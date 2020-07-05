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فورمولا 3 / سبيلبرغ / تقرير السباق

فورمولا 3: لاوسون ناشئ ريد بُل يسجل أولى انتصاراته من بوابة النمسا

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فورمولا 3: لاوسون ناشئ ريد بُل يسجل أولى انتصاراته من بوابة النمسا
05-07-2020

قدّم ليام لاوسون ناشئ ريد بُل أدءًا مميزًا منطلقًا من المركز الخامس ليُحرز الفوز بسباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الفورمولا 3 على حلبة ريد بُل رينغ.

تقدّم لاوسون على الانطلاقة إلى المركز الرابع، مستفيدًا من انطلاقة ألكسندر سموليار البطيئة، ومن ثمّ أطاح بريتشارد فيرشور على المقطع المستقيم بالتوجّه إلى المنعطف الثالث ليتواجد في المركز الثالث.

في المقابل، حافظ المنطلق أولًا كليمنت نوفالاك على صدارته أمام دايفيد بيكمان ولاوسون في المراحل الأولى من السباق، في الوقت الذي كان فيه التسعة الأوائل ضمن نطاق "دي آر اس".

في اللفّة الرابعة، نجح بيكمان في اقتناص الصدارة من نوفالاك الذي سرعان ما حاول استعادة مركزه قبل أن تنزلق سيارته ويخرج عن المسار، ما سمح سيارة هايتيك التي يقودها لاوسون بالتقدم إلى مركز الوصافة.

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وسرعان ما بدأ لاوسون في ملاحقة بيكمان، ليقتنص الصدارة بحركة تجاوز مدروسة تحت الكبح في اللفة السابعة.

وبعد ثلاث لفات، نوفالاك حاول من جديد التقدّم ليقتنص مركز الوصافة من بيكمان عند المنعطف الثالث.

ومع انتصاف السباق، تم تطبيق فترة سيارة الأمان الافتراضية إثر توقّف سيارة ألكس بيروني على حافة المنطقة العشبية بشكل مفاجئ واصطدام سيارة ثيو بورشاير به من الخلف.

ومع استئناف السباق، كان لاوسون في الصدارة بفارق ثانيتين أمام نوفالاك الذي وسّع بدوره الفارق أمام بيكمان الذي وقع فريسة سهلة لفيرشور وخسر المركز الثالث لصالحه.

ولم يكتف فيرشور بذلك، حيث تمكّن الفائز بجائزة ماكاو الكبرى العام الماضي من تجاوز نوفالاك كذلك إلى مركز الوصافة.

وقبل 4 لفات من النهاية، دخلت سيارة الأمان إثر حادثة لرومان ستانيك، ومع تبقي لفّتين فقط بعد استئناف السباق، خسر لاوسون كثيرًا من أفضليته، ليُلاحقه فيرشور.

لكن ومن دون "دي آر اس" لم يتمكّن فيرشور من الهجوم على لاوسون، ليفوز الأخير بفارق 0.4 ثانية.

نوفالاك أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ثنائي ترايدنت بيكمان وليريم زيندلي، في حين حلّ فريدريك فيستي سادسًا.

المركز السابع كان من نصيب سموليار أمام الفائز بسباق الأمس أوسكار بياستري.

وقد أكمل إنزو فيتيبالدي وماكس فيوتريل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 -  
2   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 24 0.400 0.400
3   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 24 1.300 1.300
4   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 24 1.600 1.600
5   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 24 2.200 2.200
6   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 24 2.800 2.800
7   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 24 3.000 3.000
8   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 24 3.400 3.400
9   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 24 4.000 4.000
10   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 4.500 4.500
11   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 24 4.900 4.900
12   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 24 5.400 5.400
13   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 24 6.200 6.200
14   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 24 7.100 7.100
15   25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 8.400 8.400
16   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 24 9.100 9.100
17   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 24 9.400 9.400
18   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 24 9.800 9.800
19   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 24 10.200 10.200
20   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 24 10.900 10.900
21   30 Italy أليسيو ديليدا Spain كامبوس ريسينغ 24 11.300 11.300
22   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 24 12.000 12.000
23   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 12.400 12.400
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