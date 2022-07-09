فورمولا 3: كروفورد يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق القصير في النمسا

انطلق سائق بريما من المركز الثالث، لكنه تراجع للمركز الرابع قبل أن يتقدم من جديد مستفيدًا من المشكلة الميكانيكية التي تعرض لها خوان مانويل كوريا.

ونجح كروفورد بعد ذلك بتجاوز فرانكو كولابينتو إلى المركز الثاني قبل أن يتقدم من الجهة الخارجية لكوليت عند المنعطف العاشر وينتزع الصدارة.

وبحلول اللفة 17 كان كروفورد في الصدارة بفارق 0.7 ثانية، حيث تشبّث بمركزه رغم أفضلية الدي آر اس لدى كوليت ليسجل فوزه الأول في السلسلة.

هذا واكتفى كوليت بالمركز الثاني - أفضل نتيجة له في الموسم حتى الآن - بينما تمكن كولابينتو من صد هجمات آرثر لوكلير القادم من الخلف ليحرز المركز الثالث، فيما عوّض المونغاسكي 5 مراكز ليحقق المركز الرابع.

وكان كوليت المنطلق أولًا قد تمكن من الحفاظ على صدارت على الانطلاقة، بينما تنافس كولابينتو وكروفورد على المركز الثالث.

فيما تقدم كوريا إلى الصدارة قبل توقف المنافسات بدخول سيارة الأمان إثر توقف سيارة رافاييل فيلاغوميز على المسار بعد احتكاكه بدايفيد فيداليس.

ومع استئناف المنافسات عرفت الدراما طريقها إلى كوريا في اللفة السادسة، حيث عانى سائق آرت من مشكلة ميكانيكية على المقطع المستقيم ليتراجع في الترتيب.

في الخلف كذلك تمكن أوليفر بيرمان ولوكلير من تجاوز رومان ستانيك إلى المركزين السادس والسابع في اللفة الثامنة، قبل أن يُطبق نظام سيارة الأمان الافتراضية إثر تعرض ويليام آلاتالو لمشكلة ميكانيكية.

وفي اللفة 14 بعد استنئاف المنافسات، نجح كروفورد في انتزاع الصدارة بعد معركة شرسة مع كوليت.

المركز الخامس في السباق ذهب إلى ستانيك أمام كايلن فريدريك، جوني إدغار وفيكتور مارتينز.

فيما أكمل أليكسندر سموليار وإسحاق حجّار ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب السباق: