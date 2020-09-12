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فورمولا 3 / موجيللو / تقرير السباق

فورمولا 3: فيستي يتجاوز هيوز في اللفة الأخيرة ويفوز في موجيللو

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فورمولا 3: فيستي يتجاوز هيوز في اللفة الأخيرة ويفوز في موجيللو

أحرز فريدريك فيستي الفوز الثالث له هذا الموسم في الفورمولا 3 من بوابة السباق الرئيسي لجولة موجيللو بعد تجاوزه لجايك هيوز في اللفة الأخيرة.

شهد النصف الأوّل من السباق الرئيسي للجولة الختامية معركة محتدمة على الصدارة بين المنطلق أولّا ليريم زينديلي وهيوز.

وقد تناوب الثنائي على الصدارة في معركة مثيرة، قبل أن يتجاوز هيوز زينديلي إلى الصدارة عند منتصف السباق ويتقدم في الأمام تاركًا غريمه عرضة لهجوم فيستي القادم من الخلف، والذي يُعدّ واحدًا من 6 سائقين ضمن منافسة نظرية على اللقب.

وقد تمكّن فيستي من تجاوز زينديلي بعد ذلك بلفتين متقدمًا إلى المركز الثاني خلف هيوز.

ونجح فيستي في التقدم إلى الصدارة قبل أن يخسرها في اللفة قبل الأخيرة عندما نجح هيوز في استعادة مركزه، قبل أن يردّ فيستي ويقفز أمام هيوز في اللفة الأخيرة مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم، بعدد مرّات فوز أكثر من أيّ سائق هذا العام، وبفارق ثلاثة أعشار من الثانية عن غريمه.

منافسا فيستي على اللقب وزميلاه في بريما لوغان سارجينت والمتصدر أوسكار بياستري عانيا خلال هذا السباق، حيث أكمل الأوّل السباق بالمركز السادس ليتعادل في النقاط مع بياستري الذي لم يسجّل النقاط اليوم بحلوله بالمركز الـ 11.

آخر مراكز منصّة التتويج كان من نصيب ثيو بروشير الذي تجاوز زينديلي في اللفة الأخيرة.

بينما حلّ إنزو فيتيبالدي في المركز الخامس ضمن أفضل نتائجه هذا الموسم أمام سارجينت، ألكسندر سموليار، دايفيد بيكمان وسيباسيتان فرنانديز.

وقد اكمل ناشئ ريد بُل ليام لاوسون - الذي خرج من المنافسة على اللقب - ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   2 Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 21 -  
2   15 United Kingdom جايك هيوز Germany اتش دبليو آي آي جي 21 0.300 0.300
3   7 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 21 2.300 2.300
4   10 Germany ليريم زينديلي Italy تريدنت 21 4.700 4.700
5   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Germany اتش دبليو آي آي جي 21 7.800 7.800
6   3 United States لوجان سارجينت Italy بريما باورتيم 21 8.500 8.500
7   8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 21 10.500 10.500
8   11 Germany ديفيد بيكمانن Italy تريدنت 21 11.000 11.000
9   9 Venezuela سيباستيان فيرنانديز France آرت غران بري 21 11.500 11.500
10   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 12.400 12.400
11   1 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 21 13.400 13.400
12   17 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 21 15.300 15.300
13   16 Australia جاك دوهان Germany اتش دبليو آي آي جي 21 19.400 19.400
14   6 Norway دينيس هوغار United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 25.800 25.800
15   27 Germany دايفيد شوماخر United Kingdom كارلين 21 26.300 26.300
16   22 Italy ماتيو نانيني Switzerland جنزر موتورسبورت 21 26.800 26.800
17   12 United Kingdom أولي كالدويل Italy تريدنت 21 26.900 26.900
18   21 Italy فيدريكو مالفستيتي Switzerland جنزر موتورسبورت 21 32.600 32.600
19   20 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 21 33.900 33.900
20   29 Australia أليكس بروني Spain كامبوس ريسينغ 21 35.400 35.400
21   19 Austria لوكاس دونر Netherlands ام بي موتورسبورت 21 35.500 35.500
22   31 Germany صوفيا فلورش Spain كامبوس ريسينغ 21 39.500 39.500
23   28 United States كاميرون داس United Kingdom كارلين 21 40.700 40.700
24   26 United Kingdom كليمنت نوفالك United Kingdom كارلين 21 48.000 48.000
25   30 Italy أليسيو ديليدا Spain كامبوس ريسينغ 21 50.000 50.000
فورمولا 3: زينديلي ينطلق أولًا في جولة موجيللو الختامية الحاسمة للقب

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