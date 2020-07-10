فورمولا 3: فيستي يحرز قطب الانطلاق الأول لجولة النمسا الثانية

تواجد زميل فيستي ضمن صفوف بريما لوغان سارجانت على قمة جدول الأزمنة، لكنّه لم يتمكن من الدفاع عن مركزه إثر مشكلة تقنية، ليستفيد من ذلك الدنماركي وسائق ترايدنت دايفيد بيكمان.

وكان سارجانت ما يزال السائق الأسرع - رغم توقف سيارته قبل 5 دقائق من نهاية الحصة - عندما تمّ التلويح بالعلم الشطرنجي، لكنّ فيستي وبيكمان كانا ضمن لفّة أسرع، حيث اقتنص الأوّل قطب الانطلاق بفارق 0.123 ثانية عن بيكمان.

في المقابل، حجز الفائز في جولة النمسا الأولى ومتصدر البطولة أوسكار بياستري مركز الانطلاق الرابع، حيث أكمل ثلاثية بريما على أول صفين للانطلاق.

حامل لقب الفورمولا 4 الألمانية ثيو بروشاير حقق خطوة كبيرة للأمام بالمقارنة مع الجولة الافتتاحية، حيث سجّل الفرنسي زمنًا منحه المركز الخامس على شبكة الانطلاق لصالح فريقه آرت، وأمام سائق ترايدنت الثاني ليريم زينديلي.

المركز السابع ذهب إلى أليكس بيروني على متن سيارة كامبوس ريسينغ، حيث سيتشارك صف الانطلاق الرابع مع أولي كالدويل.

فيما أكمل سيباستيان فيرنانديز وليام لاوسون ترتيب المراكز العشرة الأولى.