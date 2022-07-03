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فورمولا 3 / سيلفرستون أخبار

فورمولا 3: لوكلير يحرم أوسوليفان الفوز بسباق موطنه في بريطانيا

أحرز آرثر لوكلير أول فوز له في الفورمولا 3 هذا الموسم من بوابة سيلفرستون، صاداً هجمات زاك أوسوليفان صاحب قطب الانطلاق الأول.

فورمولا 3: لوكلير يحرم أوسوليفان الفوز بسباق موطنه في بريطانيا

انطلق سائق بريما إلى جانب ناشئ كارلين، الذي حافظ على صدارته خلال أول لفتين.

لكن لوكلير سرعان ما اقتنص المركز الأول لاحقاً وصدّ هجمات السائق المحليّ ليحرز فوزه الثالث في البطولة، بينما حقق أوسوليفان أول منصة تتويج له.

وكاد أولي بيرمان أن يحرم أوسوليفان من المركز الثاني حيث احتكت السيارتان ببعضهما البعض، لكنّ ناشئ بريما اكتفى بالمركز الثالث.

ودخلت سيارة الأمان مبكراً بعد خروج فرانكو كولابينتو عن المسار وكذلك ارتطمت سيارة فان أميرسفوت بالحواجز.

ومن ثم  تم استئناف السباق في اللفة الثالثة قبل أن تدخل سيارة الأمان مجدداً في اللفة العاشرة بعد حادثة رافايل فياغوميز ونازيم أزمان.

كما انتهى سباق رومان ستانيك بعد احتكاكه مع غريغوار ساوسي سائق آرت.

عادت الأعلام الخضراء مجدداً في اللفة 15، قبل أن تبدأ ملامح الأمطار في اللفة 19 حيث كانت المراكز الخمسة الأولى متقاربة للغاية مع لوكلير في المقدمة أمام أوسوليفان، بريمان وشاو كوليه الذي أنهى سباقه رابعاً.

بينما كان المركز الخامس من نصيب إسحق هادجار أمام جاك كروفورد.

فيكتور مارتينز متصدر الترتيب العام أنهى سابعاً بينما جوني إدغار وصل إلى الثامن أمام دايفيد فيداليس وريس أوشيجيما.

نتيجة السباق:

 

المركز السائق الفريق الفارق النقاط
1 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم   25
2 United Kingdom زاك أوسوليفان Carlin 0.913 18
3 Oliver Bearman Italy بريما باورتيم 0.964 15
4 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 1.273 12
5 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 1.658 10
6 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 2.349 8
7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 4.012 6
8 United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 4.658 4
9 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 5.847 2
10 Reece Ushijima Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 6.616 1
11 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 8.011  
12 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 9.878  
13 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 14.364  
14 Francesco Pizzi Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 15.097  
15 Israel إيدو كوهين Switzerland جنزر موتورسبورت 15.591  
16 Finland ويليام ألاتالو Switzerland جنزر موتورسبورت 16.562  
17 Enzo Trulli Carlin 17.102  
18 Brad Benavides Carlin 17.522  
19 Filip Ugran Netherlands ام بي موتورسبورت 17.957  
20 India كوش مايني Netherlands ام بي موتورسبورت 20.179  
21 هانتر ياني Spain كامبوس ريسينغ 20.445  
22 Hungary لازلو توث Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24.304  
23 Gregoire Saucy France آرت غران بري 27.328  
24 Pepe Martí Spain كامبوس ريسينغ 29.432  
25 Zdenek Chovanec Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 30.100  
  Nazim Azman United Kingdom هايتيك ريسينغ    
  Mexico رافائيل فيلاغوميز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ    
  Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت    
  United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري    
  Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ    
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فورمولا 3: هاجر يتجاوز مارتينز ويفوز بالسباق القصير في سيلفرستون
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فورمولا 3: هاجر يتجاوز مارتينز ويفوز بالسباق القصير في سيلفرستون

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