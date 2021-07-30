فورمولا 3: لوكلير يتقدم ثنائية بريما وينطلق أولًا في المجر

سجّل المونغاسكي الناشئ دقيقة و33.164 ثانية، ليُحرز قطب الانطلاق الأول له ضمن سباق رئيسي في الفورمولا 3، وذلك بفارق أقل من عُشر من الثانية عن هوغر متصدّر الترتيب.

فيما أكمل جاك دوهان وزميليه دايفيد شوماخر وكليمينت نوفالاك المراكز الخمسة الأولى لصالح "ترايدنت".

من المركز السادس سينطلق أليكسندر سموليار سائق "آرت غران بري" أمام زميله فريدريك فيستي.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كان ثلاثي "ترايدنت" بقيادة دوهان أول الخارجين إلى المسار للحصة التي استمرت 30 دقيقة، حيث سجّل أسرع لفة مبدئية والتي بلغ توقيتها دقيقة و33.830 ثانية، حيث كان أول سائق يكسر حاجز الدقيقة و34 ثانية، تبعه هوغر مسجلًا دقيقة و33.995 ثانية.

لكن وضمن محاولته الثانية فقط، تمكن لوكلير من تسجيل أسرع زمن قبل تراجع حرارة المسار، ما جعل من المستحيل على أي سائق كسر زمنه، بالرُغم من جهود هوغر الأخيرة.

وكان دوهان كذلك في طريقه للمنافسة على قطب الانطلاق الأول، لكنّ محاولته تأثّرت بالزحام الشديد في المقطع الأوسط.

هذا وسيتمّ عكس ترتيب الـ 12 الأوائل لتشكيل شبكة انطلاق السباق القصير الأول في الغد، حيث سينطلق جوني إدغار أولًا أمام لورينزو كولومبو وأيوما إيواسا.

فيما يصطف أولي كالدويل على المركز الرابع أمام لوغان سارجينت.

جديرٌ بالذكر أنّ لوكلير سنفّذ عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق إثر حادثته مع نوفالاك على حلبة ريد بُل رينغ، لينطلق في السباق القصير الأول من المركز الـ 15.

نتيجة التصفيات: