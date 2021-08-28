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فورمولا 3 / سبا-فرانكورشان تقرير التجارب

فورمولا 3: كولومبو يسجّل فوزه الأول بفارق أكثر من 13 ثانية في سباق سبا الماطر

أحرز لورينزو كولومبو فوزه الأول على الإطلاق ضمن منافسات الفورمولا 3 من بوابة السباق القصير الأول الماطر على حلبة سبا-فرانكورشان، متقدمًا بأكثر من 13 ثانية ليُحرز انتصارًا أول مدوّيًا.

فورمولا 3: كولومبو يسجّل فوزه الأول بفارق أكثر من 13 ثانية في سباق سبا الماطر

تأجلت انطلاقة السباق بساعة كاملة في ظل تهاطل الأمطار الغزيرة على الحلبة، فيما تمّ إلغاء محاولة الانطلاقة بعد ذلك بسبب تواصل سوء الطقس.

وقد خرجت سيارة الأمان في نهاية المطاف مع نهاية اللفة الثالثة، ليبدأ السائقون المنافسة، وذلك وسط رؤية ضعيفة للغاية.

وقد حصل سائق كامبوس ريسينغ - الذي كانت أفضل نتائجه المركز السابع - على التعويض المعنوي من خلال ذلك الفوز، وهذا بعد أن حُرم من فوزه في هنغارورينغ إثر خرقه قانون مسافة سيارة الأمان.

المركز الثاني كان من نصيب جاك كروفورد سائق "هايتيك" أمام زميله بالفريق رومان ستانيك الذي أحرز منصّة تتويجه الثانية خلال ثلاثة سباقات.

فريدريك فيستي حلّ رابعًا لصالح "آرت غران بري"، وذلك بعد انطلاقه من المركز السادس، حيث تقدم على فيكتور مارتينز سائق "ام بي موتورسبورت".

وبالعودة إلى مجريات السباق، فبعد انطلاق المنافسات، احتكّ كايو كوليه ومارتينز بينما كان ينافسان في مواجهة لوغان سارجينت، في الوقت الذي تراجع فيه كذلك أليكسندر سموليار في الترتيب.

وقد شهد السباق انسحاب أيدو كوهين إثر مواجهته مشكلة ميكانيكية، بالرُغم من عدم ظهور أي ضرر على سيارته كارلين.

وقبل 10 لفات من النهاية، كان لكولومبو أفضلية واضحة أمام كروفورد بلغت أربع ثوان، والتي توسعت إلى 5.2 ثانية بحلول اللفة السابعة.

وبحلول اللفة الثامنة، دخل المسار في طور الجفاف، حيث حاول كوليه تجاوز فيستي ولكن دون جدوى.

مستفيدًا من ضعف الرؤية والأمطار، تمكن كولومبو من تعزيز أفضليته إلى 10 ثوان بحلول اللفة الـ 12، ليحقق فوزًا مهيمنًا.

في المركز السادس حلّ جوناثان هوغارد أمام كلمينت نوفالاك وسارجينت، فيما أكمل كوليه وسموليار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   21 Italy لورينزو كولومبو Spain كامبوس ريسينغ 15 -  
2   10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 15 13.400 13.400
3   12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 15 15.400 15.400
4   7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 15 19.000 19.000
5   17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 15 21.100 21.100
6   27 United Kingdom جوناثان هوجارد Switzerland جنزر موتورسبورت 15 23.600 23.600
7   5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 15 24.400 24.400
8   29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 15 24.500 24.500
9   18 كايو كوليه Netherlands ام بي موتورسبورت 15 25.200 25.200
10   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 15 25.400 25.400
11   6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 15 25.900 25.900
12   4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 15 26.900 26.900
13   2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 15 28.300 28.300
14   1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 15 30.000 30.000
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فورمولا 3: دوهان يسجل قطب الانطلاق الأول له ضمن أجواء ماطرة في سبا

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