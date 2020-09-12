فورمولا 3: فيستي يتجاوز هيوز في اللفة الأخيرة ويفوز في موجيللو

شهد النصف الأوّل من السباق الرئيسي للجولة الختامية معركة محتدمة على الصدارة بين المنطلق أولّا ليريم زينديلي وهيوز.

وقد تناوب الثنائي على الصدارة في معركة مثيرة، قبل أن يتجاوز هيوز زينديلي إلى الصدارة عند منتصف السباق ويتقدم في الأمام تاركًا غريمه عرضة لهجوم فيستي القادم من الخلف، والذي يُعدّ واحدًا من 6 سائقين ضمن منافسة نظرية على اللقب.

وقد تمكّن فيستي من تجاوز زينديلي بعد ذلك بلفتين متقدمًا إلى المركز الثاني خلف هيوز.

ونجح فيستي في التقدم إلى الصدارة قبل أن يخسرها في اللفة قبل الأخيرة عندما نجح هيوز في استعادة مركزه، قبل أن يردّ فيستي ويقفز أمام هيوز في اللفة الأخيرة مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم، بعدد مرّات فوز أكثر من أيّ سائق هذا العام، وبفارق ثلاثة أعشار من الثانية عن غريمه.

منافسا فيستي على اللقب وزميلاه في بريما لوغان سارجينت والمتصدر أوسكار بياستري عانيا خلال هذا السباق، حيث أكمل الأوّل السباق بالمركز السادس ليتعادل في النقاط مع بياستري الذي لم يسجّل النقاط اليوم بحلوله بالمركز الـ 11.

آخر مراكز منصّة التتويج كان من نصيب ثيو بروشير الذي تجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة.

بينما حلّ إنزو فيتيبالدي في المركز الخامس ضمن أفضل نتائجه هذا الموسم أمام سارجينت، ألكسندر سموليار، دايفيد بيكمان وسيباسيتان فرنانديز.

وقد اكمل ناشئ ريد بُل ليام لاوسون - الذي خرج من المنافسة على اللقب - ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: