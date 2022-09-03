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فورمولا 3 / زاندفورت أخبار

فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت

أحرز كايو كوليت ثاني فوز له في سباق فورمولا 3 القصير هذا الموسم على حلبة زاندفورت الهولندية، بينما نجح خوان مانويل كوريا بتحقيق أول منصة تتويج له بالمركز الثاني.

فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت

منطلقاً من المركز الرابع، تقدم كوليت إلى الثالث قبل انتزاع المركز الثاني من زاك أوسوليفان من الجهة الخارجية للمنعطف الأول.

ومن ثم حصلت معركة على الصدارة مع كوريا، حيث انتزع سائق أم.بي موتورسبورت المركز الأول في المنعطف الثالث من اللفة الخامسة.

ومنذ تلك اللحظة، نجح بتوسيع الفارق إلى أربع ثوانٍ وعبر خط النهاية أولاً ليحرز فوزه الأول منذ جولة المجر.

كوريا، الذي يقود مع آرت، حقق أخيراً منصة تتويج وهي الأولى له، بالمركز الثاني.

أوسوليفان حقق المركز الثالث مع كارلين، وهي منصة التتويج الثانية له هذا الموسم بعد سيلفرستون.

سجل كوليت أسرع لفة في السباق خلال اللفة الثانية، وذلك قبل تجاوز كوريا.

في الخلف، دخل المنافسان على اللقب رومان ستانيك وأولي بيرمان في معركة على آخر مراكز النقاط، حيث سمح خطأ لسائق بريما، لمنافسه من ترايدنت بالتقدم في اللفة 16.

آرثر لوكلير شق طريقه بعد تصفيات صعبة انطلق بسببها من المركز 20. وتقدم حتى المركز 15، قبل أن ينتزع المركز 14 من كايلن فريدريك.

ومن ثم تجاوز أليكسندر سموليار وفرانكو كولابينتو في آخر لفتين لينهي بالمركز 12 خلف بيرمان.

جوني إدغار أنهى السباق رابعاً لصالح ترايدنت وأمام غريغوار سوسي.

أما متصدر الترتيب العام إسحق حجار فحقق المركز السادس أمام منافسه فيكتور مارتينز، بينما حقق سيباستيان مونتويا المركز الثامن في مشاركته الأولى ضمن البطولة مع كامبوس، حيث صدّ هجمات جاك كرافورد.

وأكمل ستانيك ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب السباق القصير في زاندفورت:

المركز السائق الفريق الفارق
1 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت  
2 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 4.000
3 United Kingdom زاك أوسوليفان United Kingdom كارلين 4.900
4 United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 5.800
5 Switzerland جريجوار سوسي France آرت غران بري 6.600
6 France إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 7.500
7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 8.100
8 Colombia سيباستيان مونتويا Spain كامبوس ريسينغ 9.900
9 United States جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 10.500
10 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 11.000
11 United Kingdom أوليفر بيرمان Italy بريما باورتيم 12.300
12 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 15.600
13 Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 17.200
14 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 17.900
15 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 19.900
16 Francesco Pizzi Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20.600
17 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 21.100
18 India كوش مايني Netherlands ام بي موتورسبورت 23.800
19 Spain جوزيب ماريا مارتي Spain كامبوس ريسينغ 23.900
20 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24.100
21 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 24.500
22 Reece Ushijima Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 27.100
23 Enzo Trulli United Kingdom كارلين 30.700
24 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 31.200
25 Malaysia ناظم أزمان United Kingdom هايتيك ريسينغ 34.600
26 United States براد بينافيداس United Kingdom كارلين 44.100
27 Hungary لازلو توث Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:03.600
28 Mexico رافائيل فيلاغوميز Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 1:05.500
29 Israel إيدو كوهين Switzerland جنزر موتورسبورت  
30 Finland ويليام ألاتالو Switzerland جنزر موتورسبورت  
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فورمولا 3: مالوني يحرز قطب الانطلاق الأول وعلم أحمر ينهي التصفيات مبكرًا في هولندا
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فورمولا 3: مالوني يحرز الفوز ومارتينز ينتزع صدارة الترتيب العام في زاندفورت

فورمولا 3: مالوني يحرز الفوز ومارتينز ينتزع صدارة الترتيب العام في زاندفورت

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فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت

أحرز كايو كوليت ثاني فوز له في سباق فورمولا 3 القصير هذا الموسم على حلبة زاندفورت الهولندية، بينما نجح خوان مانويل كوريا بتحقيق أول منصة تتويج له بالمركز الثاني.

فورمولا 3: مالوني يحرز قطب الانطلاق الأول وعلم أحمر ينهي التصفيات مبكرًا في هولندا
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