الإيطاليّة بعد انطلاقه من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، وعبر خطّ النهاية أمام زميله الذي يتصدّر ترتيب البطولة.

وكانت بريما تتّجه لحجز كامل مراكز منصّة التتويج بتواجد أولي كالدويل ثالثًا، لكنّ فيكتور مارتان تجاوزه في اللفّة ما قبل الأخيرة ليُحقّق منصّة تتويجه الثانية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وشقّ مارتان ناشئ أكاديميّة ألبين طريقه في الترتيب على أرضه مجدّدًا من المركز الـ 11 إلى الثالث، ليُضيف ذلك إلى مركزه الثاني في السباق الأوّل صباح السبت الذي انطلق فيه عاشرًا.

وحلّ جاك دوهان خامسًا لصالح فريق تريدنت، بينما تواجد زميله كليمون نوفالاك سادسًا.

وذهب المركز السابع إلى الروسي أليكسندر سموليار الذي كان أفضل سائقي فريق آرت، وتقدّم على كلٍ من كالان ويليامز وأيومو إيواسا، بينما أكمل فردريك فيستي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: