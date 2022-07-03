فورمولا 3: لوكلير يحرم أوسوليفان الفوز بسباق موطنه في بريطانيا

انطلق سائق بريما إلى جانب ناشئ كارلين، الذي حافظ على صدارته خلال أول لفتين.

لكن لوكلير سرعان ما اقتنص المركز الأول لاحقاً وصدّ هجمات السائق المحليّ ليحرز فوزه الثالث في البطولة، بينما حقق أوسوليفان أول منصة تتويج له.

وكاد أولي بيرمان أن يحرم أوسوليفان من المركز الثاني حيث احتكت السيارتان ببعضهما البعض، لكنّ ناشئ بريما اكتفى بالمركز الثالث.

ودخلت سيارة الأمان مبكراً بعد خروج فرانكو كولابينتو عن المسار وكذلك ارتطمت سيارة فان أميرسفوت بالحواجز.

ومن ثم تم استئناف السباق في اللفة الثالثة قبل أن تدخل سيارة الأمان مجدداً في اللفة العاشرة بعد حادثة رافايل فياغوميز ونازيم أزمان.

كما انتهى سباق رومان ستانيك بعد احتكاكه مع غريغوار ساوسي سائق آرت.

عادت الأعلام الخضراء مجدداً في اللفة 15، قبل أن تبدأ ملامح الأمطار في اللفة 19 حيث كانت المراكز الخمسة الأولى متقاربة للغاية مع لوكلير في المقدمة أمام أوسوليفان، بريمان وشاو كوليه الذي أنهى سباقه رابعاً.

بينما كان المركز الخامس من نصيب إسحق هادجار أمام جاك كروفورد.

فيكتور مارتينز متصدر الترتيب العام أنهى سابعاً بينما جوني إدغار وصل إلى الثامن أمام دايفيد فيداليس وريس أوشيجيما.

نتيجة السباق: