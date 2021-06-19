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فورمولا 3: لوكلير يحقّق انتصاره الأوّل متقدّمًا ثنائيّة بريما في فرنسا

أحرز آرثر لوكلير انتصاره الأوّل في بطولة الفورمولا 3 وذلك خلال السباق الثاني القصير اليوم السبت متقدّمًا ثنائيّة فريقه بريما ريسينغ على حلبة بول ريكار.

فورمولا 3: لوكلير يحقّق انتصاره الأوّل متقدّمًا ثنائيّة بريما في فرنسا

حقّق أصيل موناكو نقاطه الأولى في الفورمولا 3 مع الحظيرة الإيطاليّة بعد انطلاقه من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، وعبر خطّ النهاية أمام زميله الذي يتصدّر ترتيب البطولة.

وكانت بريما تتّجه لحجز كامل مراكز منصّة التتويج بتواجد أولي كالدويل ثالثًا، لكنّ فيكتور مارتان تجاوزه في اللفّة ما قبل الأخيرة ليُحقّق منصّة تتويجه الثانية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وشقّ مارتان ناشئ أكاديميّة ألبين طريقه في الترتيب على أرضه مجدّدًا من المركز الـ 11 إلى الثالث، ليُضيف ذلك إلى مركزه الثاني في السباق الأوّل صباح السبت الذي انطلق فيه عاشرًا.

وحلّ جاك دوهان خامسًا لصالح فريق تريدنت، بينما تواجد زميله كليمون نوفالاك سادسًا.

وذهب المركز السابع إلى الروسي أليكسندر سموليار الذي كان أفضل سائقي فريق آرت، وتقدّم على كلٍ من كالان ويليامز وأيومو إيواسا، بينما أكمل فردريك فيستي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 20 37:46.891    
2   1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 20 37:51.172 4.281 4.281
3   17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 20 37:54.935 8.044 3.763
4   3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 20 37:56.274 9.383 1.339
5   4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 20 37:56.958 10.067 0.684
6   5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 20 37:59.648 12.757 2.690
7   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 20 38:04.933 18.042 5.285
8   26 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 20 38:07.555 20.664 2.622
9   11 أيومو إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 38:09.081 22.190 1.526
10   7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 20 38:11.821 24.930 2.740
11   6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 20 38:12.251 25.360 0.430
12   29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 38:12.779 25.888 0.528
13   14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 20 38:12.825 25.934 0.046
14   10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 38:13.266 26.375 0.441
15   21 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 20 38:17.496 30.605 4.230
16   20 بيير لوي شوفيه Spain كامبوس ريسينغ 20 38:17.877 30.986 0.381
17   9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 20 38:18.375 31.484 0.498
18   30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 38:18.407 31.516 0.032
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فورمولا 3: سموليار يحرز فوزاً مثيراً في اللفة الأخيرة لسباق فرنسا

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