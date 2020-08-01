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فورمولا 3 / سيلفرستون / تقرير السباق

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

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فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون
01-08-2020

تمكّن ناشئ ريد بُل ليام لاوسون من صدّ الهجمات القوية لغريمه أوسكار بياستري ليسجّل فوزه الثاني في الفورمولا 3 من بوابة السباق الأوّل في جولة سيلفرستون.

انطلق لاوسون من المركز الثاني خلف المنطلق أولًا للمرة الأولى لوغان سارغانت، لكنّه تجاوز الأمريكي بحركة بارعة من الجهة الخارجية لمنعطف ستو في اللفة الافتتاحية من أصل 25 ليقتنص الصدارة بأفضلية مبكرة.

ونجح لاوسون بالابتعاد في الأمام متقدمًا على سارغانت بفارق ثانية بحلول اللفّة السادسة، قبل أن يتجاوز بياستري زميله في بريما سارغانت إلى مركز الوصافة ويبدأ بالتقدم وتسليط الضغط على لاوسون.

واقترب بياستري من تجاوز لاوسون في اللفّة الـ11 حيث تواجد جنبًا إلى جنب مع سائق هايتيك، لكنّ لاوسون نجح بالتشبّث بمركزه.

وبعد خروج سيارة الأمان التي استُدعيت إثر حادثة بين جاك دوهان وبينت فيسكال، قام لاوسون بانطلاقة رائعة عندما استؤنف السباق في اللفّة 16 ليبتعد أمام بياستري، قبل أن تدخل سيارة الأمان من جديد إثر حادثة ثلاثية هذه المرة، لينتهي السباق خلف سيارة الأمان ويقتنص لاوسون أوّل فوز له بسباق رئيسي في 2020، بينما عزّز بياستري من صدارته للبطولة مع مركز الوصافة الثالث على التوالي له.

سارغانت أكمل مراكز منصّة التتويج، في حين سجّل جاك هيوز أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله رابعًا بعد تجاوزه لفريدريك فيستي.

المركز السادس كان من نصيب أليكسندر بيروني لصالح كامبوس ريسينغ وأمام سيباستيان فيرنانديز.

فيما أكمل كليمنت نوفالك، دايفيد بيكمان وألكسندر سموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأوّل في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة غدًا الأحد.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 43:28.199  
2   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 20 43:29.259 1.060
3   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 20 43:30.897 2.698
4   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 20 43:33.326 5.127
5   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 20 43:37.286 9.087
6   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 20 43:39.497 11.298
7   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 20 43:41.741 13.542
8   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 20 43:43.660 15.461
9   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 20 43:46.046 17.847
10   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 20 43:49.494 21.295
11   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 20 43:52.623 24.424
12   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 20 43:58.808 30.609
13   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 20 44:02.200 34.001
14   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 20 44:03.733 35.534
15   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 44:04.786 36.587
16   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 44:11.836 43.637
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