فورمولا 3: كولومبو يسجّل فوزه الأول بفارق أكثر من 13 ثانية في سباق سبا الماطر

تأجلت انطلاقة السباق بساعة كاملة في ظل تهاطل الأمطار الغزيرة على الحلبة، فيما تمّ إلغاء محاولة الانطلاقة بعد ذلك بسبب تواصل سوء الطقس.

وقد خرجت سيارة الأمان في نهاية المطاف مع نهاية اللفة الثالثة، ليبدأ السائقون المنافسة، وذلك وسط رؤية ضعيفة للغاية.

وقد حصل سائق كامبوس ريسينغ - الذي كانت أفضل نتائجه المركز السابع - على التعويض المعنوي من خلال ذلك الفوز، وهذا بعد أن حُرم من فوزه في هنغارورينغ إثر خرقه قانون مسافة سيارة الأمان.

المركز الثاني كان من نصيب جاك كروفورد سائق "هايتيك" أمام زميله بالفريق رومان ستانيك الذي أحرز منصّة تتويجه الثانية خلال ثلاثة سباقات.

فريدريك فيستي حلّ رابعًا لصالح "آرت غران بري"، وذلك بعد انطلاقه من المركز السادس، حيث تقدم على فيكتور مارتينز سائق "ام بي موتورسبورت".

وبالعودة إلى مجريات السباق، فبعد انطلاق المنافسات، احتكّ كايو كوليه ومارتينز بينما كان ينافسان في مواجهة لوغان سارجينت، في الوقت الذي تراجع فيه كذلك أليكسندر سموليار في الترتيب.

وقد شهد السباق انسحاب أيدو كوهين إثر مواجهته مشكلة ميكانيكية، بالرُغم من عدم ظهور أي ضرر على سيارته كارلين.

وقبل 10 لفات من النهاية، كان لكولومبو أفضلية واضحة أمام كروفورد بلغت أربع ثوان، والتي توسعت إلى 5.2 ثانية بحلول اللفة السابعة.

وبحلول اللفة الثامنة، دخل المسار في طور الجفاف، حيث حاول كوليه تجاوز فيستي ولكن دون جدوى.

مستفيدًا من ضعف الرؤية والأمطار، تمكن كولومبو من تعزيز أفضليته إلى 10 ثوان بحلول اللفة الـ 12، ليحقق فوزًا مهيمنًا.

في المركز السادس حلّ جوناثان هوغارد أمام كلمينت نوفالاك وسارجينت، فيما أكمل كوليه وسموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: