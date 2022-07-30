تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / فورمولا 3: سموليار يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات فوضوية في المجر
فورمولا 3 / هنغارورينغ تقرير السباق

فورمولا 3: كوليت يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في المجر

نجح كايو كوليت في حصد فوزه الأول في الفورمولا 3 من بوابة السباق القصير الدراماتيكي لجولة المجر.

فورمولا 3: كوليت يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في المجر

انطلق سائق "ام بي موتورسبورت" من المركز الرابع، قبل أن يتقدم إلى الثالث مع تراجع أوليفر غويثي المنطلق أولًا. وذلك قبل أن يتقدم من جديد إلى المركز الثاني على حساب إسحق هجار في اللفة الرابعة.

وحاول كوليت الهجوم مرارًا على المتصدر حينها فرانكو كولابينتو، حيث نجح بالتناوب معه على الصدارة قبل أن يؤمّن المركز الأول في اللفة العاشرة مع خروج كولابينتو عن المسار عند المنعطف الثالث.

وحافظ كوليت على صدارته منذ تلك اللحظة ليعبر خط النهاية بفارق 6.5 ثانية أمام كولابينتو مسجلًا فوزه الأول في السلسلة.

فيما اكتفى كولابينتو بالمركز الثاني أمام كوش مايني الذي سجل بدوره منصة تتويجه الأولى في الفورمولا 3.

وبالعودة إلى المجريات، فقد انطلق السباق ضمن أجواء مبللة خلف سيارة الأمان، قبل أن يعمد السائقون إلى انطلاقة متحركة يتصدرها غويثي.

لكن سرعان ما انتزع كولابينتو الصدارة مع معاناة غويثي ضمن سباقه الأول في الفورمولا 3.

وقد دخلت سيارة الأمان مبكرًا إثر احتكاك دايفيد فيداليس مع بيبي مارتي قبل الارتطام بالحواجز. ومع استئناف السباق في اللفة الرابعة، تمكن كوليت من تجاوز هجّار عند المنعطف الأول.

وحاول كوليت تجاوز كولابينتو عند المنعطفين الـ 12 والـ 14، لكن سائق فان أميرسفورت ريسينغ تمكن من الحفاظ على مركزه.

فيما دخلت سيارة الأمان مرة أخرى في اللفة الخامسة إثر احتكاك براد بينافيديس وسائق جنزر موتورسبورت.

ومع استئاف السباق في اللفة الثامنة، حاول هجار انتزاع المركز الثاني من كوليت، لكن محاولته باءت بالفشل قبل أن يتمكن كوليت في اللفة العاشرة من الاستفادة من خطأ كولابينتو ليقتنص الصدارة ويتقدم لتحقيق الفوز.

المركز الثالث كان من نصيب مايني أمام هجار، بينما احتل أوليفر بيرمان المركز الخامس أمام مارتينز، غريغور سوسي وغويثي.

وقد أكمل رومان ستانيك وزاين مالوني ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   10 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 18 -  
2   29 Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 8.700 8.700
3   12 India كوش مايني Netherlands ام بي موتورسبورت 18 9.600 9.600
4   18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 18 12.000 12.000
5   6 Oliver Bearman Italy بريما باورتيم 18 13.900 13.900
6   7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 18 14.600 14.600
7   8 Switzerland جريجوار سوسي France آرت غران بري 18 15.500 15.500
8   21 Oliver Goethe Spain كامبوس ريسينغ 18 19.600 19.600
9   2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 18 20.000 20.000
10   3 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 18 21.100 21.100
11   31 Reece Ushijima Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 18 22.200 22.200
12   9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 18 22.800 22.800
13   1 United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 18 24.700 24.700
14   22 Pepe Martí Spain كامبوس ريسينغ 18 27.100 27.100
15   11 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 18 29.100 29.100

المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: سموليار يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات فوضوية في المجر
المقال السابق

فورمولا 3: سموليار يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات فوضوية في المجر

أحدث الأخبار

فورمولا 3: كوليت يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في المجر
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: كوليت يسجل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في المجر

نجح كايو كوليت في حصد فوزه الأول في الفورمولا 3 من بوابة السباق القصير الدراماتيكي لجولة المجر.

فورمولا 3: سموليار يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات فوضوية في المجر
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: سموليار يحرز قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات فوضوية في المجر

سجّل أليكسندر سموليار قطب الانطلاق الأول له في الفورمولا 3 هذا الموسم من بوابة جولة المجر، وذلك بعد إخفاق الكثيرين من سائقي الصدارة في إكمال لفاتهم الأخيرة.

فورمولا 3: كروفورد يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في النمسا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: كروفورد يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في النمسا

تمكن جاك كروفورد من حصد فوزه الأول في الفورمولا 3 في النمسا، وذلك بعد انطلاقه من المركز الثالث قبل اقتناصه الصدارة من كايو كوليت.

فورمولا 3: لوكلير يحرم أوسوليفان الفوز بسباق موطنه في بريطانيا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: لوكلير يحرم أوسوليفان الفوز بسباق موطنه في بريطانيا

أحرز آرثر لوكلير أول فوز له في الفورمولا 3 هذا الموسم من بوابة سيلفرستون، صاداً هجمات زاك أوسوليفان صاحب قطب الانطلاق الأول.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.