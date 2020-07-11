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فورمولا 3 / جولة سبيلبرغ الثانية / تقرير السباق

فورمولا 3: فيستي يسجّل فوزه الأول في النمسا مستفيدًا من إنهاء السباق مبكرًا

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فورمولا 3: فيستي يسجّل فوزه الأول في النمسا مستفيدًا من إنهاء السباق مبكرًا
11-07-2020

فرض فريدريك فيستي سيطرته على مجريات السباق الأوّل ضمن الجولة الثانية لبطولة الفورمولا 3 في النمسا، والذي انتهى قبل موعده مباشرة بعد منتصف المسافة.

تسبّب تزايد هطول الأمطار بغزارة على حلبة ريد بُل رينغ في رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق الذي لم يُستأنف مع بقاء 10 لفات على النهاية.

وقد حافظ الدنماركي فيستي على صدارته للسباق منطلقًا من المركز الأوّل، في الوقت الذي شقّ فيه سائق ترايدنت ليريم زيندلي طريقه من المركز السادس إلى الثاني بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل من اللفة الافتتاحية.

وشهد السباق تطبيق سيارة الأمان في ثلاث فترات بسبب الحوادث على الحلبة المبللة، ليُعلن المراقبون عدم استئنافه في الفترة الأخيرة بسبب غزارة الأمطار، ما يعني أنّ ناشئ السلسلة فيستي قد أحرز فوزه الأوّل في الفورمولا 3، بينما سجّل زيندلي أولى منصّات تتويجه في البطولة.

المركز الثالث كان من نصيب دايفيد بيكمان الذي سجّل هو الآخر أولى منصّات تتويجه في البطولة منذ أن تمت إعادة تسميتها بعد أن كانت "جي بي 3"، في حين أكمل زميله في ترايدنت أولي كالدويل ترتيب المراكز الأربعة الأولى.

وكان كالدويل قادرًا على تجاوز الفائز بسباق الأسبوع الماضي أوسكار بياستري ليُطيح به إلى المركز الخامس.

ريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" حل سادسًا أمام سائق بريما لوغان سارجانت وليام لاوسون.

وقد أكمل حامل لقب الفورمولا 4 الألمانية ثيو بورشاير وجايك هيوز ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأوّل في سباق الغد الذي يعتمد شبكة انطلاق معكوسة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 12 21:06.054  
2   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 12 21:08.069 2.015
3   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 12 21:09.969 3.915
4   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 12 21:10.830 4.776
5   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 12 21:11.057 5.003
6   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 12 21:12.919 6.865
7   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 12 21:13.033 6.979
8   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 21:13.816 7.762
9   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 12 21:14.745 8.691
10   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 12 21:15.660 9.606
11   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 12 21:17.098 11.044
12   25 Germany دايفيد شوماخر Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 21:17.740 11.686
13   4 United Kingdom ماكس فيوتريل United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 21:18.651 12.597
14   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 12 21:18.680 12.626
15   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 12 21:19.833 13.779
16   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 12 21:20.062 14.008
17   27 United Kingdom إنعام أحمد United Kingdom كارلين 12 21:21.263 15.209
18   18 Netherlands بينت فيسكال Netherlands ام بي موتورسبورت 12 21:22.750 16.696
19   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 12 21:23.556 17.502
20   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 21:23.877 17.823
21   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 12 21:24.235 18.181
22   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 12 21:25.302 19.248
23   24 Brazil إيغور فراجا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12 21:26.053 19.999
24   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 12 21:27.169 21.115
25   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 12 21:27.668 21.614
26   30 Italy أليسيو ديليدا Spain كامبوس ريسينغ 12 21:28.895 22.841
27   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 12 21:29.820 23.766
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