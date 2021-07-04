فورمولا 3: فيستي يتقدم على ثنائي بريما ويفوز بالسباق الرئيسي في النمسا

انتزع سائق "أرت" المنطلق من المركز الثاني الصدارة عند منتصف السباق، قبل أن يعبر العلم الشطرنجي أمام هاوغر وزمليه أولي كالدويل الذي أكمل مراكز منصة التتويج.

فيما حل زميل فيستي بالفريق أليكسندر سموليار رابعًا أمام ماتيو يانيني سائق "اتش دبليو أيه رايسلاب" وأيوما إيواسا الذي انطلق من المركز الـ 19.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد عانى كايو كوليه إثر توقّف سيارته على الانطلاقة، ما دفعه إلى مؤخرة الترتيب، في الوقت الذي قام فيه هاوغر بانطلاقة نظيفة.

لكن فيستي نجح بتعويض الفارق خلف هاوغر، ليقتنص الصدارة مستعنيًا بنظام "دي آر اس"، فيما تجاوز كالدويل منافسه فيكتور مارتنز في اللفة السادسة، قبل أن يفعل زميله آثر لوكلير ذات الأمر.

في المقابل، تمكن سموليار من انتزاع مركز الوصافة في اللفة السابعة، بينما تجاوز كالدويل ولوكلير جاك كروفورد إلى المركزين الخامس والسادس تواليًا.

وذاق سموليار طعم الصدارة لفترة وجيزة في اللفة 11 أمام فيستي وهاوغر، وذلك قبل أن يصطدم لوكلير ومارتنز ببعضهما البعض.

وبحلول اللفة 21، تمكن كالدويل من التقدم إلى المركز الثاني أمام سموليار، قبل أن يتمكن من تجاوز هاوغر في اللفة الأخيرة، لكن الأخير نجح باستعادة مركزه والاكتفاء بالمركز الثاني خلف فيستي.

كوليه حل سابعًا أمام لوغان سارجينت وكالان ويليامز، وقد أكمل جوني إدجر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن منافسات الفورمولا 3 تعود في الجولة الرابعة من بوابة حلبة هنغارورينغ في 30 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب.

نتيجة السباق: