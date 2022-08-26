فورمولا 3: كوليت يسجل قطب الانطلاق الأول له من بوابة سبا

انتزع سائق ام بي موتورسبورت صدارة جدول الأزمنة في الثواني الأخيرة من الحصة مع دقيقتين و11.289 ثانية، متقدمًا على زاين مالوني سائق ترايدنت وفرانشيسكو بيتزي سائق شاروز.

لكن الحصة شهدت كذلك معاناة عدد من المتنافسين على اللقب، حيث انتهت حصة إسحق هجار مبكرًا مع توقف سيارته على خط البداية النهاية.

فيما كان رومان ستانيك الأفضل بين الستة الأوائل في الترتيب العام بحلوله خامسًا، بينما سينطلق أولي بيرمان سائق بريما من المركز التاسع وزميله آرثر لوكلير من المركز الـ 20.

فيكتور مارتينز عانى هو الآخر حيث اكتفى بالمركز الـ 24 خلف هجار في ترتيب انطلاق سباق الأحد الرئيسي.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد كان الزمن الأسرع المبدئي من نصيب بيرمان مع دقيقتين و22.931 ثانية متقدمًا على لوكلير وجريجور سوسي، بينما تواجد مارتينز رابعًا.

فيما شهدت الحصة رفع العلم الأحمر بعد 10 دقائق إثر انزلاق سيارة جاك كروفورد وخروجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية، إذ سينطلق المتنافس على اللقب من المركز الأخير في سباقي هذه الجولة.

وبعد توقف لعشر دقائق، تم استئناف الحصة مع خروج معظم السائقين على الإطارات الملساء إثر جفاف المسار بعد الأمطار المبكرة.

وكانت الصدارة حينها من نصيب هجار مع دقيقتين و18.66 ثانية قبل أن يطيح به مارتينز مع دقيقتين و18.684 ثانية.

ومع تحسن حالة المسار، تناوب عدد من السائقين على الصدارة بما فيهم ويليام ألاتالو وأليكسندر سموليار.

وتقدم كوليت إلى الصدارة في المراحل الأخيرة مع دقيقتين و15.823 ثانية، إذ وبالرغم من الإطاحة به لفترة وجيزة من قِبَل ثنائي ترايدنت رومان ستانيك ومالوني، إلا أنه تمكن من العودة وتسجيل الزمن الأسرع بفارق 0.2 ثانية أمام الأخير.

المركز الرابع على شبكة انطلاق السباق الرئيسي كان من نصيب أوليفر غويث أمام ستانيك وجوني إدغار وسموليار وبيرمان وفرانكو كولابينتو، فيما سينطلق زاك أوسوليفان من المركز الأول في سباق الغد القصير بشبكة الانطلاق المعكوسة أمام خوان مانويل كوريا وبراد بينافيديس.

شبكة الانطلاق: