فورمولا 3: لوكلير يحقّق انتصاره الأوّل متقدّمًا ثنائيّة بريما في فرنسا
أحرز آرثر لوكلير انتصاره الأوّل في بطولة الفورمولا 3 وذلك خلال السباق الثاني القصير اليوم السبت متقدّمًا ثنائيّة فريقه بريما ريسينغ على حلبة بول ريكار.
حقّق أصيل موناكو نقاطه الأولى في الفورمولا 3 مع الحظيرة الإيطاليّة بعد انطلاقه من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، وعبر خطّ النهاية أمام زميله الذي يتصدّر ترتيب البطولة.
وكانت بريما تتّجه لحجز كامل مراكز منصّة التتويج بتواجد أولي كالدويل ثالثًا، لكنّ فيكتور مارتان تجاوزه في اللفّة ما قبل الأخيرة ليُحقّق منصّة تتويجه الثانية في عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وشقّ مارتان ناشئ أكاديميّة ألبين طريقه في الترتيب على أرضه مجدّدًا من المركز الـ 11 إلى الثالث، ليُضيف ذلك إلى مركزه الثاني في السباق الأوّل صباح السبت الذي انطلق فيه عاشرًا.
وحلّ جاك دوهان خامسًا لصالح فريق تريدنت، بينما تواجد زميله كليمون نوفالاك سادسًا.
وذهب المركز السابع إلى الروسي أليكسندر سموليار الذي كان أفضل سائقي فريق آرت، وتقدّم على كلٍ من كالان ويليامز وأيومو إيواسا، بينما أكمل فردريك فيستي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|2
|آرثر لوكلير
|بريما باورتيم
|20
|37:46.891
|2
|1
|دينيس هوغار
|بريما باورتيم
|20
|37:51.172
|4.281
|4.281
|3
|17
|فيكتور مارتينز
|ام بي موتورسبورت
|20
|37:54.935
|8.044
|3.763
|4
|3
|أولي كالدويل
|بريما باورتيم
|20
|37:56.274
|9.383
|1.339
|5
|4
|جاك دوهان
|تريدنت
|20
|37:56.958
|10.067
|0.684
|6
|5
|كليمنت نوفالك
|تريدنت
|20
|37:59.648
|12.757
|2.690
|7
|8
|ألكسندر سموليار
|آرت غران بري
|20
|38:04.933
|18.042
|5.285
|8
|26
|كالان ويليامز
|جنزر موتورسبورت
|20
|38:07.555
|20.664
|2.622
|9
|11
|أيومو إيواسا
|هايتيك ريسينغ
|20
|38:09.081
|22.190
|1.526
|10
|7
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|20
|38:11.821
|24.930
|2.740
|11
|6
|دايفيد شوماخر
|تريدنت
|20
|38:12.251
|25.360
|0.430
|12
|29
|لوجان سارجينت
|شارونغ رايسينغ سيستم
|20
|38:12.779
|25.888
|0.528
|13
|14
|ماتيو نانيني
|اتش دبليو آي آي جي
|20
|38:12.825
|25.934
|0.046
|14
|10
|جاك كراوفورد
|هايتيك ريسينغ
|20
|38:13.266
|26.375
|0.441
|15
|21
|لورينزو كولومبو
|كامبوس ريسينغ
|20
|38:17.496
|30.605
|4.230
|16
|20
|بيير لوي شوفيه
|كامبوس ريسينغ
|20
|38:17.877
|30.986
|0.381
|17
|9
|خوان مانويل كوريا
|آرت غران بري
|20
|38:18.375
|31.484
|0.498
|18
|30
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|20
|38:18.407
|31.516
|0.032