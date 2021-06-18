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فورمولا 3 / بول ريكار تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا

تمكن فريدريك فيستي سائق "آرت غران بري" من تسجيل قطب الانطلاق الأول لجائزة فرنسا الكبرى في الفورمولا 3، متفوقًا على دينيس هاوغر سائق "بريما ريسينغ".

فورمولا 3: فيستي ناشئ مرسيدس يحقق قطب الانطلاق الأول في فرنسا

سجّل فيستي ناشئ مرسيدس أسرع زمن والبالغ دقيقة و50.882 ثانية قبل خمس دقائق من نهاية حصة التصفيات على حلبة بول ريكار، بفارق ناهز عُشرين من الثانية أمام هاوغر الذي ارتكب خطأ صغيرًا في لفته الأخيرة وهو يحاول التقدم على غريمه.

فيكتور مارتينز سائق "ام بي موتورسبورت" أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام جاك دوهان سائق "ترايدنت" وتشاو كوليت وكليمنت نوفالاك.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كان أول لفة سريعة من نصيب العائد خوان مانويل كوريا، لكنه خرج عن المسار عند  المنعطف الثالث ما تسبب برفع العلم الأصفر بينما كان عدد كبير من السائقين يتحضّر لبدء لفته السريعة.

فيما كان أول زمن سريع من نصيب زميل كوريا بالفريق أليكساندر سموليار مع دقيقة و52.393 ثانية، قبل أن يسجّل فيستي دقيقة و52.395 ثانية.

بيد أنهما كان الوحيدين اللذين سجّلا زمنًا سريعًا قبل توقّف الحصة بعد رفع العلم الأحمر بعد 8 دقائق من بداية الحصة إثر توقّف سيارة آرثر لوكلير على المسار مع غلق مكابح الإطار الأمامي الأيسر.

ولم يتمكن ناشئ أكاديمية فيراري من تشغيل السيارة وتم دفعها خارج المسار من قِبَل المارشلز، لتنتهي تصفياته قبل أن يتمكن من تسجيل زمن سريع.

وتم استئناف الحصة قبل 22 دقيقة من النهاية، ليبدأ السائقون سريعًا بتحسين أزمنتهم، إذ كان هاوغر، كوليت، مارتنز ودوهان أول من كسروا حاجز الدقيقة و52 ثانية.

وبحلول منتصف الحصة، كانت ثانية واحد فقط تفصل بين الـ 15 الأوائل.

وفي حين تحدد تلك الحصة ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي، فإن سباق الغد القصير الأول تتحدد شبكة انطلاقه بعكس ترتيب الـ 12 الأوائل في هذه الحصة.

وعليه فإنّ كالان ويليامز سينطلق أولًا في سباق الغد أمام دايفيد شوماخر ولوغان ساراجانت

فيما ينطلق كوريا غدًا من المركز الرابع أمام أيوما إيوسا في المركز الخامس.

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فورمولا 3: هاوغر الأسرع في التجارب الحرّة في فرنسا

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