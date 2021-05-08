تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة
فورمولا 3 / برشلونة تقرير السباق

فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين

حقّق أولي كالدويل سائق بريما ريسينغ انتصاره الأوّل في الفورمولا 3 في برشلونة بعد سباق فوضويّ شهد انتهاء معركتين على الصدارة بحوادث مثيرة للجدل.

فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين

بعد انطلاقه سابعًا، أحرز البريطاني فوزه الأوّل بعد معركتين منفصلتين على الصدارة. وكان كالدويل قريبًا من المقدّمة طوال السباق وورث الصدارة في اللفّات الأخيرة بعد حادث ماتيو نانيني وديني هوغر زميل كالدويل أثناء معركتهما على الصدارة.

وحلّ فيكتور مارتينز ثانيًا مُحقّقًا منصّة تتويجه الثانية في الفورمولا 3، في حين أكمل فريدريك فيستي ترتيب مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه آرت.

وذهب المركز الرابع إلى كليمونت نوفالاك الذي حقّق أفضل نتيجة له منذ سباق برشلونة العام الماضي، بينما أكمل كايو كوليت ترتيب الخمسة الأوائل ضمن عطلة نهاية أسبوعه الأولى منذ ترقيته من كأس الفورمولا رينو الأوروبيّة.

وحلّ البريطاني جوني إدغار سادسًا أمام أيومو إيواسا ومن ثمّ جاك دوهان، بينما كان المركز التاسع من نصيب جاك كراوفورد.

وضمن عودته إلى التسابق بعد 18 شهرًا من الغياب إثر نجاته من الحادث المروّع للفورمولا 2 في سباق 2019 والذي حصد روح أنطوان هوبير، حقّق خوان مانويل كوريا نقطة ضمن سباقه الثاني فقط خلف مقود سيارة آرت بحلوله عاشرًا.

المشاركات
التعليقات
فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة

المقال السابق

فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 3
الحدث برشلونة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا

2
فورمولا 1

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

3
فورمولا 1

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري

4
فورمولا 1

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

5
فورمولا 1

مراجعة لوكلير لمقاربته لعطلة نهاية الأسبوع ساعدته في إسبانيا

أحدث الأخبار
فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين
F3

فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين

فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة
F3

فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة

فورمولا 3: هوغر ينتزع قطب الانطلاق الأول من دوهان في برشلونة
F3

فورمولا 3: هوغر ينتزع قطب الانطلاق الأول من دوهان في برشلونة

07-05-2021
خوان مانويل كوريا يسجّل عودة بطولية من بوابة الفورمولا 3 هذا الموسم
F3

خوان مانويل كوريا يسجّل عودة بطولية من بوابة الفورمولا 3 هذا الموسم

01-02-2021
سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021
F2

سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021

06-11-2020

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تشرح قرار انطلاقها على إطارات "سوفت" في إسبانيا

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون تخوّف من أنّ "مجازفة" الإعدادات ستعود بنتائج عكسيّة قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل

مراجعة لوكلير لمقاربته لعطلة نهاية الأسبوع ساعدته في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

مراجعة لوكلير لمقاربته لعطلة نهاية الأسبوع ساعدته في إسبانيا

فيتيل بات يشعر "بارتياحٍ أكبر" داخل سيارة أستون مارتن بعد تحديثاتها
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل بات يشعر "بارتياحٍ أكبر" داخل سيارة أستون مارتن بعد تحديثاتها

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي
فورمولا 1 فورمولا 1

تسونودا لديه "علامة استفهام" حول أداء سيارة ألفا تاوري بالمقارنة مع زميله غاسلي

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية... جذور متأصلة منذ سنوات طويلة

أحدث الأخبار

فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: كالدويل يفوز في السباق الثاني في برشلونة بعد حادث المتصدّرين

فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: سموليار يفوز بالسباق الأول في الموسم تحت سيارة الأمان في برشلونة

فورمولا 3: هوغر ينتزع قطب الانطلاق الأول من دوهان في برشلونة
فورمولا 3 فورمولا 3

فورمولا 3: هوغر ينتزع قطب الانطلاق الأول من دوهان في برشلونة

خوان مانويل كوريا يسجّل عودة بطولية من بوابة الفورمولا 3 هذا الموسم
فورمولا 3 فورمولا 3

خوان مانويل كوريا يسجّل عودة بطولية من بوابة الفورمولا 3 هذا الموسم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.