فورمولا 3: فيستي يشق طريقه من المركز التاسع ليحقق فوزًا مثيرًا في مونزا

خسر بورشير قطب الانطلاق الأوّل له في البطولة بتعرضه - بين تسعة سائقين آخرين تلقوا عقوبات - للتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، لينطلق من المركز السادس.

وقد قام بورشير بانطلاقة سريعة تقدم على إثرها إلى المركز الثالث في نهاية اللفة الأولى قبل أن يتجاوز ماتيو يانيني إلى المركز الثاني بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج الأوّل من اللفة الثانية.

وواصل بورشير زحفه ليتجاوز المنطلق أولًا ليام لاوسون إلى الصدارة في اللفة الرابعة، فيما تمكن جايك هيوز كذلك من تجاوز لاوسون إلى المركز الثاني بعد ذلك ببضع لفات.

ومع تواصل معاناة لاوسون - الذي احتك بسيارة نانيني - فقد تمكّن فيستي من تجاوزه إلى المركز الثالث.

وبالرُغم من تواجده بعيدًا خلف ثنائي الصدارة بورشير وهيوز، لكنّ دخول سيارة الأمان ساهم في تقليص ذلك الفارق، ليتمكن فيستي من تجاوز هيوز عند استئناف السباق، قبل أن يتمكن من اقتناص الصدارة من براثن بورشير قبل ثلاث لفات من النهاية ليعبر العلم الشطرنجي أولًا مسجلًا الفوز الثاني له هذا الموسم بفارق 8 أعشار من الثانية عن الفرنسي.

ومع تراجع وتيرة هيوز، تقدم أوسكار بياستري لحسم آخر مراكز منصة التتويج لصالحه، واستعادة صدارة الترتيب بعد السباق الكارثي للمتصدر السابق لوغان سارجينت الذي حل بالمركز الـ 26.

المركز الرابع ذهب إلى دايفيد بيكمان سائق ترايدنت أمام هيوز ولاوسون.

ليريم زينديلي حلّ سابعًا أمام بينت فيسكال وإنزو فيتيبالدي، بينما أكمل مايكل بيلوف سائق شاروز ريسينغ ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد.

نتيجة السباق: