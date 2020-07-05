فورمولا 3: لاوسون ناشئ ريد بُل يسجل أولى انتصاراته من بوابة النمسا

تقدّم لاوسون على الانطلاقة إلى المركز الرابع، مستفيدًا من انطلاقة ألكسندر سموليار البطيئة، ومن ثمّ أطاح بريتشارد فيرشور على المقطع المستقيم بالتوجّه إلى المنعطف الثالث ليتواجد في المركز الثالث.

في المقابل، حافظ المنطلق أولًا كليمنت نوفالاك على صدارته أمام دايفيد بيكمان ولاوسون في المراحل الأولى من السباق، في الوقت الذي كان فيه التسعة الأوائل ضمن نطاق "دي آر اس".

في اللفّة الرابعة، نجح بيكمان في اقتناص الصدارة من نوفالاك الذي سرعان ما حاول استعادة مركزه قبل أن تنزلق سيارته ويخرج عن المسار، ما سمح سيارة هايتيك التي يقودها لاوسون بالتقدم إلى مركز الوصافة.

وسرعان ما بدأ لاوسون في ملاحقة بيكمان، ليقتنص الصدارة بحركة تجاوز مدروسة تحت الكبح في اللفة السابعة.

وبعد ثلاث لفات، نوفالاك حاول من جديد التقدّم ليقتنص مركز الوصافة من بيكمان عند المنعطف الثالث.

ومع انتصاف السباق، تم تطبيق فترة سيارة الأمان الافتراضية إثر توقّف سيارة ألكس بيروني على حافة المنطقة العشبية بشكل مفاجئ واصطدام سيارة ثيو بورشاير به من الخلف.

ومع استئناف السباق، كان لاوسون في الصدارة بفارق ثانيتين أمام نوفالاك الذي وسّع بدوره الفارق أمام بيكمان الذي وقع فريسة سهلة لفيرشور وخسر المركز الثالث لصالحه.

ولم يكتف فيرشور بذلك، حيث تمكّن الفائز بجائزة ماكاو الكبرى العام الماضي من تجاوز نوفالاك كذلك إلى مركز الوصافة.

وقبل 4 لفات من النهاية، دخلت سيارة الأمان إثر حادثة لرومان ستانيك، ومع تبقي لفّتين فقط بعد استئناف السباق، خسر لاوسون كثيرًا من أفضليته، ليُلاحقه فيرشور.

لكن ومن دون "دي آر اس" لم يتمكّن فيرشور من الهجوم على لاوسون، ليفوز الأخير بفارق 0.4 ثانية.

نوفالاك أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائي ترايدنت بيكمان وليريم زيندلي، في حين حلّ فريدريك فيستي سادسًا.

المركز السابع كان من نصيب سموليار أمام الفائز بسباق الأمس أوسكار بياستري.

وقد أكمل إنزو فيتيبالدي وماكس فيوتريل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: