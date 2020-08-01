فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

انطلق لاوسون من المركز الثاني خلف المنطلق أولًا للمرة الأولى لوغان سارغانت، لكنّه تجاوز الأمريكي بحركة بارعة من الجهة الخارجية لمنعطف ستو في اللفة الافتتاحية من أصل 25 ليقتنص الصدارة بأفضلية مبكرة.

ونجح لاوسون بالابتعاد في الأمام متقدمًا على سارغانت بفارق ثانية بحلول اللفّة السادسة، قبل أن يتجاوز بياستري زميله في بريما سارغانت إلى مركز الوصافة ويبدأ بالتقدم وتسليط الضغط على لاوسون.

واقترب بياستري من تجاوز لاوسون في اللفّة الـ11 حيث تواجد جنبًا إلى جنب مع سائق هايتيك، لكنّ لاوسون نجح بالتشبّث بمركزه.

وبعد خروج سيارة الأمان التي استُدعيت إثر حادثة بين جاك دوهان وبينت فيسكال، قام لاوسون بانطلاقة رائعة عندما استؤنف السباق في اللفّة 16 ليبتعد أمام بياستري، قبل أن تدخل سيارة الأمان من جديد إثر حادثة ثلاثية هذه المرة، لينتهي السباق خلف سيارة الأمان ويقتنص لاوسون أوّل فوز له بسباق رئيسي في 2020، بينما عزّز بياستري من صدارته للبطولة مع مركز الوصافة الثالث على التوالي له.

سارغانت أكمل مراكز منصّة التتويج، في حين سجّل جاك هيوز أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله رابعًا بعد تجاوزه لفريدريك فيستي.

المركز السادس كان من نصيب أليكسندر بيروني لصالح كامبوس ريسينغ وأمام سيباستيان فيرنانديز.

فيما أكمل كليمنت نوفالك، دايفيد بيكمان وألكسندر سموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأوّل في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة غدًا الأحد.

نتيجة السباق: