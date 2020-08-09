فورمولا 3: فيسكال يتجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة ويحصد فوزه الأول في سيلفرستون
تمكّن بينت فيسكال من تجاوز ليريم زينديلي في اللفّة الأخيرة المثيرة مسجلًا فوزه الأوّل في الفورمولا 3 من بوابة سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في سيلفرستون.
انطلاقة بين بارنيكوت البطيئة من المركز الأوّل أهدت الصدارة لبطل الفورمولا 4 الألمانية موسم 2018 زينديلي في اللفة الافتتاحية، بينما تقدم سائق "ام بي موتورسبورت" فيسكال لملاحقته في المركز الثاني.
وقد شهد السباق دخول سيارة الأمان في اللفة الافتتاحية لسحب سيارتي كالان ويليامز وزميل فيسكال لوكاس دنر، قبل وقوع حادثة ثلاثية كذلك بين أليكس بيروني، أليكسندر سموليار ودايفيد شوماخر، والتي تسبب بانسحاب الأخير.
ومع استئناف السباق، حافظ زينديلي سائق ترايدنت على أفضليته، وسرعان ما تبلورت معركة ثنائية حامية على الصدارة مع ملاحقة فيسكال القريبة لزينديلي.
وقد انتظر فيسكال حتى اللفة الـ 20 والأخيرة ليُقدم على حركته، حيث نجح في اقتناص الصدارة متجاوزًا زينديلي من الجهة الداخلية، ليفوز بفارق حوالي عُشر من الثانية.
آخر مراكز منصّة التتويج كان من نصيب ناشئ ساوبر ثيو بروشير أمام دايفيد بيكمان الذي استفاد من خروج ليام لاوسون عن المسار في المنعطف ما قبل الأخير وتراجعه ليُنهي السباق خامسًا.
أوسكار بياستري المنافس على اللقب اكتفى بالمركز السادس أمام جايك هيوز وفيستي.
بينما أكمل كليمينت نوفالاك وإنزو فيتيبالدي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
جديرٌ بالذكر أن مركز بياستري السادس وضعه على بُعد نقطة وحيدة من متصدر الترتيب لوغان سارجينت الذي واجه أضرارًا بالغة على سيارته اليوم.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|18
|بينت فيسكال
|ام بي موتورسبورت
|20
|40:32.362
|2
|10
|ليريم زينديلي
|تريدنت
|20
|40:32.551
|0.189
|3
|7
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|20
|40:40.757
|8.395
|4
|11
|ديفيد بيكمانن
|تريدنت
|20
|40:41.191
|8.829
|5
|5
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|20
|40:41.210
|8.848
|6
|1
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|20
|40:41.588
|9.226
|7
|15
|جايك هيوز
|اتش دبليو آي آي جي
|20
|40:43.104
|10.742
|8
|2
|فردريك فيستي
|بريما باورتيم
|20
|40:43.328
|10.966
|9
|26
|كليمنت نوفالك
|كارلين
|20
|40:43.863
|11.501
|10
|14
|إنزو فيتيبالدي
|اتش دبليو آي آي جي
|20
|40:53.708
|21.346
|11
|24
|إيغور فراجا
|شارونغ رايسينغ سيستم
|20
|40:55.195
|22.833
|12
|28
|كاميرون داس
|كارلين
|20
|40:56.260
|23.898
|13
|4
|ماكس فيوتريل
|هايتيك ريسينغ
|20
|40:56.299
|23.937
|14
|9
|سيباستيان فيرنانديز
|آرت غران بري
|20
|40:56.405
|24.043
|15
|8
|ألكسندر سموليار
|آرت غران بري
|20
|40:57.280
|24.918
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