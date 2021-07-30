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فورمولا 3 / هنغارورينغ تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: لوكلير يتقدم ثنائية بريما وينطلق أولًا في المجر

أحرز آرثر لوكلير قطب الانطلاق الأوّل على حلبة هنغارورينغ ضمن منافسات الفورمولا 3، متقدمًا أمام زميله في صفوف "بريما" دينيس هوغر على صف الانطلاق الأول لسباق الأحد الرئيسي.

فورمولا 3: لوكلير يتقدم ثنائية بريما وينطلق أولًا في المجر

سجّل المونغاسكي الناشئ دقيقة و33.164 ثانية، ليُحرز قطب الانطلاق الأول له ضمن سباق رئيسي في الفورمولا 3، وذلك بفارق أقل من عُشر من الثانية عن هوغر متصدّر الترتيب.

فيما أكمل جاك دوهان وزميليه دايفيد شوماخر وكليمينت نوفالاك المراكز الخمسة الأولى لصالح "ترايدنت".

من المركز السادس سينطلق أليكسندر سموليار سائق "آرت غران بري" أمام زميله فريدريك فيستي.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كان ثلاثي "ترايدنت" بقيادة دوهان أول الخارجين إلى المسار للحصة التي استمرت 30 دقيقة، حيث سجّل أسرع لفة مبدئية والتي بلغ توقيتها دقيقة و33.830 ثانية، حيث كان أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و34 ثانية، تبعه هوغر مسجلًا دقيقة و33.995 ثانية.

لكن وضمن محاولته الثانية فقط، تمكن لوكلير من تسجيل أسرع زمن قبل تراجع حرارة المسار، ما جعل من المستحيل على أي سائق كسر زمنه، بالرُغم من جهود هوغر الأخيرة.

وكان دوهان كذلك في طريقه للمنافسة على قطب الانطلاق الأول، لكنّ محاولته تأثّرت بالزحام الشديد في المقطع الأوسط.

هذا وسيتمّ عكس ترتيب الـ 12 الأوائل لتشكيل شبكة انطلاق السباق القصير الأول في الغد، حيث سينطلق جوني إدغار أولًا أمام لورينزو كولومبو وأيوما إيواسا.

فيما يصطف أولي كالدويل على المركز الرابع أمام لوغان سارجينت.

جديرٌ بالذكر أنّ لوكلير سنفّذ عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق إثر حادثته مع نوفالاك على حلبة ريد بُل رينغ، لينطلق في السباق القصير الأول من المركز الـ 15.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Monacoآرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 11 1:33.164  
2 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 11 1:33.253 0.089
3 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 12 1:33.260 0.096
4 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 12 1:33.284 0.120
5 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 12 1:33.331 0.167
6 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 12 1:33.429 0.265
7 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 12 1:33.449 0.285
8 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 1:33.632 0.468
9 3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 11 1:33.704 0.540
10 11 أيوما إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:33.777 0.613
11 21 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 10 1:33.805 0.641
12 25 United Kingdom جوني إدجر United Kingdom كارلين 12 1:33.878 0.714
13 14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 10 1:34.004 0.840
14 9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 12 1:34.022 0.858
15 12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:34.025 0.861
16 26 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 12 1:34.037 0.873
17 30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 1:34.071 0.907
18 24 United Kingdom جايك هيوز United Kingdom كارلين 12 1:34.113 0.949
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فورمولا 3: فيستي يتقدم على ثنائي بريما ويفوز بالسباق الرئيسي في النمسا

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