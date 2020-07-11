فورمولا 3: فيستي يسجّل فوزه الأول في النمسا مستفيدًا من إنهاء السباق مبكرًا

تسبّب تزايد هطول الأمطار بغزارة على حلبة ريد بُل رينغ في رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق الذي لم يُستأنف مع بقاء 10 لفات على النهاية.

وقد حافظ الدنماركي فيستي على صدارته للسباق منطلقًا من المركز الأوّل، في الوقت الذي شقّ فيه سائق ترايدنت ليريم زيندلي طريقه من المركز السادس إلى الثاني بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل من اللفة الافتتاحية.

وشهد السباق تطبيق سيارة الأمان في ثلاث فترات بسبب الحوادث على الحلبة المبللة، ليُعلن المراقبون عدم استئنافه في الفترة الأخيرة بسبب غزارة الأمطار، ما يعني أنّ ناشئ السلسلة فيستي قد أحرز فوزه الأوّل في الفورمولا 3، بينما سجّل زيندلي أولى منصّات تتويجه في البطولة.

المركز الثالث كان من نصيب دايفيد بيكمان الذي سجّل هو الآخر أولى منصّات تتويجه في البطولة منذ أن تمت إعادة تسميتها بعد أن كانت "جي بي 3"، في حين أكمل زميله في ترايدنت أولي كالدويل ترتيب المراكز الأربعة الأولى.

وكان كالدويل قادرًا على تجاوز الفائز بسباق الأسبوع الماضي أوسكار بياستري ليُطيح به إلى المركز الخامس.

ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" حل سادسًا أمام سائق بريما لوغان سارجانت وليام لاوسون.

وقد أكمل حامل لقب الفورمولا 4 الألمانية ثيو بورشاير وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأوّل في سباق الغد الذي يعتمد شبكة انطلاق معكوسة.

نتيجة السباق: