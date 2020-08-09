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فورمولا 3 / جولة سيلفرستون الثانية / تقرير السباق

فورمولا 3: فيسكال يتجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة ويحصد فوزه الأول في سيلفرستون

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فورمولا 3: فيسكال يتجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة ويحصد فوزه الأول في سيلفرستون
09-08-2020

تمكّن بينت فيسكال من تجاوز ليريم زينديلي في اللفّة الأخيرة المثيرة مسجلًا فوزه الأوّل في الفورمولا 3 من بوابة سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في سيلفرستون.

انطلاقة بين بارنيكوت البطيئة من المركز الأوّل أهدت الصدارة لبطل الفورمولا 4 الألمانية موسم 2018 زينديلي في اللفة الافتتاحية، بينما تقدم سائق "ام بي موتورسبورت" فيسكال لملاحقته في المركز الثاني.

وقد شهد السباق دخول سيارة الأمان في اللفة الافتتاحية لسحب سيارتي كالان ويليامز وزميل فيسكال لوكاس دنر، قبل وقوع حادثة ثلاثية كذلك بين أليكس بيروني، أليكسندر سموليار ودايفيد شوماخر، والتي تسبب بانسحاب الأخير.

ومع استئناف السباق، حافظ زينديلي سائق ترايدنت على أفضليته، وسرعان ما تبلورت معركة ثنائية حامية على الصدارة مع ملاحقة فيسكال القريبة لزينديلي.

وقد انتظر فيسكال حتى اللفة الـ 20 والأخيرة ليُقدم على حركته، حيث نجح في اقتناص الصدارة متجاوزًا زينديلي من الجهة الداخلية، ليفوز بفارق حوالي عُشر من الثانية.

آخر مراكز منصّة التتويج كان من نصيب ناشئ ساوبر ثيو بروشير أمام دايفيد بيكمان الذي استفاد من خروج ليام لاوسون عن المسار في المنعطف ما قبل الأخير وتراجعه ليُنهي السباق خامسًا.

أوسكار بياستري المنافس على اللقب اكتفى بالمركز السادس أمام جايك هيوز وفيستي.

بينما أكمل كليمينت نوفالاك وإنزو فيتيبالدي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن مركز بياستري السادس وضعه على بُعد نقطة وحيدة من متصدر الترتيب لوغان سارجينت الذي واجه أضرارًا بالغة على سيارته اليوم.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 20 40:32.362  
2   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 20 40:32.551 0.189
3   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 20 40:40.757 8.395
4   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 20 40:41.191 8.829
5   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 40:41.210 8.848
6   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 20 40:41.588 9.226
7   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 20 40:43.104 10.742
8   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 20 40:43.328 10.966
9   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 20 40:43.863 11.501
10   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 20 40:53.708 21.346
11   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 40:55.195 22.833
12   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 20 40:56.260 23.898
13   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 40:56.299 23.937
14   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 20 40:56.405 24.043
15   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 20 40:57.280 24.918
فورمولا 3: سارجينت يحقق فوزه الأوّل ويتقدم لصدارة البطولة في سيلفرستون

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