فورمولا 3: كولابينتو يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير الدرامي في إيمولا

بعد انطلاقه من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة، خسر كولابينتو الصدارة لصالح كايو كوليت في اللفة الرابعة، وذلك بعد أن استفاد سائق "ام بي موتورسبورت" من اعتماد نظام "دي آر اس" على المقطع المستقيم.

فيما تشبّث كولابينتو بالمركز الثاني طوال السباق، قبل أن يتمكن من استعادة الصدارة من كوليت عقب انتهاء فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة الأخيرة.

لكن الدراما لم تنته هنا، إذ وبعد ثوان معدودة من ذلك، انتهى سباق كوليت بعد احتكاكه مع إسحق هاجر الذي كان يحاول تجاوزه بالتوجه إلى منعطف تامبوريللو.

وتسببت تلك الحادثة في تقدم فيكتور مارتينز إلى مركز الوصافة، وذلك بعد تواجده بالمركز الرابع لصالح فريقه آرت.

بينما حصد جاك كروفورد منصة تتويجه الثانية في البطولة لصالح فريق "بريما ريسينغ" بحلوله ثالثًا.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد قدّم كولابينتو انطلاقة جيدة، بينما خسر أيدو كوهين المركز الثاني بعد تجاوزه من قِبَل كوش مايني وكوليت بالتوجه إلى المنعطف الأول.

فيما تقدم هاجر إلى المركز الرابع بعد تجاوزه مارتينز في اللفة الرابعة، قبل أن يتجاوز مايني للمركز الثالث بعد ثلاث لفات.

وشهد السباق الكثير من الدراما مع دخول سيارة الأمان في مناسبتين، قبل تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة الأخيرة والتي منحت الفوز لكولابينتو.

المركز الرابع في السباق كان من نصيب رومان ستانيك لصالح ترايدنت، إذ تواجد أمام هاجر وزميله زاين مالوني الذي حل سادسًا.

أوليفر راسموسين حل سابعًا ضمن سباقه الأول في الموسم، بعد أن حل مكان جوني إدغار ضمن صفوف ترايدنت، بينما تمكن كايلن فريدريك من حصد المركز الثامن.

وقد أكمل ألكسندر سموليار ورفائيل فيلاغوميز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: