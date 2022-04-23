تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين
فورمولا 3 / إيمولا تقرير السباق

فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا

تمكن فرانكو كولابينتو من تسجيل فوزٍ أول درامي ضمن منافسات الفورمولا 3 من بوابة السباق القصير لجولة إيمولا، حيث تمكن من انتزاع الصدارة في اللفة الأخيرة.

فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا

بعد انطلاقه من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة، خسر كولابينتو الصدارة لصالح كايو كوليت في اللفة الرابعة، وذلك بعد أن استفاد سائق "ام بي موتورسبورت" من اعتماد نظام "دي آر اس" على المقطع المستقيم.

فيما تشبّث كولابينتو بالمركز الثاني طوال السباق، قبل أن يتمكن من استعادة الصدارة من كوليت عقب انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة الأخيرة.

لكن الدراما لم تنته هنا، إذ وبعد ثوان معدودة من ذلك، انتهى سباق كوليت بعد احتكاكه مع إسحق هاجر الذي كان يحاول تجاوزه بالتوجه إلى منعطف تامبوريللو.

وتسببت تلك الحادثة في تقدم فيكتور مارتينز إلى مركز الوصافة، وذلك بعد تواجده بالمركز الرابع لصالح فريقه آرت.

بينما حصد جاك كروفورد منصة تتويجه الثانية في البطولة لصالح فريق "بريما ريسينغ" بحلوله ثالثًا.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قدّم كولابينتو انطلاقة جيدة، بينما خسر أيدو كوهين المركز الثاني بعد تجاوزه من قِبَل كوش مايني وكوليت بالتوجه إلى المنعطف الأول.

فيما تقدم هاجر إلى المركز الرابع بعد تجاوزه مارتينز في اللفة الرابعة، قبل أن يتجاوز مايني للمركز الثالث بعد ثلاث لفات.

وشهد السباق الكثير من الدراما مع دخول سيارة الأمان في مناسبتين، قبل تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة الأخيرة والتي منحت الفوز لكولابينتو.

المركز الرابع في السباق كان من نصيب رومان ستانيك لصالح ترايدنت، إذ تواجد أمام هاجر وزميله زاين مالوني الذي حل سادسًا.

أوليفر راسموسين حل سابعًا ضمن سباقه الأول في الموسم، بعد أن حل مكان جوني إدغار ضمن صفوف ترايدنت، بينما تمكن كايلن فريدريك من حصد المركز الثامن.

وقد أكمل ألكسندر سموليار ورفائيل فيلاغوميز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   29 Argentina فرانكو كولابينتو فان أميرسفورت ريسينغ
 20    
2   7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 20 2.600  
3   5 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 20 2.700  
4   2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 20 3.600  
5   18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 4.000  
6   3 زاين مالوني Italy تريدنت 20 4.600  
7   1 Denmark أوليفر راسموسين Italy تريدنت 20 5.100  
8   17 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 5.500  
9   11 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 20 5.800  
10   30 Mexico رافائيل فيلاغوميز فان أميرسفورت ريسينغ 20 6.400  
11   16 فرانشيسكو بيتزي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 6.600  
12   20 Spain دايفيد فيداليس Spain كامبوس ريسينغ 20 6.900  

المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين
المقال السابق

فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا

فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: مارتينز يصد هجمات لوكلير ويفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: إسحاق هاجر يرث الفوز بالسباق القصير بعد عقوبة بيرمان في البحرين

فورمولا 3:كولابينتو يحرز قطب الانطلاق الأول لفان أميرسفورت ريسينغ في البحرين
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3:كولابينتو يحرز قطب الانطلاق الأول لفان أميرسفورت ريسينغ في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.