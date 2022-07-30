فورمولا 3: كوليت يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في المجر
نجح كايو كوليت في حصد فوزه الأول في الفورمولا 3 من بوابة السباق القصير الدراماتيكي لجولة المجر.
انطلق سائق "ام بي موتورسبورت" من المركز الرابع، قبل أن يتقدم إلى الثالث مع تراجع أوليفر غويثي المنطلق أولًا. وذلك قبل أن يتقدم من جديد إلى المركز الثاني على حساب إسحق هجار في اللفة الرابعة.
وحاول كوليت الهجوم مرارًا على المتصدر حينها فرانكو كولابينتو، حيث نجح بالتناوب معه على الصدارة قبل أن يؤمّن المركز الأول في اللفة العاشرة مع خروج كولابينتو عن المسار عند المنعطف الثالث.
وحافظ كوليت على صدارته منذ تلك اللحظة ليعبر خط النهاية بفارق 6.5 ثانية أمام كولابينتو مسجلًا فوزه الأول في السلسلة.
فيما اكتفى كولابينتو بالمركز الثاني أمام كوش مايني الذي سجل بدوره منصة تتويجه الأولى في الفورمولا 3.
وبالعودة إلى المجريات، فقد انطلق السباق ضمن أجواء مبللة خلف سيارة الأمان، قبل أن يعمد السائقون إلى انطلاقة متحركة يتصدرها غويثي.
لكن سرعان ما انتزع كولابينتو الصدارة مع معاناة غويثي ضمن سباقه الأول في الفورمولا 3.
وقد دخلت سيارة الأمان مبكرًا إثر احتكاك دايفيد فيداليس مع بيبي مارتي قبل الارتطام بالحواجز. ومع استئناف السباق في اللفة الرابعة، تمكن كوليت من تجاوز هجّار عند المنعطف الأول.
وحاول كوليت تجاوز كولابينتو عند المنعطفين الـ 12 والـ 14، لكن سائق فان أميرسفورت ريسينغ تمكن من الحفاظ على مركزه.
فيما دخلت سيارة الأمان مرة أخرى في اللفة الخامسة إثر احتكاك براد بينافيديس وسائق جنزر موتورسبورت.
ومع استئاف السباق في اللفة الثامنة، حاول هجار انتزاع المركز الثاني من كوليت، لكن محاولته باءت بالفشل قبل أن يتمكن كوليت في اللفة العاشرة من الاستفادة من خطأ كولابينتو ليقتنص الصدارة ويتقدم لتحقيق الفوز.
المركز الثالث كان من نصيب مايني أمام هجار، بينما احتل أوليفر بيرمان المركز الخامس أمام مارتينز، غريغور سوسي وغويثي.
وقد أكمل رومان ستانيك وزاين مالوني ترتيب المراكز العشرة الأولى.
ترتيب السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|10
|كايو كوليت
|ام بي موتورسبورت
|18
|-
|2
|29
|فرانكو كولابينتو
|فان أميرسفورت ريسينغ
|18
|8.700
|8.700
|3
|12
|كوش مايني
|ام بي موتورسبورت
|18
|9.600
|9.600
|4
|18
|إسحق هاجر
|هايتيك ريسينغ
|18
|12.000
|12.000
|5
|6
|Oliver Bearman
|بريما باورتيم
|18
|13.900
|13.900
|6
|7
|فيكتور مارتينز
|آرت غران بري
|18
|14.600
|14.600
|7
|8
|جريجوار سوسي
|آرت غران بري
|18
|15.500
|15.500
|8
|21
|Oliver Goethe
|كامبوس ريسينغ
|18
|19.600
|19.600
|9
|2
|رومان ساتانيك
|تريدنت
|18
|20.000
|20.000
|10
|3
|زاين مالوني
|تريدنت
|18
|21.100
|21.100
|11
|31
|Reece Ushijima
|فان أميرسفورت ريسينغ
|18
|22.200
|22.200
|12
|9
|خوان مانويل كوريا
|آرت غران بري
|18
|22.800
|22.800
|13
|1
|جوني إدجر
|تريدنت
|18
|24.700
|24.700
|14
|22
|Pepe Martí
|كامبوس ريسينغ
|18
|27.100
|27.100
|15
|11
|ألكسندر سموليار
|ام بي موتورسبورت
|18
|29.100
|29.100
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