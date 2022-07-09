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فورمولا 3 / ريد بُل رينغ تقرير السباق

فورمولا 3: كروفورد يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في النمسا

تمكن جاك كروفورد من حصد فوزه الأول في الفورمولا 3 في النمسا، وذلك بعد انطلاقه من المركز الثالث قبل اقتناصه الصدارة من كايو كوليت.

فورمولا 3: كروفورد يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في النمسا

انطلق سائق بريما من المركز الثالث، لكنه تراجع للمركز الرابع قبل أن يتقدم من جديد مستفيدًا من المشكلة الميكانيكية التي تعرض لها خوان مانويل كوريا.

ونجح كروفورد بعد ذلك بتجاوز فرانكو كولابينتو إلى المركز الثاني قبل أن يتقدم من الجهة الخارجية لكوليت عند المنعطف العاشر وينتزع الصدارة.

وبحلول اللفة 17 كان كروفورد في الصدارة بفارق 0.7 ثانية، حيث تشبّث بمركزه رغم أفضلية الدي آر اس لدى كوليت ليسجل فوزه الأول في السلسلة.

هذا واكتفى كوليت بالمركز الثاني - أفضل نتيجة له في الموسم حتى الآن - بينما تمكن كولابينتو من صد هجمات آرثر لوكلير القادم من الخلف ليحرز المركز الثالث، فيما عوّض المونغاسكي 5 مراكز ليحقق المركز الرابع.

وكان كوليت المنطلق أولًا قد تمكن من الحفاظ على صدارت على الانطلاقة، بينما تنافس كولابينتو وكروفورد على المركز الثالث.

فيما تقدم كوريا إلى الصدارة قبل توقف المنافسات بدخول سيارة الأمان إثر توقف سيارة رافاييل فيلاغوميز على المسار بعد احتكاكه بدايفيد فيداليس.

ومع استئناف المنافسات عرفت الدراما طريقها إلى كوريا في اللفة السادسة، حيث عانى سائق آرت من مشكلة ميكانيكية على المقطع المستقيم ليتراجع في الترتيب.

في الخلف كذلك تمكن أوليفر بيرمان ولوكلير من تجاوز رومان ستانيك إلى المركزين السادس والسابع في اللفة الثامنة، قبل أن يُطبق نظام سيارة الأمان الافتراضية إثر تعرض ويليام آلاتالو لمشكلة ميكانيكية.

وفي اللفة 14 بعد استنئاف المنافسات، نجح كروفورد في انتزاع الصدارة بعد معركة شرسة مع كوليت.

المركز الخامس في السباق ذهب إلى ستانيك أمام كايلن فريدريك، جوني إدغار وفيكتور مارتينز.

فيما أكمل أليكسندر سموليار وإسحاق حجّار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   5 جاك كراوفورد Italy بريما باورتيم 21 -  
2   10 Brazil كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 21 0.600 0.600
3   29 Argentina فرانكو كولابينتو Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 21 1.000 1.000
4   4 Monaco آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 21 1.200 1.200
5   2 Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت 21 2.300 2.300
6   17 United States كايلن فريددرك United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 6.100 6.100
7   1 United Kingdom جوني إدجر Italy تريدنت 21 7.200 7.200
8   7 France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 21 7.500 7.500
9   11 Russian Federation ألكسندر سموليار Netherlands ام بي موتورسبورت 21 8.100 8.100
10   18 إسحق هاجر United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 8.500 8.500
11   8 غريغور سوسي France آرت غران بري 21 8.900 8.900
12   26 United Kingdom زاك أوسوليفان Carlin 21 9.300 9.300
13   22 بيبي مارتي Spain كامبوس ريسينغ 21 9.700 9.700

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فورمولا 3: لوكلير يحرم أوسوليفان الفوز بسباق موطنه في بريطانيا
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