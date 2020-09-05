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فورمولا 3 / مونزا / تقرير السباق

فورمولا 3: فيستي يشق طريقه من المركز التاسع ليحقق فوزًا مثيرًا في مونزا

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فورمولا 3: فيستي يشق طريقه من المركز التاسع ليحقق فوزًا مثيرًا في مونزا

أحرز فريدريك فيستي الفوز بالسباق الأوّل في جولة مونزا ضمن منافسات بطولة الفورمولا 3 عبر تجاوز متأخّر على ثيو بورشير بعدما شقّ طريقه من المركز التاسع على شبكة الانطلاق.

خسر بورشير قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة بتعرضه - بين تسعة سائقين آخرين تلقوا عقوبات - للتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، لينطلق من المركز السادس.

وقد قام بورشير بانطلاقة سريعة تقدم على إثرها إلى المركز الثالث في نهاية اللفة الأولى قبل أن يتجاوز ماتيو يانيني إلى المركز الثاني بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج الأوّل من اللفة الثانية.

وواصل بورشير زحفه ليتجاوز المنطلق أولًا ليام لاوسون إلى الصدارة في اللفة الرابعة، فيما تمكن جايك هيوز كذلك من تجاوز لاوسون إلى المركز الثاني بعد ذلك ببضع لفات.

ومع تواصل معاناة لاوسون - الذي احتك بسيارة نانيني - فقد تمكّن فيستي من تجاوزه إلى المركز الثالث.

وبالرُغم من تواجده بعيدًا خلف ثنائي الصدارة بورشير وهيوز، لكنّ دخول سيارة الأمان ساهم في تقليص ذلك الفارق، ليتمكن فيستي من تجاوز هيوز عند استئناف السباق، قبل أن يتمكن من اقتناص الصدارة من براثن بورشير قبل ثلاث لفات من النهاية ليعبر العلم الشطرنجي أولًا مسجلًا الفوز الثاني له هذا الموسم بفارق 8 أعشار من الثانية عن الفرنسي.

ومع تراجع وتيرة هيوز، تقدم أوسكار بياستري لحسم آخر مراكز منصة التتويج لصالحه، واستعادة صدارة الترتيب بعد السباق الكارثي للمتصدر السابق لوغان سارجينت الذي حل بالمركز الـ 26.

المركز الرابع ذهب إلى دايفيد بيكمان سائق ترايدنت أمام هيوز ولاوسون.

ليريم زينديلي حلّ سابعًا أمام بينت فيسكال وإنزو فيتيبالدي، بينما أكمل مايكل بيلوف سائق شاروز ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 22 -  
2   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 22 0.800 0.800
3   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 22 5.400 5.400
4   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 22 6.100 6.100
5   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 22 7.400 7.400
6   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 7.900 7.900
7   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 22 8.600 8.600
8   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 22 9.200 9.200
9   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 22 12.100 12.100
10   25 مايكل بيلوف Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 15.400 15.400
11   23 رومان ستانيك Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 22 15.700 15.700
12   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 22 16.800 16.800
13   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 22 17.200 17.200
14   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 22 18.400 18.400
15   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 22 19.100 19.100
16   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 22 20.200 20.200
فورمولا 3: بورشير يحرز قطب الانطلاق الأوّل له في مونزا ضمن تصفيات هزلية

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