فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين

بعد انطلاقه سابعًا، أحرز البريطاني فوزه الأوّل بعد معركتين منفصلتين على الصدارة. وكان كالدويل قريبًا من المقدّمة طوال السباق وورث الصدارة في اللفّات الأخيرة بعد حادث ماتيو نانيني وديني هوغر زميل كالدويل أثناء معركتهما على الصدارة.

وحلّ فيكتور مارتينز ثانيًا مُحقّقًا منصّة تتويجه الثانية في الفورمولا 3، في حين أكمل فريدريك فيستي ترتيب مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه آرت.

وذهب المركز الرابع إلى كليمونت نوفالاك الذي حقّق أفضل نتيجة له منذ سباق برشلونة العام الماضي، بينما أكمل كايو كوليت ترتيب الخمسة الأوائل ضمن عطلة نهاية أسبوعه الأولى منذ ترقيته من كأس الفورمولا رينو الأوروبيّة.

وحلّ البريطاني جوني إدغار سادسًا أمام أيومو إيواسا ومن ثمّ جاك دوهان، بينما كان المركز التاسع من نصيب جاك كراوفورد.

وضمن عودته إلى التسابق بعد 18 شهرًا من الغياب إثر نجاته من الحادث المروّع للفورمولا 2 في سباق 2019 والذي حصد روح أنطوان هوبير، حقّق خوان مانويل كوريا نقطة ضمن سباقه الثاني فقط خلف مقود سيارة آرت بحلوله عاشرًا.