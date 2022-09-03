فورمولا 3: كوليت يحرز الفوز وكوريا يحقق أول منصة تتويج له في زاندفورت
أحرز كايو كوليت ثاني فوز له في سباق فورمولا 3 القصير هذا الموسم على حلبة زاندفورت الهولندية، بينما نجح خوان مانويل كوريا بتحقيق أول منصة تتويج له بالمركز الثاني.
منطلقاً من المركز الرابع، تقدم كوليت إلى الثالث قبل انتزاع المركز الثاني من زاك أوسوليفان من الجهة الخارجية للمنعطف الأول.
ومن ثم حصلت معركة على الصدارة مع كوريا، حيث انتزع سائق أم.بي موتورسبورت المركز الأول في المنعطف الثالث من اللفة الخامسة.
ومنذ تلك اللحظة، نجح بتوسيع الفارق إلى أربع ثوانٍ وعبر خط النهاية أولاً ليحرز فوزه الأول منذ جولة المجر.
كوريا، الذي يقود مع آرت، حقق أخيراً منصة تتويج وهي الأولى له، بالمركز الثاني.
أوسوليفان حقق المركز الثالث مع كارلين، وهي منصة التتويج الثانية له هذا الموسم بعد سيلفرستون.
سجل كوليت أسرع لفة في السباق خلال اللفة الثانية، وذلك قبل تجاوز كوريا.
في الخلف، دخل المنافسان على اللقب رومان ستانيك وأولي بيرمان في معركة على آخر مراكز النقاط، حيث سمح خطأ لسائق بريما، لمنافسه من ترايدنت بالتقدم في اللفة 16.
آرثر لوكلير شق طريقه بعد تصفيات صعبة انطلق بسببها من المركز 20. وتقدم حتى المركز 15، قبل أن ينتزع المركز 14 من كايلن فريدريك.
ومن ثم تجاوز أليكسندر سموليار وفرانكو كولابينتو في آخر لفتين لينهي بالمركز 12 خلف بيرمان.
جوني إدغار أنهى السباق رابعاً لصالح ترايدنت وأمام غريغوار سوسي.
أما متصدر الترتيب العام إسحق حجار فحقق المركز السادس أمام منافسه فيكتور مارتينز، بينما حقق سيباستيان مونتويا المركز الثامن في مشاركته الأولى ضمن البطولة مع كامبوس، حيث صدّ هجمات جاك كرافورد.
وأكمل ستانيك ترتيب المراكز العشرة الأولى.
ترتيب السباق القصير في زاندفورت:
فورمولا 3: مالوني يحرز قطب الانطلاق الأول وعلم أحمر ينهي التصفيات مبكرًا في هولندا
فورمولا 3: مالوني يحرز الفوز ومارتينز ينتزع صدارة الترتيب العام في زاندفورت
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