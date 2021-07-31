فورمولا 3: كولومبو يسجّل أولى انتصاراته من بوابة السباق القصير الأول في المجر

اقتنص سائق "كامبوس ريسينغ" الصدارة في اللفة الثامنة بعدما عانى إدغار من مشكلة ميكانيكية أنهت سبقه مبكرًا.

فيما تقدّم أيوما إيواسا سائق "هايتيك" ليحصد مركز الوصافة، مسجلًا أفضل نتائجه في البطولة حتى الآن، في حين أكمل أولي كالدويل مراكز منصة التتويج.

لوغات سارجينت حلّ رابعًا لصالح "شاروز ريسينغ"، في الوقت الذي أكمل فيه كليمينت نوفالاك السباق في المركز الخامس أمام متصدر الترتيب دينيس هوغر سائق "بريما".

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد حافظ إدغار على صدارته في اللفة الأولى، بالرُغم من إغلاقه للمكابح واقترابه من دفع كولومبو خارج المسار عند المنعطف الثاني.

م جهته، تجاوز هوغر فريدريك فيستي إلى المركز العاشر في اللفة الثانية، بينما دخل ماتيو نانيني في معركة حامية على المركز الـ 11 مع جاك دوهان، لكن الأسترالي حافظ على مركزه.

في الأمام، واصل كولومبو ضغطه على إدغار في اللفة الخامسة، لكنه أخفق في أن يتجاوزه، قبل أن يواجه الاخير مشكلة على سيارته ويمنح غريمه الصدارة.

وقد نجح كولومبو في توسيع صدارته إلى 1.2 ثانية بحلول اللفة التاسعة، بينما تواجد كالدويل على بُعد 0.8 ثانية خلف إيواسا في المركز الثاني.

هوغر رغم انطلاقه من مركز متأخّر، لكنه تمكن من تجاوز دايفيد شوماخر في اللفة الـ 14 متقدمًا إلى المركز السابع ومُعوضًا 4 مراكز.

وقد خلت سيارة الأمان في اللفة 16 إثر توقّف سيارة فيستي على المسار، إذ ومع استنئاف السباق في اللفة 18، تمكن كولومبو من الحفاظ على صدارته، بينما تجاوز هوغر أليكسندر سموليار إلى المركز السادس، بينما تراجع شوماخر إلى المركز التاسع.

جديرٌ بالذكر أنّ سباق شبكة الانطلاق المعكوسة الثاني بعد ظهر اليوم سيشهد انطلاق إنزو فيتيبالدي من المركز الأول أمام رومان ستانيك ونانيني ودوهان وشوماخر.

تحديث:

خسر لورينزو كولومبو أول فوز له في الفورمولا 3 بعد أن تلقى عقوبة خمس ثوانٍ بعد السباق.

ووجد الحكام أنه كان يبتعد مسافة أكثر من عشر سيارات قبل إعادة انطلاقة السباق.

وهذا يعني أنه قد تراجع إلى المركز السابع وورث أيوما إيواسا الفوز، وتقدم أولي كالدويل إلى المركز الثاني أمام لوغان سارجينت.

نتيجة السباق: