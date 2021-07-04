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فورمولا 3 / سبيلبرغ تقرير السباق

فورمولا 3: فيستي يتقدم على ثنائي بريما ويفوز بالسباق الرئيسي في النمسا

أحرز فريدريك فيستي الفوز بالسباق الرئيسي لجولة النمسا في الفورمولا 3، حيث نجح بتجاوز دينيس هاوغر المنطلق أولًا ليسجّل أول انتصار له هذا الموسم.

فورمولا 3: فيستي يتقدم على ثنائي بريما ويفوز بالسباق الرئيسي في النمسا

انتزع سائق "أرت" المنطلق من المركز الثاني الصدارة عند منتصف السباق، قبل أن يعبر العلم الشطرنجي أمام هاوغر وزمليه أولي كالدويل الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

فيما حل زميل فيستي بالفريق أليكسندر سموليار رابعًا أمام ماتيو يانيني سائق "اتش دبليو أيه رايسلاب" وأيوما إيواسا الذي انطلق من المركز الـ 19.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد عانى كايو كوليه إثر توقّف سيارته على الانطلاقة، ما دفعه إلى مؤخرة الترتيب، في الوقت الذي قام فيه هاوغر بانطلاقة نظيفة.

لكن فيستي نجح بتعويض الفارق خلف هاوغر، ليقتنص الصدارة مستعنيًا بنظام "دي آر اس"، فيما تجاوز كالدويل منافسه فيكتور مارتنز في اللفة السادسة، قبل أن يفعل زميله آثر لوكلير ذات الأمر.

في المقابل، تمكن سموليار من انتزاع مركز الوصافة في اللفة السابعة، بينما تجاوز كالدويل ولوكلير جاك كروفورد إلى المركزين الخامس والسادس تواليًا.

وذاق سموليار طعم الصدارة لفترة وجيزة في اللفة 11 أمام فيستي وهاوغر، وذلك قبل أن يصطدم لوكلير ومارتنز ببعضهما البعض.

وبحلول اللفة 21، تمكن كالدويل من التقدم إلى المركز الثاني أمام سموليار، قبل أن يتمكن من تجاوز هاوغر في اللفة الأخيرة، لكن الأخير نجح باستعادة مركزه والاكتفاء بالمركز الثاني خلف فيستي.

كوليه حل سابعًا أمام لوغان سارجينت وكالان ويليامز، وقد أكمل جوني إدجر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن منافسات الفورمولا 3 تعود في الجولة الرابعة من بوابة حلبة هنغارورينغ  في 30 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 24 -  
2 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 24 1.100 1.100
3 3 United Kingdom أولي كالدويل Italy بريما باورتيم 24 1.700 1.700
4 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 24 2.200 2.200
5 14 Italy ماتيو نانيني Germany اتش دبليو آي آي جي 24 4.100 4.100
6 11 أيوما إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 5.100 5.100
7 18 كايو كوليه Netherlands ام بي موتورسبورت 24 6.700 6.700
8 29 United States لوجان سارجينت Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 7.500 7.500
9 26 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 24 8.300 8.300
10 25 United Kingdom جوني إدجر United Kingdom كارلين 24 9.000 9.000
11 15 أوليفر رازموسين Germany اتش دبليو آي آي جي 24 9.200 9.200
12 6 Germany دايفيد شوماخر Italy تريدنت 24 9.600 9.600
13 30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 24 10.300 10.300
14 12 Czech Republic رومان ساتانيك United Kingdom هايتيك ريسينغ 24 10.700 10.700
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فورمولا 3: هاوغر يفوز بالسباق القصير الأول متقدمًا ثنائية بريما في النمسا

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